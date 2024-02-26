Seguridad del transporte durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Una presencia humana movilizada

Más de 4.000 agentes de prevención y seguridad se despliegan diariamente en la red de transporte público Île-de-France Mobilités.

En los andenes, en las estaciones, en las estaciones y en el material rodante: patrullas del GPSR*, Suge**, pero también equipos de seguridad privada y mediadores, garantizan la seguridad de los usuarios cada día, además de las fuerzas policiales nacionales y de la gendarmería.

Con motivo de los Juegos de París 2024, todos estos agentes estarán especialmente movilizados para garantizar la seguridad y la serenidad de los espectadores.

Brigadas de detección canina explosiva

Las brigadas de detección canina se especializan en la detección de explosivos y están presentes en las líneas de la red de transporte de Île-de-France para intervenir en caso de objetos abandonados, junto con la policía.

Un derecho de movimiento concedido a todos los refuerzos de seguridad y rescate

Policía, militares, bomberos, rescatistas, desminadores... Es habitual que los agentes intervengan en el transporte público fuera de su horario laboral. Estos son gestos valiosos que mejoran la seguridad de todos los usuarios.

50.000 refuerzos, de toda Francia, intervendrán durante los Juegos de París 2024. Y para apoyarles en su misión, Île-de-France Mobilités les ofrece libertad de movimiento con 50.000 pases distribuidos, válidos durante la duración de los Juegos de París 2024.