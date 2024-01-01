Camino a las competiciones

Archivo

Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024

París 2024: descubrimientos y paseos camino a los lugares de la competición

¿Y si, de camino a los recintos de la competición, equipados con tus pases París 2024 que te dan acceso ilimitado a toda Île-de-France, aprovecharas para hacer un picnic en un bonito parque cercano, visitar un pueblo histórico o un castillo, a un resort de distancia?

Descubre todas nuestras ideas para aprovechar al máximo la región de París, a lo largo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

  • 75 - París : Estadio Roland Garros, Estadio de la Torre Eiffel, Paris Sud Arena, Grand Palais, Bercy Arena
  • 77 - Seine et Marne : Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne
  • 78 - Yvelines : Palacio de Versalles, Colline d'Élancourt, Le Golf National, Estadio de BMX, Velódromo Nacional
  • 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Estadio Roland Garros, Estadio Yves-du-Manoir
  • 93 - Seine-Saint-Denis : Paris Nord Arena, Centro Acuático, La Courneuve, Parque Georges Valbon, sitio de escalada Le Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois
Foto ©Olrat
Todo lo que necesitas para prepararte para tu viaje durante los Juegos de París 2024

¿Quieres + inspiración para explorar la región de Île-de-France durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024?

Encuentra las mejores ideas para paseos y descubrimientos al alcance de Passe Paris 2024 en las siguientes páginas web y aplicaciones:

  • VisitParisRegion, la web oficial para descubrir la Región Paris Île-de-France
  • #cpasloinentrain, la página web (y la app y Instagram) de SNCF Transilien para descubrimientos de la región de Île-de-France a distancia en tren
  • Amplía tu París, porque la región de París no se limita a París, un medio dedicado enteramente a explorar la región de la capital francesa
  • Helloways, para los amantes del senderismo, accesible en transporte público
Foto ©CD92/Julia Brechler
Créditos de las fotos: ©BOBY / ©Olrat / ©CD92/Julia Brechler