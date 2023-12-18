Pase "París 2024": un paquete práctico para desplazarse durante los Juegos de París 2024

¿Cómo funciona el pase "París 2024"?

Fácil de usar, económico y completo, el pase "París 2024"* es un paquete de 16 euros/día que te permite viajar ilimitadamente, a cualquier lugar de Île-de-France.

¿Es un pequeño extra? Cuantos más días tomes, más bajo será el precio diario.

Cuidado

¡Tu pase París 2024 es personal, 1 pase = 1 persona!