Camino a las competiciones

Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024
Una parada en casa de Willy Wonka
En el RER A, bajad dos paradas antes de Bussy-Saint-Georges, en Noisiel. A 15 minutos andando del resort, descubrirás el superparque de Noisiel, bordeado por las aguas turquesas del Marne.
Pero, sobre todo, podrás admirar la antigua fábrica de cuento de hadas y ornamentada de chocolate que convirtió a Noisiel, en el siglo XIX, en la capital francesa del chocolate.
Si estos edificios mágicos, que a Willy Wonka le gustaría tanto, ya no se pueden visitar por el momento, son claramente visibles desde el parque.
RER A, parada de Noisiel, a 15 minutos andando de la estación
Champs-sur-Marne: castillo de cuento de hadas
Dos paradas antes de dirigirse a Vaires-sur-Marne, en el RER A, bajad en Noisiel para admirar el Château de Champs-sur-Marne.
Si la visita a este auténtico castillo de cuento de hadas, una joya de la arquitectura clásica, se realiza (aunque es emocionante), su inmenso parque romántico te ofrece su frescura y la variedad de sus paisajes gratis.
RER A, parada Noisiel, a 20 minutos andando de la estación