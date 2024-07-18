5 consejos para facilitar tu viaje durante los Juegos de París 2024 con la aplicación de Transporte Público de París 2024

Quizá ya hayas oído hablar de él, el Pase París 2024 es el billete de transporte diseñado para los espectadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Permite viajes ilimitados y da acceso a toda Île-de-France, así como a los dos aeropuertos de la región de París, Roissy y Orly.

¿Nuestro consejo? Si quieres comprarlo, hazlo electrónicamente en la solicitud y evita esperar en la estación.

Cuidado

El pase París 2024 es válido desde la medianoche del día en que se valida tu primera salida hasta la medianoche del último día.