Archivo
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
Con la aplicación multilingüe "Paris 2024 Public Transport", puedes viajar fácilmente a todos los lugares de París 2024:
- Calcula tu ruta ahora para llegar a los lugares de París 2024
- Recibe información personalizada sobre el tráfico en tus sitios favoritos
- Compra tus billetes de transporte electrónicamente (desde junio)
- El día de la cita, revisa tu ruta con el planificador de rutas en tiempo real
Optimiza tus viajes, elige la "Ruta París 2024"
El planificador de rutas en tu aplicación de Transporte Público París 2024 se actualiza en tiempo real con viajes personalizados.
Para asegurar una buena distribución de los pasajeros y limitar los tiempos de espera: elige "Viaje París 2024" en rosa en el planificador de rutas de tu app.
Personaliza tu app y simplifica tus viajes
Guarda tus sitios favoritos de París 2024, activa notificaciones y recibe información de tráfico en tiempo real para optimizar tus viajes.
Compra tu entrada en la app
Para los Juegos de París 2024, compra tu pase "París 2024", el pase de un día que te permite viajar ilimitadamente directamente desde la app.
Aplicación de transporte público París 2024: cuenta atrás
Los Juegos de París 2024 están a la vuelta de la esquina, empieza la cuenta atrás con nosotros y aprovecha al máximo tu app para facilitarte la vida:
- Desde hoy: añade los sitios de París 2024 a tus favoritos, recibe información de tráfico en tiempo real, anticipa tus viajes para el gran día, consulta los mapas de acceso a los sitios de París 2024 y compra tu pase París 2024.
- Desde el 26 de julio: vamos de fiesta: cada día, recuerda consultar tu ruta con el planificador de rutas actualizado en tiempo real