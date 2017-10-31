Más recursos para la seguridad
Más seguridad en el transporte público y alrededor de las estaciones
En cuanto a seguridad, la protección de vídeo se ha reforzado considerablemente desde 2016 (18.500 cámaras):
- El 100% de las estaciones de metro y tren están protegidas por vídeo
- El 100% de los tranvías están protegidos por vídeo
- El 90% de los autobuses están protegidos por vídeo y lo estarán al 100% a finales de 2018.
La presencia humana se ha reforzado con la contratación de 690 agentes de recepción, seguridad y mediación en las estaciones de toda Île-de-France, así como 200 agentes de seguridad adicionales en los suburbios exteriores.
Para ser más efectivos ante actos de delincuencia en el transporte público, un único centro de mando bajo la autoridad de la policía ferroviaria permitirá unificar los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad a partir de 2019 (más de 3.000 agentes de seguridad con los de la policía ferroviaria, la RATP, la SNCF y los operadores de autobuses).
Nuevos equipos de detección de perros: perros entrenados para detectar explosivos
Desde 2014, el número de bolsas y objetos olvidados ha aumentado un 122% en la red de Transilien, con más de 1500 informes al año, o más de 4 al día, reforzando así la sensación de inseguridad y causando numerosos retrasos y interrupciones. Se han desplegado brigadas detectoras de perros (perros detectores) en las redes de la SNCF y la RATP para reducir los tiempos de respuesta tras alertas de parcelas abandonadas y así mejorar la regularidad del tráfico. Este enfoque implica una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad, lo que culminará en el establecimiento del Centro Único de Coordinación Operativa de Seguridad en 2019.
Detener el fraude
El fraude representa 366 millones de euros en ingresos perdidos cada año. Conscientes de estos desafíos, la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF Transilien decidieron en 2016 intensificar sus políticas antifraude, en particular imponiendo nuevas normas y sanciones más estrictas contra los defraudadores, y aumentando los controles.
