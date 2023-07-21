Île-de-France Mobilités, Socio Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

En Île-de-France, país anfitrión de los Juegos de París 2024, 25 sedes olímpicas y 17 sedes paralímpicas esperan la llegada de los espectadores.

Para la ocasión, se ha establecido una ambición: que el 100% de los espectadores puedan acceder a los lugares de la competición en transporte público.

Este es un gran desafío que Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora del transporte público en la región de París y Socia Oficial de los Juegos de París 2024, ha estado preparada para asumir y lleva preparando varios años.