Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, ¿qué organización del transporte público en la región de Île-de-France?
El 28 de agosto de 2024, se espera que 50.000 personas celebren la apertura de los Juegos Paralímpicos y vean a las 168 delegaciones de paraatletas de todo el mundo desfilar desde la base de los Campos Elíseos hasta la Place de la Concorde.
¿Lo sabías? En el recinto, habrá 15.000 asientos disponibles con acceso gratuito, en la parte baja de los Campos Elíseos, para asistir al desfile. Los otros 35.000 espectadores, con entrada, estarán en las gradas del estadio Place de la Concorde.
Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024: ¿cómo llegar allí en transporte público?
Para los espectadores sin entrada, recomendamos acceder a:
- hacia la zona del Elíseo a través de las estaciones de Miromesnil (líneas 9 y 13). Evita la estación Madeleine
- a la zona del Sena vía Alma Marceau (línea 9), Assemblée nationale (línea 12) e Invalides (RER C, líneas 8 y 13).
Para los espectadores con entrada, recomendamos acceder a:
- en las zonas 1, 1 bis y 4 del Concorde vía Madeleine (líneas 8, 12 y 14);
- a las zonas 2, 2 bis y 3 vía Invalides (líneas 8 y 13), Asamblea Nacional (línea 12), Musée d'Orsay (RER C).
Zonas de entrega para usuarios de silla de ruedas
Tres áreas estarán dedicadas al servicio de lanzadera accesible de Île-de-France Mobilités y taxis para espectadores con discapacidad.
Tenga en cuenta : bajo solicitud, habrá sillas de ruedas disponibles para personas con movilidad reducida. Los voluntarios podrán acompañarles hasta sus asientos.
Estaciones cerradas
Para respetar el perímetro de seguridad alrededor de los lugares del desfile y la ceremonia, el tráfico se modificará y algunas estaciones y entradas de metro permanecerán cerradas al público:
- Las estaciones de Champs-Élysées/Clemenceau, Concorde y Tuileries estarán cerradas
- Estación Franklin Roosevelt : cierre del acceso a la línea 9 (la estación no será servida) y de todas las entradas del metro en la rotonda de los Campos Elíseos
- Estación Franklin Roosevelt : el acceso a la línea 1 y a las entradas sur y norte del metro en los Campos Elíseos permanecerá abierto al nivel de la rue de Marignan
- Estación Musée d'Orsay : la estación permanece abierta, pero las entradas del RER en el Quai Anatole France estarán cerradas
- Estación Palais Royal-Musée du Louvre : la estación se mantiene abierta con el cierre de las ventilaciones situadas dentro del perímetro protector.
La noche de la ceremonia, elige la mejor ruta
El Día D, confía en la aplicación oficial de transporte durante los Juegos de París 2024: Transport Public Paris 2024. Las rutas propuestas se calculan en tiempo real según el tráfico.
Ceremonia de apertura: lanzaderas accesibles para transportar a espectadores con discapacidad
Para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, el servicio de lanzadera accesible de Île-de-France Mobilités, normalmente abierto a espectadores con discapacidad (y sus acompañantes) con entrada, está abriendo excepcionalmente sus reservas a los espectadores en silla de ruedas sin entrada que deseen asistir al evento con acceso gratuito.
Cuidado
Las reservas están abiertas hasta el martes 27 de agosto de 2024 a las 23:59.
¿Cómo funciona el servicio de lanzadera accesible?
- Una flota de minibuses accesibles
- Un servicio disponible con reserva en una plataforma específica para espectadores con discapacidad (4 €) y sus acompañantes (4 €)
- Trayectos desde las principales estaciones de tren parisinas hasta los recintos de la competición