Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024: colas gratuitas para llevarte a los recintos de competición más remotos

Le Golf National

El campo de golf nacional situado en Guyancourt estará conectado por lanzadera desde las estaciones de:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, líneas N y U)

(RER C, líneas N y U) Massy-Palaiseau (RER B y C)

Palacio de Versalles

El Palacio de Versalles, que acogerá las competiciones modernas de pentatlón y deportes ecuestres, será accesible mediante lanzaderas libres de carbono desde las estaciones de:

Versalles Rive-Droite (línea L)

(línea L) Château Rive-Gauche de Versalles (RER C)

(RER C) Chantiers de Versalles (RER C y líneas N y U)

Colina Élancourt

El lugar donde se celebrarán los eventos de mountain bike, el Colline d'Élancourt, será accesible en lanzadera desde la estación de tren de:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, líneas N y U)

Roland Garros

Y no, durante los Juegos de París 2024, no solo habrá tenis en Roland Garros, sino también eventos de boxeo. Será posible llegar desde la estación de tren de:

Porte Dauphine (línea de metro 2, RER C y tranvía T3b)

Parque de los Príncipes

Este lanzadera, instalado solo durante tres días los días 27, 28 y 30 de julio durante los eventos de fútbol, apoya las líneas de metro 9 y 10 para llevar a los espectadores al Parque de los Príncipes. Estará disponible en la estación de:

Charles-de-Gaulle Étoile (líneas de metro 1, 2, 6 y RER A)

Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne

Los atletas de piragüismo en aguas tranquilas, eslalon en canoa y remo competirán por la medalla en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne, al que se puede llegar en autobús lanzadera desde la estación de tren de: