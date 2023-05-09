Culture Bus: descubre lugares excepcionales en tu línea de autobús
Descubriendo la Île-de-France... ¡Pero en autobús!
En colaboración con France 3 Paris Île-de-France, Île-de-France Mobilités lanza Culture Bus.
Culture Bus es una serie de 40 vídeos de 3mn30, cada uno con 3 lugares de interés (culturales, patrimoniales, naturales...) o anécdotas situados en una ruta de autobús en la región de París.
Emitido desde el 9 de mayo de 2023 en France 3 Paris Île-de-France, Culture Bus te hace descubrir tu viaje diario desde otro ángulo. Las cámaras de France 3 Île-de-France han cruzado toda la región y han puesto sus objetivos en lugares increíbles y a veces insospechados.
¿Sabías, por ejemplo, que solo el Museo de Fotografía de Bièvre (línea 15, parada Cholette) tiene más de un millón de fotografías, lo que lo convierte en una de las mayores colecciones internacionales? ¿O que el rosal de la isla de Puteaux (línea 176, parada Pont de Neuilly-Rive Gauche) cultiva más de 110 variedades de rosas?
Y esto es solo una pequeña parte de lo que descubrirás cada día en Francia, París, Île-de-France y en las redes sociales de Île-de-France Mobilités, ¡desde el 9 de mayo!
Mejor mirando lo que ya sabemos
Culture Bus también es una invitación a viajar y tomarse tu tiempo. Tómate el tiempo para maravillarte con tu trayecto diario, descubrir lugares increíbles y sumergirte por completo en la naturaleza que nos rodea y la riqueza de su patrimonio.
Amantes del "turismo lento", Culture Bus es la serie hecha para que no te pierdas.
Y incluso antes de que se emitieran los primeros episodios, ¿sabías que, durante todo el año, el patrimonio cultural de la región de Île-de-France está abierto a ti, gracias a las ventajas culturales de tu pase Navigo?
Un verdadero pase cultural, tu Navigo te permite beneficiarte de tarifas reducidas, decrecientes (o incluso gratuitas) de más de 300 socios culturales en Île-de-France.
feliz, la herencia también se te cuenta a los oídos
Para los más curiosos, descargad la app móvil de Happy y descubrid lugares excepcionales en Île-de-France sin desviarse de vuestra ruta habitual.
Castillos, monumentos, museos o casas de artistas, parques y bosques... Con solo unos clics, la app te lleva a través del espacio y el tiempo con más de 700 relatos históricos cortos.