Camino a las competiciones

Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024
Naturaleza acuática al pie de las torres de La Défense
De camino a la Paris La Défense Arena, da un paso más allá: te espera un parque diseñado como un auténtico escenario de postal.
Una inmersión en la naturaleza acuática, con muchos pontones, a un paso de las torres de La Défense.
Mesas de picnic, tirolinas para los más pequeños y material de entrenamiento callejero: todo lo que necesitas para respirar aire fresco antes de vibrar en La Défense Arena.
RER A, parada Nanterre Ville, a 20 minutos andando de la estación
De camino al Stade Yves-du-Manoir
Paseo revitalizador a lo largo del Sena
¡Después de emocionar en el Estadio Yves du Manoir, prorroga la aventura olímpica en el Parque Departamental Pierre Lagravere!
Date el capricho de un recorrido revitalizante junto al Sena, a pie o en bicicleta, por el antiguo camino de sirga por el que antes se remolcaban barcazas y otras embarcaciones, dirigiéndote al oeste hasta la ciudad de Rueil-Malmaison, siguiendo los 10 kilómetros del Promenade Bleue.
Línea de tren J, parada Le Stade, a 10 minutos andando de la estación