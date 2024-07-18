¿Cómo se organiza el transporte público en la región de Île-de-France para la ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024?

¿Por qué se cerrarán las estaciones antes, durante y después de la Ceremonia de Apertura de los Juegos de París 2024?

Durante el Tour de Francia, la ceremonia del 14 de julio o en ocasión de eventos importantes, el protocolo estándar de seguridad es que las estaciones de transporte público, situadas en las inmediaciones directas de los eventos, deben cerrar.

La ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024 no es una excepción a la regla. Por ello, la Prefectura de Policía ha solicitado el cierre de ciertas comisarías (y sus conexiones) para garantizar la seguridad de todos, facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y rescate y respetar los perímetros de seguridad establecidos alrededor del Sena para la ocasión.

¿Qué complejos estarán cerrados durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos de París 2024?

Cierres de estaciones del 18 al 26 de julio

Metro (las estaciones en cursiva ya están cerradas):

Tullerías (Línea 1)

Concorde (Líneas 1, 8 y 12)

Champs-Elysées Clémenceau (Líneas 1 y 13)

Cité (Línea 4)

Quai de la Râpée (Línea 5)

Passy (Línea 6)

Trocadero (Líneas 6 y 9)

Châtelet (Líneas 7 y 11 - lado del Sena)

Pont-Marie (Línea 7)

Pont-Neuf (línea 7)

Alma-Marceau (Línea 9)

Jena (Línea 9): solo cerrará el 24 de julio, con el servicio de dos sesiones en el Parc des Princes

RER:

Musée d'Orsay

Pont de l'Alma

Torre Eiffel del Champ-de-Mars

Cerrado el día de la ceremonia

Por la mañana:

Línea 1 : cierre de la estación Franklin D. Roosevelt (Línea 1 cerrada entre Palais-Royal y George V)

: cierre de la estación Franklin D. Roosevelt (Línea 1 cerrada entre Palais-Royal y George V) Línea 6: Cierre del tramo entre La Motte-Piquet Grenelle y Charles-de-Gaulle Étoile para el transporte de la Llama Olímpica y para operaciones de desminado.

Cierre del tramo entre La Motte-Piquet Grenelle y Charles-de-Gaulle Étoile para el transporte de la Llama Olímpica y para operaciones de desminado. Línea 7: Cierre del tramo entre Jussieu y Palais-Royal. La línea 7 pasará bajo el Sena sin pasajeros y se operará en dos tramos separados (La Courneuve > Palais-Royal y Jussieu > Villejuif/Ivry)

Cierre del tramo entre Jussieu y Palais-Royal. La línea 7 pasará bajo el Sena sin pasajeros y se operará en dos tramos separados (La Courneuve > Palais-Royal y Jussieu > Villejuif/Ivry) Línea 9: Cierre del tramo entre Miromesnil y Porte de Saint-Cloud

Cierre del tramo entre Miromesnil y Porte de Saint-Cloud Línea 10: Cierre de las estaciones Michel-Ange Auteuil y Michel-Ange Molitor.

Al mediodía:

Línea 1: Cierre de la estación Saint-Paul

Cierre de la estación Saint-Paul Línea 11: Cierre del tramo entre Arts et Métiers y Châtelet

Cierre del tramo entre Arts et Métiers y Châtelet Línea 12: Cierre de la estación de la Asamblea Nacional

Cierre de la estación de la Asamblea Nacional Línea 13: Cierre de la estación de los Inválidos

Cierre de la estación de los Inválidos Líneas 8, 12 y 13: Cierre de estaciones cerca del Sena y con poca capacidad en la orilla izquierda por si hay multitudes.

Después de las 18:00:

Línea 5 : Cierre del tramo entre la Bastilla y la Gare d'Austerlitz

: Cierre del tramo entre la Bastilla y la Gare d'Austerlitz Línea 6 : Cierre total de la línea

: Cierre total de la línea RER C : Cierre del tramo entre la Gare d'Austerlitz y Javel.

: Cierre del tramo entre la Gare d'Austerlitz y Javel. T3a : Sin tráfico en el Pont National (terminaciones parciales por determinar).

Durante la ceremonia:

Reapertura de los tramos de las líneas 5 y 6 (excepto el tramo Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)

Después de la ceremonia:

Tráfico en las líneas 1, 4 y 14 durante toda la noche (algunas secciones/estaciones)

(algunas secciones/estaciones) Líneas 8, 12 y 13: Cierre de estaciones cerca del Sena y con poca capacidad en la orilla izquierda.

Cierre de estaciones cerca del Sena y con poca capacidad en la orilla izquierda. Reapertura del tramo parisino del RER C

Para estar al día de todas las estaciones cerradas antes, durante y después del evento, visita:

