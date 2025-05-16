Compartir coche en Île-de-France
Bien para ti, bueno para el planeta, compartir coche de corta distancia ofrece ventajas reales. Te permite:
- Lucha contra la contaminación reduciendo el número de coches en las carreteras, ya que actualmente solo tenemos 1,1 personas por coche de media
- Mejorar la fluidez de la red viaria, lo que se traduce en tiempo en carretera y una mejor calidad de vida al reducir el estrés
- Ofrecer soluciones en caso de interrupciones en el transporte público.
Île-de-France Mobilités facilita el transporte compartido para ti
Desde 2017, Île-de-France Mobilités apoya el carpooling a través de un sistema que ofrece viajes gratuitos para los suscriptores anuales, mensuales y de Imagin'R Navigo. Para beneficiarse de ello, es muy sencillo:
¿Eres pasajero?
- Ve a la app Île-de-France Mobilités para buscar un viaje compartido.
- Solo tienes que buscar direcciones y hacer clic en la pestaña de Compartir coche. Una vez en la pestaña, la lista de viaje(s) te indica la ruta tomada, la hora de salida y llegada y el precio.
- Después de seleccionar la ruta que mejor se adapte a ti, simplemente haz clic en "reservar" para acceder a la web del operador. Te beneficias de 2 viajes gratuitos de coche compartido al día con tu suscripción a Navigo o Imagine R.
¿Eres conductor?
Descarga la solicitud de nuestros socios (Blablacar Daily, Mobicoop y Karos) y regístrate para ofrecer tus viajes compartidos.
Al abrir la puerta, puedes ganar hasta 150 € al mes.
¿Eres operador de transporte compartido?
Para convertirse en socio de Île-de-France Mobilités, descargue y lea el acuerdo de asociación a continuación y luego rellene el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por favor, tenga en cuenta: la crisis sanitaria vinculada al Covid-19 nos invita a establecer normas de distanciamiento social dentro de las tripulaciones. Llevar mascarilla y limitarla a un solo pasajero garantizará condiciones óptimas de transporte.