Camino a las competiciones

París 2024: descubrimientos y paseos camino a los lugares de la competición
¿Y si, de camino a los recintos de la competición, equipados con tus pases París 2024 que te dan acceso ilimitado a toda Île-de-France, aprovecharas para hacer un picnic en un bonito parque cercano, visitar un pueblo histórico o un castillo, a un resort de distancia?
Descubre todas nuestras ideas para aprovechar al máximo la región de París, a lo largo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
- 75 - París : Estadio Roland Garros, Estadio de la Torre Eiffel, Paris Sud Arena, Grand Palais, Bercy Arena
- 77 - Seine et Marne : Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne
- 78 - Yvelines : Palacio de Versalles, Colline d'Élancourt, Le Golf National, Estadio de BMX, Velódromo Nacional
- 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Estadio Roland Garros, Estadio Yves-du-Manoir
- 93 - Seine-Saint-Denis : Paris Nord Arena, Centro Acuático, La Courneuve, Parque Georges Valbon, sitio de escalada Le Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois