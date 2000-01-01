Camino a las competiciones

¿Qué tal organizar un picnic real en el parque del Palacio de Versalles?

Cuando llegues a Versalles, haz una parada en el magnífico Mercado de Notre-Dame (¡incluso ha sido votado como el "Mercado más bonito de Île-de-France"). Salpicado por pabellones erigidos a petición del rey Luis XIII, este mercado, que ha acogido a la gente de Versalles desde el siglo XVII, está lleno de productos frescos y regionales.

Una vez que hayas hecho tus compras, dirígete a Queen's Gate, entra en el parque y disfruta de tu deliciosa comida en uno de los jardines del Trianon.

Línea de tren L, parada Versailles Rive Droite, a 6 minutos andando de la estación