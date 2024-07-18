5 consejos para facilitar tu viaje durante los Juegos de París 2024 con la aplicación de Transporte Público de París 2024
Un total de 25 sedes de competición, más de 1000 sesiones deportivas y eventos culturales y festivos a los que asistir en toda la región: vivir los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 también significa pasear por la región de Île-de-France para disfrutar de la fiesta.
Y para que tus viajes sean una simple formalidad, Île-de-France Mobilités ha desarrollado Transport Public Paris 2024, una aplicación todo en uno (disponible en Google Play y Apple Store) para facilitar tus desplazamientos.
¡Listos, listos, descarga! Te explicamos, en cinco consejos prácticos, cómo usar la app para simplificar tu vida.
Consejo 1: Rellena tu perfil de viajero para adaptar tus itinerarios
En el buscador de rutas, escribe tu lugar de partida y destino. Una vez iniciada la búsqueda, haz clic en el icono de la esquina superior derecha y completa tu perfil de viajero.
Velocidad al caminar, dificultad para caminar, viajero en silla de ruedas, velocidad en bici, tipos de transporte que quieres usar... ¡La app adapta tu recorrido a tus necesidades!
Consejo 2: Compra el pase París 2024 desde tu app
Quizá ya hayas oído hablar de él, el Pase París 2024 es el billete de transporte diseñado para los espectadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Permite viajes ilimitados y da acceso a toda Île-de-France, así como a los dos aeropuertos de la región de París, Roissy y Orly.
¿Nuestro consejo? Si quieres comprarlo, hazlo electrónicamente en la solicitud y evita esperar en la estación.
Cuidado
El pase París 2024 es válido desde la medianoche del día en que se valida tu primera salida hasta la medianoche del último día.
¿Cómo compro el pase?
Hay dos opciones disponibles para ti. Desde la pantalla de inicio, haz clic en la sección "Comprar" en la parte inferior de la pantalla:
- Haz clic en "En mi teléfono" o "En mi iPhone", compra tu entrada y valida directamente con tu teléfono
- Por favor, ten en cuenta : para validar con tu teléfono, es necesario tener un modelo de Android con al menos la versión de Android 8 y, para usuarios de iPhone, al menos un iPhone XS, XR o iPhone SE 2 con iOS 17.5 o superior.
- Haz clic en "En mi Navigo Pass", compra tu pase París 2024 y cárgalo en un Navigo Easy Pass (disponible por correo o en la estación y estación) desde tu teléfono
Cuidado
Si has cargado varios billetes de transporte en tu móvil o en tu pase Navigo Easy además del pase Paris 2024: a partir del 20 de julio, el pase Paris 2024 será validado con prioridad sobre tus otros billetes de transporte en tu teléfono o tu pase Navigo Easy.
También hay otros billetes de transporte disponibles para su compra en la aplicación de Transporte Público de París 2024:
- el billete T+ (ten en cuentaque los billetes T+ no funcionan fuera de París. Favorece el Pase de París 2024 para ir a un lugar de competición fuera de París)
- el billete de OrlyBus
- el billete RoissyBus
¿No estás seguro de qué entrada elegir? Calcula tu ruta en la app, te dirá el mejor billete para tu viaje.
Consejo nº 3: Sigue los "Trajets Paris 2024"
¿Estás planificando con antelación y ya has calculado todas las rutas antes de tu llegada? ¿O conoces París como la palma de tu mano y no planeas abrir tu planificador de rutas durante los Juegos de París 2024?
¿Nuestro consejo?
El Día D , revisa sistemáticamente tu ruta en la app de Transporte Público de París 2024 antes de usar el transporte público.
¿Por qué debería consultar mis rutas en la app antes de irme?
Dependiendo del tráfico y de los diferentes eventos, la mejor ruta no es necesariamente la que habrías imaginado.
Para evitar sorpresas desagradables, confía en el "Trajet Paris 2024" resaltado en rosa en tu aplicación.
Consejo 4: Guarda tus favoritos los lugares para competiciones y celebraciones
¿Tienes pensado asistir a una competición en la Arena Bercy? ¿En los Invalides o en el Golf National? Guarda en favoritos los sitios de concursos y celebraciones a los que vayas y recibe información personalizada de tráfico en la aplicación de Transporte Público de París 2024.
¿Cómo puedo marcar los lugares de competición y celebración en mi aplicación de Transporte Público París 2024?
Desde la pantalla principal de la app:
- Haz clic en la sección "Mis sitios de París 2024"
- Desplázate hacia abajo en la lista y toca el icono de estrella a la derecha del nombre del sitio para marcar el que quieras.
Consejo 5: Echa un vistazo a los mapas de acceso de tus sitios favoritos
¿Un último buen trato?
Al hacer clic en una web de competición en la sección "My Paris 2024 sites", tienes acceso a un mapa descargable del sitio y a información adicional sobre el lugar y los eventos que se celebran allí.
Práctico, especialmente cuando hay varios vestíbulos, varias puertas de salida o espacios para competir y celebrar en el mismo lugar.