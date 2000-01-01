Archivo
Camino a las competiciones
Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024
Invernaderos y romance botánico
Situado en el corazón del Bois de Boulogne, a pocos minutos a pie del Estadio Roland Garros, el Jardín de Serres d'Auteuil es un verdadero paraíso para los aficionados a la botánica y la horticultura, con sus árboles notables y colecciones de plantas raras.
Puedes admirar 6.000 plantas y los típicos invernaderos del siglo XIX, descubrir un gran césped central decorado con decoraciones florales, edificios con arquitectura simétrica de estilo clásico, un jardín paisajístico de estilo inglés, un jardín inspirado en Japón y un pequeño jardín con esencias mediterráneas.
Metro 10, parada Porte d'Auteuil, a 15 minutos andando de la estación
Excursión en barco en la Belle Époque
¿Conoces el Lago Inferior del Bois de Boulogne (que los parisinos llaman en realidad "el gran lago")? Si nunca has estado allí, empieza de inmediato un paseo en barco que te recuerde al París de la Belle Époque.
Porque con su cascada artificial, su "restaurante chalet" en una isla (cruce de barcazas accesible gratuitamente con un pase Navigo, imagina el pase R o París 2024), sus barcos para alquilar para un paseo romántico por el agua del lago, sus majestuosos cisnes y, a lo lejos, la Torre Eiffel que se revela en la curva de un árbol, nada es más exótico, en este París tan denso, como este lago inferior.
Y si eres buen caminante, incluso puedes caminar por él, en lugar de rodearlo, para llegar directamente al Estadio de Roland Garros pasando por el Bois de Boulogne.
Metro 2 y tranvía T3b, parada Porte Dauphine, a 20 minutos andando de la estación
De camino al Estadio de la Torre Eiffel
Un soplo de arte contemporáneo a un tiro de piedra de la Torre Eiffel
Situado en el corazón de París, frente al Sena y los jardines del Trocadéro, el monumental edificio del Palais de Tokyo ofrece a los transeúntes una arquitectura imponente, vestigio de la Exposición Internacional de 1937.
Convertido en el mayor centro de arte contemporáneo de Europa en 2012, el Palais de Tokyo alberga dos museos: el Musée d'art moderne de la Ville de Paris, en el ala este, y un centro de arte que acoge el audaz trabajo de artistas contemporáneos emergentes, en el ala oeste.
Un lugar vibrante y sorprendente para una experiencia artística fuera de lo habitual.
¿Cómo llegar?
Metro 9 y autobús 42: parada Alma-Marceau
Autobús 72: parada Musée d'art moderne-Palais de Tokyo
RER C: Parada Pont d'Alma
Menos de 10 minutos andando del resort
De camino al Grand Palais
Contempla el caldero paralímpico en los Jardines de las Tullerías
Frente a la magnífica Pirámide del Louvre y la Place de la Concorde, enclavada en el corazón de los Jardines de las Tullerías, creada en el siglo XVI para la reina Catalina de Médici, hacen una parada histórica para admirar el diseño del caldero de los Juegos de París 2024.
Del 29 de agosto al 7 de septiembre, el caldero volará cada noche entre el atardecer y la noche oscura para incendiar el cielo de París. ¡Recuerda reservar tus entradas antes de ir!
Metros 1 y 7: parada Palais Royal - Musée du Louvre, autobús 83 y RER C: parada Musée d'Orsay, a menos de 10 minutos andando de la estación
De camino al Paris Sud Arena
Un soplo de aire fresco en el corazón de París
Construido en el antiguo emplazamiento de una fábrica de Citroën, este parque moderno y refrescante está lleno de actividades y jardines con diversas influencias, para descubrir con familia o amigos, con una vista impresionante de las orillas del Sena.
El campo en París
Un oasis de vegetación en pleno verano parisino, tómate tu tiempo para pasear por sus diferentes atmósferas, admirar sus grandes invernaderos de cristal o despegar a bordo de su dirigible Generali para disfrutar de una vista única de la capital.
Metro 8 y tranvía T3a: parada Balard, autobús 30 y 88: parada Parc André Citroën, a menos de 5 minutos andando de la estación
De camino a la Bercy Arena
"À nous les stades": la epopeya de las mujeres en la historia del deporte francés
Con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, sumérgete en la fascinante y llena de acontecimientos históricos del deporte femenino en la Biblioteca Nacional François Mitterrand.
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, descubre cómo las mujeres han conquistado su lugar en el campo del deporte francés, inspirando a generaciones enteras con ellas.
¡La exposición es gratuita y abierta al público todos los días, hasta el 13 de octubre de 2024!
Metro 14 y RER C: parada Bibliothèque François Mitterrand, a 8 minutos andando de la estación