Pase "París 2024": un paquete práctico para desplazarse durante los Juegos de París 2024
¿Por qué un paquete específico para los Juegos de París 2024?
Con un flujo de espectadores de hasta 500.000 personas al día durante un día de competición olímpica, acoger los Juegos de París 2024 requería una oferta práctica y simplificada para:
- Para facilitar los viajes y simplificar la experiencia de viaje para los turistas, que no están acostumbrados a los numerosos billetes de transporte de la red de Île-de-France y las distintas zonas tarifarias regionales.
- Mejorar el flujo de tráfico y limitar las colas ofreciendo una solución práctica y desmaterializada que se puede comprar con antelación, para reducir el número de personas que acuden a las terminales y los tiempos de espera en la estación, que congestionan el tráfico.
¿Cómo funciona el pase "París 2024"?
Fácil de usar, económico y completo, el pase "París 2024"* es un paquete de 16 euros/día que te permite viajar ilimitadamente, a cualquier lugar de Île-de-France.
¿Es un pequeño extra? Cuantos más días tomes, más bajo será el precio diario.
Cuidado
¡Tu pase París 2024 es personal, 1 pase = 1 persona!
Precio 1 día: 16 euros, 2 días: 30 euros, 3 días: 42 euros, 4 días: 52 euros, 7 días: 70 euros, 14 días: 140 euros.
¿Cuáles son las ventajas del pase "París 2024"?
- Completa: el pase "París 2024" da acceso a todos los recintos olímpicos y paralímpicos de Île-de-France, así como a los dos aeropuertos (Orly y Roissy Charles-de-Gaulle).
- Desmaterializado: el pase estará disponible en diferentes canales: la app de Île-de-France Mobilités, la app dedicada al transporte durante los Juegos de París 2024 (disponible en primavera de 2024) o para reservarse con antelación en la web de Île-de-France Mobilités (pedido y entrega a domicilio, el pase se cargará en un pase físico Navigo Easy).
- Práctico: puedes comprar tus entradas con antelación, evitar colas y ahorrar tiempo.
*El pase Paris 2024 no utilizado, cargado en un Navigo Easy o en forma desmaterializada, no es ni modificable, ni intercambiable ni reembolsable.
**En comparación de billetes, el billete diario de transporte en Londres en 2023 costaba 23 euros/día