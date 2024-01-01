Archivo

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

El pase "París 2024"

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 se acercan. Y para facilitar la vida a los espectadores, Île-de-France Mobilités lanza un pase específico, el pase "París 2024".

¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuánto cuesta? Todo lo que necesitas saber, en esta página.

Un pase conveniente para moverse a voluntad

Utilizable solo del 20 de julio al 8 de septiembre de 2024, el pase "París 2024" es de acceso ilimitado:

  • en París y su región,
  • a todos los recintos de competición situados en París y su región,
  • en los dos aeropuertos de Île-de-France (Orly y Roissy Charles-de-Gaulle).

Cuidado

  • No puedes viajar en RER o tren fuera de París con billetes T+.
  • ¡Tu pase París 2024 es personal, 1 pase = 1 persona!

¿Cuánto cuesta el pase "París 2024"?

  • 16 euros/día : para viajes ilimitados
  • Disminuyendo: cuantos más días compres, más barato pagas por día.

¿Dónde comprar el pase "París 2024"?

*Para asegurarte de recibir tu pase París 2024 a tiempo, pídelo antes de finales de junio para los Juegos Olímpicos de París 2024 y antes de finales de julio para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Profesionales: consigue pases para tus equipos y clientes

¿Quieres que tus equipos y clientes se beneficien de los Juegos de París 2024? Con nuestro servicio dedicado, consigue tus pases "París 2024" en paquetes y online.

¿Por qué un pase específico para los Juegos de París 2024?

Un único pase, viajes ilimitados y sin esperar en la estación: el pase "París 2024" es una solución diseñada para simplificar la vida de los espectadores a un precio ventajoso.

¿Por qué un pase concreto?

¿Ya tienes suscripción? ¡Para ti, nada cambia!

Como 5 millones de residentes de Île-de-France, ¿tenéis suscripción a Navigo Annual, Navigo Monthly, Navigo Senior, Amethyst o Imagine R?

Así que para ti, ¡nada cambia durante los Juegos de París 2024!

No tienes que hacer nada, sigue circulando con tu suscripción habitual, donde quieras, cuando quieras.