Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
El pase "París 2024"
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 se acercan. Y para facilitar la vida a los espectadores, Île-de-France Mobilités lanza un pase específico, el pase "París 2024".
¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuánto cuesta? Todo lo que necesitas saber, en esta página.
Un pase conveniente para moverse a voluntad
Utilizable solo del 20 de julio al 8 de septiembre de 2024, el pase "París 2024" es de acceso ilimitado:
- en París y su región,
- a todos los recintos de competición situados en París y su región,
- en los dos aeropuertos de Île-de-France (Orly y Roissy Charles-de-Gaulle).
Cuidado
- No puedes viajar en RER o tren fuera de París con billetes T+.
- ¡Tu pase París 2024 es personal, 1 pase = 1 persona!
¿Cuánto cuesta el pase "París 2024"?
- 16 euros/día : para viajes ilimitados
- Disminuyendo: cuantos más días compres, más barato pagas por día.
¿Dónde comprar el pase "París 2024"?
- Disponible digitalmente en la aplicación oficial de Transporte Público de París 2024
- Desmaterializado en la aplicación Île-de-France Mobilités
- En nuestra web en formato de pase físico. La recepción se realiza en tu casa por correo*
- Para ser cargado en la estación con un pase Navigo Easy (a partir del 20/07)
*Para asegurarte de recibir tu pase París 2024 a tiempo, pídelo antes de finales de junio para los Juegos Olímpicos de París 2024 y antes de finales de julio para los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Profesionales: consigue pases para tus equipos y clientes
¿Quieres que tus equipos y clientes se beneficien de los Juegos de París 2024? Con nuestro servicio dedicado, consigue tus pases "París 2024" en paquetes y online.
¿Por qué un pase específico para los Juegos de París 2024?
Un único pase, viajes ilimitados y sin esperar en la estación: el pase "París 2024" es una solución diseñada para simplificar la vida de los espectadores a un precio ventajoso.
¿Ya tienes suscripción? ¡Para ti, nada cambia!
Como 5 millones de residentes de Île-de-France, ¿tenéis suscripción a Navigo Annual, Navigo Monthly, Navigo Senior, Amethyst o Imagine R?
Así que para ti, ¡nada cambia durante los Juegos de París 2024!
No tienes que hacer nada, sigue circulando con tu suscripción habitual, donde quieras, cuando quieras.