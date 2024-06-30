Noticias similares

Algunas líneas en el área del Gran Versalles se ven afectadas por la organización de los Juegos Paralímpicos de París 2024
- Líneas 6201 y 6202 : del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024, la parada "Gare des Chantiers Gare Routière" se reintegra en la estación de autobuses, pero en una ubicación diferente. Aquí encontrarás el cartel informativo.
- Línea 6204: del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024, la parada "Gare des Chantiers Gare Routière" se reintegra en la estación de autobuses pero se traslada por el edificio "Natures & Découvertes" en el andén H. Aquí encontrarás el cartel informativo.
- Línea 6206: Parada de la Gare des Chantiers Cour de Buc de lunes a domingo (sábados y domingos, extensión hasta Versalles Zone Technique hasta el 1 de septiembre de 2024). A partir del 7 de septiembre de 2024, en dirección a Viroflay Gare Rive Gauche, haz parada en la Gare des Chantiers Abbé Rousseaux (solo sábados y domingos)
- Línea 6211: del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024, la parada "Gare des Chantiers Gare Routière" se reintegra en la estación de autobuses, pero se traslada por el edificio "Natures & Découvertes" en el andén K. Las paradas LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY no podrán ser atendidas - Consulte las paradas Grille de l'Orangerie o République La Poste. Aquí encontrarás el cartel informativo.
- Línea 6217 : del 15 de julio al 9 de septiembre de 2024, en dirección Guitel Lecoq hacia Versalles Gare Rive Droite, su línea terminará en la parada Beauvau-Rémillly. En dirección a la Gare Rive Droite de Versalles hacia Guitel Lecoq, el ascenso se realizará en la marquesina situada frente a La Poste. Aquí encontrarás el cartel informativo.
- Línea 6240: del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024, la parada "Gare des Chantiers Gare Routière" se reintegra en la estación de autobuses, pero se traslada por el edificio "Natures & Découvertes" en el andén K. Las paradas LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY no podrán ser atendidas - Consulte las paradas Grille de l'Orangerie o Division Leclerc. Aquí encontrarás el cartel informativo.
Acceso a la estación de tren de Versalles Chantiers
La ubicación de las líneas de autobús se verá afectada durante los Juegos Paralímpicos.
Del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024 inclusive : las líneas 6201, 6202, 6204, 6211 y 6240 se reintegran en la estación de autobuses, pero en andenes diferentes. Aquí se encuentra el mapa de la estación de Versalles Chantiers durante este periodo.
Impactos en la zona del Gran Versalles
