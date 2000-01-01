Camino a las competiciones

Situado en el corazón del Bois de Boulogne, a pocos minutos a pie del Estadio Roland Garros, el Jardín de Serres d'Auteuil es un verdadero paraíso para los aficionados a la botánica y la horticultura, con sus árboles notables y colecciones de plantas raras.

Puedes admirar 6.000 plantas y los típicos invernaderos del siglo XIX, descubrir un gran césped central decorado con decoraciones florales, edificios con arquitectura simétrica de estilo clásico, un jardín paisajístico de estilo inglés, un jardín inspirado en Japón y un pequeño jardín con esencias mediterráneas.

Metro 10, parada Porte d'Auteuil, a 15 minutos andando de la estación