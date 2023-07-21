Île-de-France Mobilités, Socio Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
En Île-de-France, país anfitrión de los Juegos de París 2024, 25 sedes olímpicas y 17 sedes paralímpicas esperan la llegada de los espectadores.
Para la ocasión, se ha establecido una ambición: que el 100% de los espectadores puedan acceder a los lugares de la competición en transporte público.
Este es un gran desafío que Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora del transporte público en la región de París y Socia Oficial de los Juegos de París 2024, ha estado preparada para asumir y lleva preparando varios años.
Transporte de espectadores: Île-de-France Mobilités movilizado desde la fase de solicitud
¡Hay que estar preparado para recibir a varios millones de espectadores y miles de atletas y personal acreditado! Durante varios años, Île-de-France Mobilités ha movilizado toda su experiencia en la gestión del transporte público, en preparación para el mayor evento deportivo del mundo.
Totalmente movilizada desde la fase de candidatura para hacer de este evento global un éxito, Île-de-France Mobilités, que reúne y gestiona a todos los actores del transporte público de la región de Île-de-France, ha establecido un plan de transporte y movilidad diseñado específicamente para los Juegos de París 2024, en estrecha colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité de Movilidad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 (CMJOP).
Durante los Juegos de París 2024, la oferta de transporte público proporcionada por los operadores de Île-de-France Mobilités (los principales son RATP y Transilien SNCF Voyageurs) estará más concentrada en el corazón de la aglomeración y alrededor de un 15% superior a la de un día típico de verano.
Île-de-France Mobilités: Socio oficial del transporte público en la región de Île-de-France
Además del Socio Mundial de Movilidad, Toyota, que ya apoya los Juegos de París 2024, el Comité Organizador ha elegido Île-de-France Mobilités para el transporte de participantes acreditados (atletas olímpicos y paralímpicos, federaciones, voluntarios y medios de comunicación).
Con una flota de 10.500 autobuses y autocares, repartidos en unos 200 centros operativos de autobuses, Île-de-France Mobilités es uno de los actores clave en este desafío. Las autoridades públicas también han ampliado temporalmente su competencia durante la duración de los Juegos para poder llevar a cabo estas misiones junto a París 2024.
Despliegue de una flota de autobuses y autocares para el transporte de personas acreditadas
Una flota de alrededor de 1.000 autobuses y autocares (equivalente a la red de transporte de la ciudad de Lyon) afrontará este reto de transportar a 200.000 personas acreditadas, además del transporte público.
Información para pasajeros y aplicación dedicada
La Autoridad Organizadora también apoya París 2024 para proporcionar mejor información a los residentes de Île-de-France y turistas para organizar sus viajes. Île-de-France Mobilités lanzará una aplicación dedicada al transporte en Île-de-France durante los Juegos en la primavera de 2024.
Un paquete "París 2024"
Para un mejor acceso al transporte público, evitar colas y ahorrar tiempo: Île-de-France Mobilités está lanzando el pase "París 2024" : un paquete práctico y económico para facilitar la vida a los espectadores en los Juegos de París 2024.
Creación de lanzaderas dedicadas al transporte de espectadores en silla de ruedas
Aunque el 90% del tráfico de tranvías, trenes y RER estará cubierto por una estación o estación accesible al inicio de los Juegos de París 2024, el uso extraordinario del transporte público supondrá un problema para la fluida movilidad de los espectadores en silla de ruedas y sus acompañantes. Como recordatorio, se espera que 4.000 espectadores en silla de ruedas cada día durante los Juegos Olímpicos y 2.500 durante los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Para facilitar los desplazamientos de todos los espectadores, Île-de-France Mobilités está poniendo en marcha un servicio de transporte dedicado a usuarios de silla de ruedas que hayan adquirido una entrada PFR para los Juegos de París 2024.
Mediante reserva, este servicio permitirá a los espectadores acudir directamente a los sitios olímpicos y paralímpicos desde las principales estaciones de la red de Île-de-France (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare Rosa Parks en el RER E), utilizando los carriles reservados para el tráfico rodado.