Nuevas soluciones de movilidad para tus viajes

El coche compartido está ahora integrado en la aplicación de Vianavigo y hay plazas de aparcamiento gratuitas para los que comparten coche en Park & Rides.

Notas de prensa: Île-de-France Mobilités financia 1.815 plazas en 3 nuevas instalaciones de aparcamiento y recorridoTres nuevas instalaciones de aparcamiento financiado para los suburbios periféricos

Cifras de nuevas plazas de aparcamiento en construcción

5000 plazas de aparcamiento y remoción en construcción

Más espacios para bicicletas en las estaciones

Sigue en directo el número de asientos de Véligo en Île-de-France

7000 escaños de Véligo

Para permitir que los pasajeros puedan aparcar fácilmente sus bicicletas cerca de las estaciones de tren, los espacios de Véligo continúan desarrollándose en la región de Île-de-France, con 141 previstos para finales de 2018 (94 de los cuales estarán asegurados), es decir, más de 7.000 plazas en 2018.

Desde 2019, Île-de-France Mobilités también ofrecerá un servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricamente.

Notas de prensa: 784 nuevas plazas de aparcamiento en Véligo para el Val-de-MarneInauguración de un nuevo espacio Véligo en Massy-Palaiseau (91)Apertura del primer espacio de Véligo en una importante estación parisina

Transbordadores autónomos o transporte fluvial

La innovación está en el centro de las prioridades de Île-de-France Mobilités, que actualmente está probando autobuses autónomos (La Défense, Bois de Vincennes o Paris 12th) y las posibilidades que podrían existir para desarrollar el transporte público en los ríos.

Île-de-France Mobilités ha establecido una tarifa preferencial reservada para los suscriptores de Navigo con Batobus.

Transporte por vía navegable interior
Transbordador autónomo en fase de prueba
Infografía: Innovación en el transporte público
Desarrolla Smart Navigo y sus servicios online. Abrir el acceso a los datos para facilitar la innovación. Diseñando y experimentando con el transporte del futuro.