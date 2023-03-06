Sanef 107.7 radio y Île-de-France Mobilités unen fuerzas en las ondas para animar a los residentes de Île-de-France a compartir coche.
Una asociación a favor del coche compartido
Para animar a los residentes de Île-de-France a adoptar nuevos hábitos más económicos y ecoresponsables, Île-de-France Mobilités y la emisora Sanef 107.7 unen fuerzas del 6 al 10 de marzo para destacar la práctica del coche compartido en las ondas.
Las columnas diarias darán la palabra a los que comparten coches, pero también a personalidades como Laurent Probst (Director General de Île-de-France Mobilités), que hablarán sobre los impactos positivos del coche compartido y las iniciativas de hormigón y facilitación propuestas por Île-de-France Mobilités.
Durante todo el periodo, también se emitirán anuncios para recordar a los oyentes las ventajas del coche compartido y para animar a los oyentes a informarse y (quizá) a lanzarse.
*Conducir solo en un vehículo que podría acomodar a varias personas.
¿Cuáles son las iniciativas de Île-de-France Mobilités en cuanto a coche compartido?
Para pilotos
- Una franquicia por kilometraje por viaje entre 1,5 y 3 euros por pasajero (según la distancia recorrida) pagada a través de la aplicación de coche compartido utilizada.
Psst : ¡Los conductores que comparten coche todos los días en su trayecto de ida a casa pueden recibir hasta 150 euros al mes!
Para pasajeros
- Se ofrecen dos viajes anuales y mensuales para los suscriptores de Navigo (incluidos Imagine'R y Senior) con un límite de 30 km por trayecto. Una iniciativa perfecta, por ejemplo, para los habitantes de los suburbios interiores y exteriores que tienen que ir a la estación más cercana cada día.
- En caso de picos de contaminación o grandes interrupciones en el transporte, como una huelga, se extiende el sistema de dos viajes gratuitos al día (es decir, un viaje de ida y vuelta) a todos los residentes de Île-de-France sin necesidad de prueba de medios.
Los viajes de coche compartido de los operadores asociados (Blablacar Daily, Karos y Klaxit) están listados en la web y aplicación móvil de Île-de-France Mobilités desde la búsqueda de rutas. ¡Se hacen 200.000 viajes cada mes!
¿Por qué elegir compartir coche?
Hay muchas razones para compartir coche:
- Luchar contra la contaminación reduciendo el número de coches en la carretera cada día,
- Para hacer que la red vial sea más fluida y así reducir los atascos reduciendo el tiempo de viaje y la sensación de estrés en los trayectos,
- Ofrecer o encontrar una solución durante interrupciones en el transporte público,
- Ahorra dinero, tanto para el conductor compartiendo el coste del trayecto, como para el coche compartido al encontrar una solución económica para su movilidad diaria