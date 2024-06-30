Noticias similares

Acceso a la estación de tren de Versalles Chantiers

La ubicación de las líneas de autobús se verá afectada durante los Juegos Paralímpicos.

Del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024 inclusive : las líneas 6201, 6202, 6204, 6211 y 6240 se reintegran en la estación de autobuses, pero en andenes diferentes. Aquí se encuentra el mapa de la estación de Versalles Chantiers durante este periodo.