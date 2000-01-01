Camino a las competiciones

Archivo
Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024
Picnic Real
¿Qué tal organizar un picnic real en el parque del Palacio de Versalles?
Cuando llegues a Versalles, haz una parada en el magnífico Mercado de Notre-Dame (¡incluso ha sido votado como el "Mercado más bonito de Île-de-France"). Salpicado por pabellones erigidos a petición del rey Luis XIII, este mercado, que ha acogido a la gente de Versalles desde el siglo XVII, está lleno de productos frescos y regionales.
Una vez que hayas hecho tus compras, dirígete a Queen's Gate, entra en el parque y disfruta de tu deliciosa comida en uno de los jardines del Trianon.
Línea de tren L, parada Versailles Rive Droite, a 6 minutos andando de la estación
Descubre Versalles, más allá de su palacio
Versalles no se trata solo de su palacio. ¡Explora las calles y descubre los monumentos de la ciudad real imaginada por el rey Luis XIV, no te creerás lo que ves!
Arquitectura clásica, barrios históricos, residencias hermosas, catedral espléndida: vamos a hacer un circuito de 8 km de maravillas.
Parada RER C, Versailles Château Rive Gauche, salida de la estación
De camino al Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines
Picnic artístico a orillas del Bièvre
En el pasado, el río Bièvre atravesaba París. Ahora oculto bajo las calles de la capital, encuéntralo, en su fuente, en un parque de 60 hectáreas salpicado de obras de arte contemporáneo.
El lugar ideal para un picnic fresco, entre elementos acuáticos y esculturas inspiradoras.
RER C, líneas N y U, parada Saint-Quentin-en-Yvelines, a 15 minutos andando de la estación
De camino al Estadio de BMX
La playa (o casi) en Île-de-France
¿Unas vacaciones en la playa cerca de las competiciones de BMX? ¡Así que prorroga el día en la Île de Loisirs en Saint-Quentin-en-Yvelines!
600 hectáreas de vegetación, un lago de 120 hectáreas para nadar, navegar, hacer piragüismo o chapotear. Bicicletas de alquiler, un campo de orientación, un mini-golf y parques infantiles... ¡Todo para un día ajetreado!
La guinda del pastel: durante los Juegos de París 2024, parte de la Île de Loisirs acogerá una zona de aficionados, abierta del 27 de julio al 11 de agosto.
RER C, líneas N y U, parada Saint-Quentin-en-Yvelines, a 17 minutos andando de la estación
De camino a Le Golf National
Siguiendo los pasos de Colbert en el Château de Sceaux
De camino al Golf National, haz una parada unas paradas antes en la línea B para disfrutar de los esplendores del Château de Sceaux, la antigua finca de Colbert, emblemático Ministro de Finanzas del rey Luis XIV.
Pasea por su impresionante parque de estilo francés, diseñado por Le Nôtre, el jardinero paisajista favorito de Luis XIV. Da un paseo en barco por su gran canal y déjalo fresco junto a sus fuentes. Admira la invernadera diseñada por Jules Hardouin-Mansart (el primer arquitecto de Luis XIV) y las caballerizas de Colbert.
RER B, parada Parc de Sceaux, a 15 minutos andando de la estación
