¿Cómo se organiza el transporte público en la región de Île-de-France para la ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024?
El 26 de julio de 2024, para la ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024, se espera que 330.000 personas acudan a las orillas del Sena para celebrar este momento histórico.
Para la ocasión, Île-de-France Mobilités ha planeado, de la mano con la Prefectura de Policía, un plan de transporte para adaptar la red al evento.
La ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024 en 5 datos clave
- La ceremonia tendrá lugar de 19:00 a 23:15
- Se celebrará en el Sena, de este a oeste,en un recorrido de 6 km
- La ceremonia comenzará en el Pont d'Austerlitz y terminará frente al Trocadero, para su gran final
- La oferta de transporte se refuerza para atraer a los 330.000 espectadores al lugar de la celebración
- Por razones de seguridad, las zonas estarán cerradas al público y al tráfico, afectando la ruta de las líneas de autobús y el acceso a ciertas estaciones.
¿Serás espectador la noche de la ceremonia?
- Ahorra tiempo, planifica tus billetes de regreso antes de ir a la ceremonia,
- ¿Asistes a la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024? Para tus viajes, opta por el Pase París 2024, válido hasta el final del servicio de transporte.
Previsiones de tráfico en París y los suburbios interiores, del 18 al 25 de julio de 2024
Ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024, el transporte público está reforzando su oferta para la ocasión
Líneas RER, líneas de metro... El Día D, el transporte público está reforzando su oferta en Île-de-France para atraer a espectadores y residentes de Île-de-France a su destino:
- Algunas estaciones de las líneas automáticas de metro (1, 4 y 14) funcionarán toda la noche y serán reforzadas a partir de las 22:00
- Las dos líneas A y B del RER serán reforzadas entre las 15:00 y las 18:00, y después de las 23:00.
¿Por qué se cerrarán las estaciones antes, durante y después de la Ceremonia de Apertura de los Juegos de París 2024?
Durante el Tour de Francia, la ceremonia del 14 de julio o en ocasión de eventos importantes, el protocolo estándar de seguridad es que las estaciones de transporte público, situadas en las inmediaciones directas de los eventos, deben cerrar.
La ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024 no es una excepción a la regla. Por ello, la Prefectura de Policía ha solicitado el cierre de ciertas comisarías (y sus conexiones) para garantizar la seguridad de todos, facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y rescate y respetar los perímetros de seguridad establecidos alrededor del Sena para la ocasión.
¿Qué complejos estarán cerrados durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos de París 2024?
Cierres de estaciones del 18 al 26 de julio
Metro (las estaciones en cursiva ya están cerradas):
- Tullerías (Línea 1)
- Concorde (Líneas 1, 8 y 12)
- Champs-Elysées Clémenceau (Líneas 1 y 13)
- Cité (Línea 4)
- Quai de la Râpée (Línea 5)
- Passy (Línea 6)
- Trocadero (Líneas 6 y 9)
- Châtelet (Líneas 7 y 11 - lado del Sena)
- Pont-Marie (Línea 7)
- Pont-Neuf (línea 7)
- Alma-Marceau (Línea 9)
- Jena (Línea 9): solo cerrará el 24 de julio, con el servicio de dos sesiones en el Parc des Princes
RER:
- Musée d'Orsay
- Pont de l'Alma
- Torre Eiffel del Champ-de-Mars
Cerrado el día de la ceremonia
Por la mañana:
- Línea 1 : cierre de la estación Franklin D. Roosevelt (Línea 1 cerrada entre Palais-Royal y George V)
- Línea 6: Cierre del tramo entre La Motte-Piquet Grenelle y Charles-de-Gaulle Étoile para el transporte de la Llama Olímpica y para operaciones de desminado.
- Línea 7: Cierre del tramo entre Jussieu y Palais-Royal. La línea 7 pasará bajo el Sena sin pasajeros y se operará en dos tramos separados (La Courneuve > Palais-Royal y Jussieu > Villejuif/Ivry)
- Línea 9: Cierre del tramo entre Miromesnil y Porte de Saint-Cloud
- Línea 10: Cierre de las estaciones Michel-Ange Auteuil y Michel-Ange Molitor.
Al mediodía:
- Línea 1: Cierre de la estación Saint-Paul
- Línea 11: Cierre del tramo entre Arts et Métiers y Châtelet
- Línea 12: Cierre de la estación de la Asamblea Nacional
- Línea 13: Cierre de la estación de los Inválidos
- Líneas 8, 12 y 13: Cierre de estaciones cerca del Sena y con poca capacidad en la orilla izquierda por si hay multitudes.
Después de las 18:00:
- Línea 5 : Cierre del tramo entre la Bastilla y la Gare d'Austerlitz
- Línea 6 : Cierre total de la línea
- RER C : Cierre del tramo entre la Gare d'Austerlitz y Javel.
- T3a : Sin tráfico en el Pont National (terminaciones parciales por determinar).
Durante la ceremonia:
- Reapertura de los tramos de las líneas 5 y 6 (excepto el tramo Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)
Después de la ceremonia:
- Tráfico en las líneas 1, 4 y 14 durante toda la noche (algunas secciones/estaciones)
- Líneas 8, 12 y 13: Cierre de estaciones cerca del Sena y con poca capacidad en la orilla izquierda.
- Reapertura del tramo parisino del RER C
Para estar al día de todas las estaciones cerradas antes, durante y después del evento, visita:
- La web de Anticipez les Jeux y su mapa interactivo
- La página web de la Prefectura de Policía
Ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024, tráfico de autobuses afectado
Desde marzo de 2024 y el inicio de la instalación de los recintos de competición, el tráfico de autobuses en la región de Île-de-France se ha visto afectado por la organización de los Juegos de París 2024.
Durante la semana de la ceremonia y hasta el final de las festividades, los arreglos para los traslados de espectadores en ciertas estaciones, la preparación de los eventos y ceremonias, los perímetros de seguridad y el desarrollo de los distintos eventos (especialmente en carretera) seguirán alterando el tráfico de coches y, con ello, el tráfico de autobuses.
Para mantenerte informado y planificar tus itinerarios:
- Consulta tu planificador de rutas en la web o aplicación de Île-de-France Mobilités
- Visita esta página para conocer en directo los cambios en el tráfico en los suburbios interiores y exteriores