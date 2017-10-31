Más recursos para la seguridad

Más seguridad en el transporte público y alrededor de las estaciones

En cuanto a seguridad, la protección de vídeo se ha reforzado considerablemente desde 2016 (18.500 cámaras):

El 100% de las estaciones de metro y tren están protegidas por vídeo

El 100% de los tranvías están protegidos por vídeo

El 90% de los autobuses están protegidos por vídeo y lo estarán al 100% a finales de 2018.

La presencia humana se ha reforzado con la contratación de 690 agentes de recepción, seguridad y mediación en las estaciones de toda Île-de-France, así como 200 agentes de seguridad adicionales en los suburbios exteriores.

Para ser más efectivos ante actos de delincuencia en el transporte público, un único centro de mando bajo la autoridad de la policía ferroviaria permitirá unificar los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad a partir de 2019 (más de 3.000 agentes de seguridad con los de la policía ferroviaria, la RATP, la SNCF y los operadores de autobuses).