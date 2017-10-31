Nuevas soluciones de movilidad para tus viajes

Más espacios para bicicletas en las estaciones

Sigue en directo el número de asientos de Véligo en Île-de-France

7000 escaños de Véligo

Para permitir que los pasajeros puedan aparcar fácilmente sus bicicletas cerca de las estaciones de tren, los espacios de Véligo continúan desarrollándose en la región de Île-de-France, con 141 previstos para finales de 2018 (94 de los cuales estarán asegurados), es decir, más de 7.000 plazas en 2018.

Desde 2019, Île-de-France Mobilités también ofrecerá un servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricamente.

