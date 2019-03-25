Inicio de la investigación pública para la creación del Cable A
A partir del lunes 25 de marzo: céntrate en la investigación pública
Desde el 25 de marzo, y durante un periodo de seis semanas, se invita a los habitantes y partes interesadas del territorio a participar en la investigación pública paraexpresar sus opiniones y comentarios sobre el proyecto. La investigación se lleva a cabo bajo el amparo de una comisión de investigación responsable de garantizar que el público esté debidamente informado, que el procedimiento se lleve a cabo correctamente y que el público reciba comentarios. Conducirá, si la opinión emitida por la comisión es favorable, a la declaración de utilidad pública del proyecto, que será emitida por el Prefecto.
Toda la información sobre el proyecto está aquí: www.cable-a-televal.fr.
¿Cómo expresarse sobre el proyecto durante la investigación? Visita esta página.
Los objetivos de la investigación pública:
- Presentar las características del proyecto al público;
- Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto;
- Para hacer compatibles los documentos de urbanismo de los municipios de la ruta;
La investigación pública es un paso esencial para el proyecto. Una nueva fase de información e intercambio con el público sobre un proyecto detallado. La preparación, la prefectura debe comprobar que el expediente de la investigación pública esté completo. Luego remite el asunto al tribunal administrativo y después a la comisión de investigación. 30 días después del final de la investigación pública, la comisión elabora un informe sobre su progreso y formula su opinión sobre el tema.
Una alternativa fiable y respetuosa con el medio ambiente al transporte tradicional
Este nuevo medio de transporte satisface las necesidades del terreno: la RD1 y las líneas ferroviarias afectan a los movimientos diarios de los habitantes, dividiendo este territorio del Val-de-Marne en dos.
Cable A ofrece una nueva solución de movilidad para los residentes con:
- Garantía de tiempo de transporte. Con el Cable A, la distancia de 4,5 km entre los dos extremos de la línea se cubrirá en 17 minutos. Sin congestión del tráfico, así se garantiza la puntualidad y fluidez del tráfico de cabinas.
- Mayor accesibilidad. Cada una de las estaciones y cabinas de Cable A será 100% accesible para personas con movilidad reducida.
- Una alternativa limpia al coche, menos atascos y, por tanto, menos contaminación para la calidad del aire de todos.
Este medio de transporte atractivo e innovador permitirá que los distritos densamente poblados de Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) y Temps-Durables (Limeil-Brévannes) conecten toda la red más rápidamente.
El Cable, un nuevo medio de transporte en Île-de-France. Es más relevante para cruzar recortes urbanos. Promueve la intermodalidad. Es un teleférico urbano, accesible para todos.
Para más información sobre el proyecto, visita la web de www.cable-a-televal.fr y el Twitter de Île-de-France Mobilités.
Información adicional: proyectos para nuevas líneas y ampliaciones.