Compartir coche en Île-de-France

¿Te gustaría ahorrar tiempo en tu trayecto? ¿Necesitas viajar ocasionalmente por Île-de-France por la tarde o los fines de semana, pero no tienes coche? ¿Un viaje inesperado y nuevo, difícil de conseguir en transporte público? ¡Prueba a compartir coche, un medio de transporte económico, amigable y ecológico!