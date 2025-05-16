Compartir coche en Île-de-France

¿Te gustaría ahorrar tiempo en tu trayecto? ¿Necesitas viajar ocasionalmente por Île-de-France por la tarde o los fines de semana, pero no tienes coche? ¿Un viaje inesperado y nuevo, difícil de conseguir en transporte público? ¡Prueba a compartir coche, un medio de transporte económico, amigable y ecológico!

Bien para ti, bueno para el planeta, compartir coche de corta distancia ofrece ventajas reales. Te permite:

  • Lucha contra la contaminación reduciendo el número de coches en las carreteras, ya que actualmente solo tenemos 1,1 personas por coche de media
  • Mejorar la fluidez de la red viaria, lo que se traduce en tiempo en carretera y una mejor calidad de vida al reducir el estrés
  • Ofrecer soluciones en caso de interrupciones en el transporte público.

Île-de-France Mobilités facilita el transporte compartido para ti

Desde 2017, Île-de-France Mobilités apoya el carpooling a través de un sistema que ofrece viajes gratuitos para los suscriptores anuales, mensuales y de Imagin'R Navigo. Para beneficiarse de ello, es muy sencillo:

¿Eres pasajero?

  1. Ve a la app Île-de-France Mobilités para buscar un viaje compartido.
  2. Solo tienes que buscar direcciones y hacer clic en la pestaña de Compartir coche. Una vez en la pestaña, la lista de viaje(s) te indica la ruta tomada, la hora de salida y llegada y el precio.
  3. Después de seleccionar la ruta que mejor se adapte a ti, simplemente haz clic en "reservar" para acceder a la web del operador. Te beneficias de 2 viajes gratuitos de coche compartido al día con tu suscripción a Navigo o Imagine R.

¿Eres conductor?

Descarga la solicitud de nuestros socios (Blablacar Daily, Mobicoop y Karos) y regístrate para ofrecer tus viajes compartidos.
Al abrir la puerta, puedes ganar hasta 150 € al mes.

¿Eres operador de transporte compartido?

Para convertirse en socio de Île-de-France Mobilités, descargue y lea el acuerdo de asociación a continuación y luego rellene el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Acuerdo de asociación: programa de apoyo al coche compartido

 -  1.6 MB

Por favor, tenga en cuenta: la crisis sanitaria vinculada al Covid-19 nos invita a establecer normas de distanciamiento social dentro de las tripulaciones. Llevar mascarilla y limitarla a un solo pasajero garantizará condiciones óptimas de transporte.