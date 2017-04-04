Nuevo equipamiento en la estación para combatir fraudes y preparar la llegada de Smart Navigo

La operación está financiada al 100% por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) (excepto en la parte de diseño) como parte de su contrato con SNCF Transilien.

La primera estación en equiparse podría ser la emblemática estación Saint Lazare, sujeta a estudios en curso. Con 1600 trenes y 450.000 pasajeros diarios, Saint Lazare sigue siendo, de hecho, la última gran estación parisina con acceso completamente libre (las vías Transilien y TER/Intercités estarían equipadas).

"La petición que hice a la SNCF Transilien el 20 de septiembre para equipar la estación Saint-Lazare con puertas de control se está convirtiendo ahora en realidad. Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) financiará completamente este equipo, que es especialmente útil en la lucha contra el fraude y estará equipado con las tecnologías necesarias para el despliegue del Smart Navigo. Trenes, autobuses y ahora estaciones de tren, la Revolución del Transporte continúa en cada etapa de los viajes de los residentes de Île-de-France", anunció Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y de la región de Île-de-France.

Para más información, visite la página dedicada al despliegue de las nuevas compuertas de validación en la estación St-Lazare (julio de 2019).

Esta orden, que forma parte de la política de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), la Autoridad Organizadora de Transportes de la región de Île de France, en la lucha contra el fraude, debería permitir reducir a la mitad el número de clientes de Transilien que no pasan por una puerta de control en sus trayectos diarios.

También se trata de preparar futuros servicios innovadores en el ámbito de la venta de billetes, que serán objeto del programa Smart Navigo (uso de smartphones, Navigo Liberté+, etc.) y que simplificarán la vida diaria de los viajeros habituales y ocasionales.