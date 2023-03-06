Sanef 107.7 radio y Île-de-France Mobilités unen fuerzas en las ondas para animar a los residentes de Île-de-France a compartir coche.

Una asociación a favor del coche compartido

Para animar a los residentes de Île-de-France a adoptar nuevos hábitos más económicos y ecoresponsables, Île-de-France Mobilités y la emisora Sanef 107.7 unen fuerzas del 6 al 10 de marzo para destacar la práctica del coche compartido en las ondas.

Las columnas diarias darán la palabra a los que comparten coches, pero también a personalidades como Laurent Probst (Director General de Île-de-France Mobilités), que hablarán sobre los impactos positivos del coche compartido y las iniciativas de hormigón y facilitación propuestas por Île-de-France Mobilités.

Durante todo el periodo, también se emitirán anuncios para recordar a los oyentes las ventajas del coche compartido y para animar a los oyentes a informarse y (quizá) a lanzarse.

*Conducir solo en un vehículo que podría acomodar a varias personas.