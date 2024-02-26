Seguridad del transporte durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
Dos agentes de seguridad de servicio en la red © Xavier Chibout
La seguridad de los pasajeros es una prioridad para Île-de-France Mobilités, que invierte cada año para mejorar la seguridad en el transporte público en la región de Île-de-France.
Con sus 500.000 espectadores diarios (durante un día de competición olímpica) y más de veinte sedes de competición para servir, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 requirieron un sistema de seguridad a medida, junto con el trabajo de las fuerzas policiales.
Protección de vídeo, movilización de agentes de prevención y seguridad... Descubre el sistema de seguridad desplegado para los Juegos de París 2024.
Una presencia humana movilizada
Más de 4.000 agentes de prevención y seguridad se despliegan diariamente en la red de transporte público Île-de-France Mobilités.
En los andenes, en las estaciones, en las estaciones y en el material rodante: patrullas del GPSR*, Suge**, pero también equipos de seguridad privada y mediadores, garantizan la seguridad de los usuarios cada día, además de las fuerzas policiales nacionales y de la gendarmería.
Con motivo de los Juegos de París 2024, todos estos agentes estarán especialmente movilizados para garantizar la seguridad y la serenidad de los espectadores.
Brigadas de detección canina explosiva
Las brigadas de detección canina se especializan en la detección de explosivos y están presentes en las líneas de la red de transporte de Île-de-France para intervenir en caso de objetos abandonados, junto con la policía.
Un derecho de movimiento concedido a todos los refuerzos de seguridad y rescate
Policía, militares, bomberos, rescatistas, desminadores... Es habitual que los agentes intervengan en el transporte público fuera de su horario laboral. Estos son gestos valiosos que mejoran la seguridad de todos los usuarios.
50.000 refuerzos, de toda Francia, intervendrán durante los Juegos de París 2024. Y para apoyarles en su misión, Île-de-France Mobilités les ofrece libertad de movimiento con 50.000 pases distribuidos, válidos durante la duración de los Juegos de París 2024.
Protección por vídeo: más de 80.000 cámaras desplegadas en las estaciones
Además de la presencia de agentes, se despliegan más de 80.000 cámaras de protección por vídeo en toda la red.
Y para los Juegos de París 2024, se han invertido 10 millones de euros para mejorar y aumentar la vigilancia de las principales estaciones de tren cercanas a los recintos de competición.
Un sistema de seguridad coordinado por la Prefectura de Policía
El sistema de seguridad del transporte público está planificado y coordinado bajo la autoridad de la Prefectura de Policía encargada de garantizar la seguridad y el evento en el transporte público, en particular a través del Centro de Coordinación de Seguridad Operativa (CCOS), cofinanciado por Île-de-France Mobilités.
*Grupo de Protección y Seguridad de la Red de la RATP
**Vigilancia general de la SNCF