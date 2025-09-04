Empresas de viajes compartidos que operan en Île-de-France

Operadores de coche compartido de Île-de-France Mobilités
BlaBlaCar Daily
BlaBlaCar Daily es la aplicación de BlaBlaCar diseñada específicamente para compartir trayectos diarios y cortos (de 2 a 80 km). La app encuentra automáticamente a un conductor, que sigue la misma ruta que tú, para llevarte en todos tus viajes diarios.
KAROS
Karos es un asistente inteligente de transporte compartido: esta aplicación aprende tus necesidades de viaje y sugiere automáticamente las mejores formas de llegar a tu destino, combinando coche compartido con transporte público. La organización es muy sencilla y el reparto de costes se realiza directamente en la aplicación.
Mobicoop
Mobicoop es un sitio gratuito de coche compartido. Funciona bajo el sistema de una cooperativa financiada mediante donaciones. Los precios los fijan los conductores, el sitio no cobra ninguna comisión por compartir coche. Mobicoop está comprometida con la protección de los datos de los usuarios, sin cobrar ninguna remuneración por los desplazamientos, respetando la operación cooperativa, contribuyendo a la protección del medio ambiente y promoviendo los lazos sociales entre los que comparten coche.
Otros operadores de coche compartido:
BOOGI (Meseta Roissy)
CLEM'
La solución de coche compartido de Clem te permite compartir tus trayectos diarios con tu coche o con uno de nuestros coches compartidos. Es una plataforma local de transporte compartido, alimentadora, que permite compartir viajes hacia o desde las estaciones del territorio. Optimizas tus viajes haciéndolos más económicos, fáciles de usar y ecológicos. Las reservas pueden hacerse online con antelación o en tiempo real, o directamente en el resort si está conectado y equipado con pantalla.
REZO POUCE (Yvelines)
REZO POUCE es una red de autoestopistas organizada en Francia. Con REZO POUCE no tienes que pedir cita: es cuando quieres, donde quieres. El principio es sencillo: te registras gratis por internet o en el ayuntamiento, y vas a un "parada en movimiento" cuando necesitas desplazarte. En menos de 10 minutos*, un conductor que va en la misma dirección que tú se detendrá para transportarte (*tiempo medio de espera).
Otros servicios de coche compartido:
VIAJES A MEDIDA
Trajetalacarte.com es un sitio gratuito de transporte compartido especializado en distancias cortas. Trajetalacarte.com también ofrece una oferta pagada para empresas que desean ofrecer coche compartido a sus empleados desde 89 € IVA al mes (sitio dedicado a terceros).
HOPWAYS
Hopways es una plataforma para conectar a los padres y que puedan compartir sus trayectos y acompañar a sus hijos, ya sea en el colegio, actividades extraescolares, competiciones, etc. Los usuarios se valoran según 3 criterios: puntualidad – reciprocidad – seguridad. El punto fuerte de este servicio, además de crear una comunidad activa de padres acompañantes, es el motor de búsqueda. Una herramienta real de precisión geográfica y temporal, es el núcleo alrededor del cual se construye una red fiable y segura de intercambios humanos y, por qué no, amistosos.
Otros socios de coche compartido
RADIO 107.7 IDF
Île-de-France Mobilités se une a la emisora Sanef 107.7 para promover iniciativas de coche compartido establecidas en Île-de-France para conductores en solitario en la región de París. Especializada en información de tráfico en tiempo real, Sanef 107.7 informa a sus oyentes las 24 horas del día, los 365 días del año para viajar con seguridad. Sanef 107.7 IDF puede escucharse en FM y DAB+, pero también en su página web.