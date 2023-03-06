Sanef 107.7 radio y Île-de-France Mobilités unen fuerzas en las ondas para animar a los residentes de Île-de-France a compartir coche.

¡Cada mes se realizan más de 200.000 viajes de coche compartido en nuestra red!
¡Cada mes se realizan más de 200.000 viajes de coche compartido en nuestra red!

Una asociación a favor del coche compartido

Para animar a los residentes de Île-de-France a adoptar nuevos hábitos más económicos y ecoresponsables, Île-de-France Mobilités y la emisora Sanef 107.7 unen fuerzas del 6 al 10 de marzo para destacar la práctica del coche compartido en las ondas.

Las columnas diarias darán la palabra a los que comparten coches, pero también a personalidades como Laurent Probst (Director General de Île-de-France Mobilités), que hablarán sobre los impactos positivos del coche compartido y las iniciativas de hormigón y facilitación propuestas por Île-de-France Mobilités.

Durante todo el periodo, también se emitirán anuncios para recordar a los oyentes las ventajas del coche compartido y para animar a los oyentes a informarse y (quizá) a lanzarse.

*Conducir solo en un vehículo que podría acomodar a varias personas.

Para poder ver este vídeo, debe

¿Cuáles son las iniciativas de Île-de-France Mobilités en cuanto a coche compartido?

Para pilotos

  • Una franquicia por kilometraje por viaje entre 1,5 y 3 euros por pasajero (según la distancia recorrida) pagada a través de la aplicación de coche compartido utilizada.

Psst : ¡Los conductores que comparten coche todos los días en su trayecto de ida a casa pueden recibir hasta 150 euros al mes!

Para pasajeros

  • Se ofrecen dos viajes anuales y mensuales para los suscriptores de Navigo (incluidos Imagine'R y Senior) con un límite de 30 km por trayecto. Una iniciativa perfecta, por ejemplo, para los habitantes de los suburbios interiores y exteriores que tienen que ir a la estación más cercana cada día.
  • En caso de picos de contaminación o grandes interrupciones en el transporte, como una huelga, se extiende el sistema de dos viajes gratuitos al día (es decir, un viaje de ida y vuelta) a todos los residentes de Île-de-France sin necesidad de prueba de medios.

Los viajes de coche compartido de los operadores asociados (Blablacar Daily, Karos y Klaxit) están listados en la web y aplicación móvil de Île-de-France Mobilités desde la búsqueda de rutas. ¡Se hacen 200.000 viajes cada mes!

¿Por qué elegir compartir coche?

Hay muchas razones para compartir coche:

  • Luchar contra la contaminación reduciendo el número de coches en la carretera cada día,
  • Para hacer que la red vial sea más fluida y así reducir los atascos reduciendo el tiempo de viaje y la sensación de estrés en los trayectos,
  • Ofrecer o encontrar una solución durante interrupciones en el transporte público,
  • Ahorra dinero, tanto para el conductor compartiendo el coste del trayecto, como para el coche compartido al encontrar una solución económica para su movilidad diaria