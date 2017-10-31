Nuevas soluciones de movilidad para tus viajes
El coche compartido está ahora integrado en la aplicación de Vianavigo y hay plazas de aparcamiento gratuitas para los que comparten coche en Park & Rides.
Notas de prensa: Île-de-France Mobilités financia 1.815 plazas en 3 nuevas instalaciones de aparcamiento y recorrido – Tres nuevas instalaciones de aparcamiento financiado para los suburbios periféricos
5000 plazas de aparcamiento y remoción en construcción
Más espacios para bicicletas en las estaciones
Sigue en directo el número de asientos de Véligo en Île-de-France
7000 escaños de Véligo
Para permitir que los pasajeros puedan aparcar fácilmente sus bicicletas cerca de las estaciones de tren, los espacios de Véligo continúan desarrollándose en la región de Île-de-France, con 141 previstos para finales de 2018 (94 de los cuales estarán asegurados), es decir, más de 7.000 plazas en 2018.
Desde 2019, Île-de-France Mobilités también ofrecerá un servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricamente.
Notas de prensa: 784 nuevas plazas de aparcamiento en Véligo para el Val-de-Marne – Inauguración de un nuevo espacio Véligo en Massy-Palaiseau (91) – Apertura del primer espacio de Véligo en una importante estación parisina
Transbordadores autónomos o transporte fluvial
La innovación está en el centro de las prioridades de Île-de-France Mobilités, que actualmente está probando autobuses autónomos (La Défense, Bois de Vincennes o Paris 12th) y las posibilidades que podrían existir para desarrollar el transporte público en los ríos.
Île-de-France Mobilités ha establecido una tarifa preferencial reservada para los suscriptores de Navigo con Batobus.
Desarrolla Smart Navigo y sus servicios online. Abrir el acceso a los datos para facilitar la innovación. Diseñando y experimentando con el transporte del futuro.