Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024: colas gratuitas para llevarte a los recintos de competición más remotos
450 lanzaderas gratuitas para desplazarse a los puntos de competición alejados de la red
Durante los Juegos de París 2024, 10 líneas lanzadera gratuitas , en las que circularán 450 autobuses, en su mayoría articulados , transportarán a los espectadores a los seis recintos de competición más remotos de la red de transporte público.
Estos autobuses, todos libres de carbono, funcionarán con biogás o biocombustible (HVO).
¿Qué sedes de competición para los Juegos de París 2024 están atendidas por las líneas de lanzadera gratuitas?
Le Golf National
El campo de golf nacional situado en Guyancourt estará conectado por lanzadera desde las estaciones de:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, líneas N y U)
- Massy-Palaiseau (RER B y C)
Palacio de Versalles
El Palacio de Versalles, que acogerá las competiciones modernas de pentatlón y deportes ecuestres, será accesible mediante lanzaderas libres de carbono desde las estaciones de:
- Versalles Rive-Droite (línea L)
- Château Rive-Gauche de Versalles (RER C)
- Chantiers de Versalles (RER C y líneas N y U)
Colina Élancourt
El lugar donde se celebrarán los eventos de mountain bike, el Colline d'Élancourt, será accesible en lanzadera desde la estación de tren de:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, líneas N y U)
Roland Garros
Y no, durante los Juegos de París 2024, no solo habrá tenis en Roland Garros, sino también eventos de boxeo. Será posible llegar desde la estación de tren de:
- Porte Dauphine (línea de metro 2, RER C y tranvía T3b)
Parque de los Príncipes
Este lanzadera, instalado solo durante tres días los días 27, 28 y 30 de julio durante los eventos de fútbol, apoya las líneas de metro 9 y 10 para llevar a los espectadores al Parque de los Príncipes. Estará disponible en la estación de:
- Charles-de-Gaulle Étoile (líneas de metro 1, 2, 6 y RER A)
Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne
Los atletas de piragüismo en aguas tranquilas, eslalon en canoa y remo competirán por la medalla en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne, al que se puede llegar en autobús lanzadera desde la estación de tren de:
- Chelles-Gournay (RER E a Eaux calmes)
¿Servicio gratuito de lanzadera, cómo funciona?
¿Tenemos que reservar los lanzaderas y son accesibles para todos?
Los lanzaderas son gratuitos, sin reserva previa y accesibles para todos. Solo tienes que presentarte en la estación y embarcar para disfrutar del servicio.
¿Son accesibles los autobuses lanzaderas para personas con movilidad reducida?
Sí, los lanzaderas son accesibles para personas con movilidad reducida.
Sin embargo, para facilitar el viaje a los usuarios de silla de ruedas, habrá un servicio de lanzadera dedicado para las salidas desde las 7 estaciones parisinas y la estación Rosa Parks durante todo el periodo de los Juegos de París 2024.
¿Cuándo y con qué frecuencia circularán los transbordadores?
Los lanzaderas circularán hasta los lugares periféricos, solo en los días de competición:
- Desde las 2:30 a.m. antes del inicio de la competición
- Durante todo el evento
- Y hasta 2 horas después de la competición
Un autobús pasará cada minuto a cada lugar.
¿Cómo son los transbordadores?
Los autobuses lanzadera son similares a los que circulan por la red de transporte de Île-de-France. Los reconocerás por la valla publicitaria que indicará "París 2024" y el lugar de destino.