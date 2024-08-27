Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, ¿qué organización del transporte público en la región de Île-de-France?

El 28 de agosto de 2024, se espera que 50.000 personas celebren la apertura de los Juegos Paralímpicos y vean a las 168 delegaciones de paraatletas de todo el mundo desfilar desde la base de los Campos Elíseos hasta la Place de la Concorde.



¿Lo sabías? En el recinto, habrá 15.000 asientos disponibles con acceso gratuito, en la parte baja de los Campos Elíseos, para asistir al desfile. Los otros 35.000 espectadores, con entrada, estarán en las gradas del estadio Place de la Concorde.