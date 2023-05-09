Culture Bus: descubre lugares excepcionales en tu línea de autobús

Descubriendo la Île-de-France... ¡Pero en autobús!

En colaboración con France 3 Paris Île-de-France, Île-de-France Mobilités lanza Culture Bus.

Culture Bus es una serie de 40 vídeos de 3mn30, cada uno con 3 lugares de interés (culturales, patrimoniales, naturales...) o anécdotas situados en una ruta de autobús en la región de París.

Emitido desde el 9 de mayo de 2023 en France 3 Paris Île-de-France, Culture Bus te hace descubrir tu viaje diario desde otro ángulo. Las cámaras de France 3 Île-de-France han cruzado toda la región y han puesto sus objetivos en lugares increíbles y a veces insospechados.

¿Sabías, por ejemplo, que solo el Museo de Fotografía de Bièvre (línea 15, parada Cholette) tiene más de un millón de fotografías, lo que lo convierte en una de las mayores colecciones internacionales? ¿O que el rosal de la isla de Puteaux (línea 176, parada Pont de Neuilly-Rive Gauche) cultiva más de 110 variedades de rosas?

Y esto es solo una pequeña parte de lo que descubrirás cada día en Francia, París, Île-de-France y en las redes sociales de Île-de-France Mobilités, ¡desde el 9 de mayo!