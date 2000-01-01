Camino a las competiciones

Archivo

Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024

De camino al Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne

Una parada en casa de Willy Wonka

En el RER A, bajad dos paradas antes de Bussy-Saint-Georges, en Noisiel. A 15 minutos andando del resort, descubrirás el superparque de Noisiel, bordeado por las aguas turquesas del Marne.

Pero, sobre todo, podrás admirar la antigua fábrica de cuento de hadas y ornamentada de chocolate que convirtió a Noisiel, en el siglo XIX, en la capital francesa del chocolate.

Si estos edificios mágicos, que a Willy Wonka le gustaría tanto, ya no se pueden visitar por el momento, son claramente visibles desde el parque.

RER A, parada de Noisiel, a 15 minutos andando de la estación

Antigua fábrica de chocolate de Noisiel
Champs-sur-Marne: castillo de cuento de hadas

Dos paradas antes de dirigirse a Vaires-sur-Marne, en el RER A, bajad en Noisiel para admirar el Château de Champs-sur-Marne.

Si la visita a este auténtico castillo de cuento de hadas, una joya de la arquitectura clásica, se realiza (aunque es emocionante), su inmenso parque romántico te ofrece su frescura y la variedad de sus paisajes gratis.

RER A, parada Noisiel, a 20 minutos andando de la estación

Castillo y parque de Champs-sur-Marne
A los sitios de los Yvelines: Palacio de Versalles, Velódromo Nacional, Estadio de BMX, Le Golf National
