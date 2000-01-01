Archivo
Camino a las competiciones
Explora Île-de-France en transporte público durante los Juegos de París 2024
Un verdadero paraíso de fauna y flora
En el RER B, haz una parada antes de la Arena Paris Nord, en Villepinte, y disfruta de un oasis natural de 200 hectáreas en el Parc départemental du Sausset.
Descubrirás un estanque, un bosque, praderas, bocages e incluso un viñedo educativo. Un parque también rico en fauna y flora sorprendentes, con especies raras en Île-de-France.
Disfruta de actividades gratuitas para todos: paseos, parques infantiles, actividades naturales, senderos deportivos...
RER B, parada Parc des Expositions, a 15 minutos andando de la estación de tren
De camino al punto de escalada de Le Bourget
Cabeza en las estrellas
¿Sueñas con el cielo y las estrellas? Date prisa al Museo del Cielo y el Espacio, en Le Bourget.
Sube al mítico Concorde o a un Boeing 747, admira los cohetes Ariane, el Airbus A380, el helicóptero Super Frelon, aviones que bombardean agua y muchas otras maravillas aeronáuticas.
Incluso puedes visitar una antigua torre de control.
RER B, parada Le Bourget, luego autobús 152, parada Musée de l'Air et de l'Espace, a 4 minutos andando de la estación
De camino al Centro Acuático
El lugar de descanso final de los soberanos franceses
De camino al Centro de Acuáticos, empuja una estación más adelante en el RER D. Aquí estás, en el centro de la ciudad de Saint-Denis, con los ojos brillando frente a su suntuosa Basílica.
Construida en los siglos XII y XIII, la Basílica Catedral de Saint-Denis es el lugar de enterramiento de 43 reyes, 32 reinas y una docena de servidores de la monarquía francesa. En total, el monumento ofrece 70 estatuas y tumbas reclinadas, pero también magníficas vidrieras e impresionante arquitectura gótica.
RER D, parada Saint-Denis, a 17 minutos andando de la estación
De camino al Stade de France
Paseo de arte urbano por el Canal Saint-Denis
¿Un poco de frescura antes o después de los exámenes? Da un paseo por el Canal Saint-Denis, al pie del Stade de France, donde descubrirás una amplia variedad de obras de artistas urbanos, con el tema de este verano 2024... ¡Deporte, por supuesto!
RER D, parada Saint-Denis, a 20 minutos andando de la estación de tren