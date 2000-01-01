Camino a las competiciones

En el RER B, haz una parada antes de la Arena Paris Nord, en Villepinte, y disfruta de un oasis natural de 200 hectáreas en el Parc départemental du Sausset.

Descubrirás un estanque, un bosque, praderas, bocages e incluso un viñedo educativo. Un parque también rico en fauna y flora sorprendentes, con especies raras en Île-de-France.

Disfruta de actividades gratuitas para todos: paseos, parques infantiles, actividades naturales, senderos deportivos...

RER B, parada Parc des Expositions, a 15 minutos andando de la estación de tren