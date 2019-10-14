Proyectos a gran escala para construir una red de transporte + moderna y + extensa
Céntrate en el Grand Paris Express
Se están llevando a cabo proyectos a gran escala en toda la región de Île-de-France para construir 4 nuevas líneas automáticas de metro alrededor de París y ampliar 4 líneas existentes. La futura columna vertebral de la red de Île-de-France, la línea 14 se está ampliando hacia el norte y el sur para aliviar la congestión en la línea 13 y conectar directamente con el aeropuerto de Orly.
Céntrate en el proyecto Eole, ampliación del RER E hacia el oeste
También se están trabajando para ampliar el RER E hacia el oeste con el fin de crear un nuevo enlace estructural entre este y oeste, servir mejor a La Défense y aliviar la congestión en el RER A. Para completar esta red regional, se crearon o ampliaron 8 líneas de tranvía, así como numerosas líneas de autobús con un alto nivel de servicio.
Céntrate en el tranvía T9 Paris <> Orly Ville
Con 10 km de longitud, su recorrido servirá a 6 municipios desde París – Porte de Choisy hasta el centro de Orly en menos de 30 minutos. La colocación de las vías en la ruta avanza rápidamente y los nuevos trenes están siendo probados para su puesta en servicio a finales de 2020.
Metros, tranvías, autobuses... Puedes encontrar todos los proyectos para la ampliación y creación de líneas aquí.
Mejorando los autobuses en los suburbios periféricos hoy en día para facilitar los desplazamientos
Por ahora, Île-de-France Mobilités está invirtiendo para mejorar las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France en la región de la Gran Banlieue. Por ejemplo, montando autobuses más a menudo y más tarde para adaptarse al ritmo de vida de todos; Vehículos más limpios.
Infografía: La transición energética continúa en Île-de-France. Autobuses 100% limpios en 2005 para una mejor calidad de vida. Se desplegarán 5 autobuses NGV en la línea exprés 91.06C, Massy-Saclay. Se desplegarán 11 autobuses eléctricos en las redes Argenteuil-Sartrouville y Saint-Quentin-en-Yvelines. Se probarán 2 autobuses de hidrógeno en la red del Grand Parc de Versalles.
Île-de-France Mobilités también está trabajando para aprovechar al máximo la infraestructura vial actualdesarrollando carriles dedicados en autopistas y prioridad en semáforos. En los últimos años, muchas líneas exprés se han puesto en servicio paraatender a los principales centros de negocios con tiempos de viaje muy competitivos: Meaux-Melun, Torcy-Créteil, Massy-Saint-Quentin en Yvelines vía la meseta de Saclay, etc.
Modernización y mantenimiento de la red existente para mayor seguridad y puntualidad
Para afrontar el reto de los 41 millones de viajes realizados cada día en la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, en colaboración con sus socios en gestión de transporte e infraestructuras, ha puesto en marcha un ambicioso programa para mejorar y modernizar la red. El objetivo es renovar toda la infraestructura de la red ferroviaria para limitar las interrupciones, mejorar la regularidad y ahorrar tiempo a los usuarios.
También se están llevando a cabo varios proyectos espectaculares, como la renovación de las vías del tramo central del RER A, la línea más transitada de Europa, para permitirle operar durante los próximos 40 años; y la renovación y modernización del túnel RER C en París. En total, en 2017, la SNCF Network llevó a cabo más de 1.600 proyectos en toda la región de Île-de-France, y esta dinámica seguirá creciendo en los próximos años.
Además de estas mejoras esenciales, se están llevando a cabo numerosos proyectos para aumentar la robustez y capacidad de las líneas actuales y permitir que puedan acogerles a más pasajeros en mejores condiciones: la creación de una cuarta vía en Cergy-le-Haut, el desarrollo de un andén en Créteil Pompadour y Denfert-Rochereau, o la automatización de la línea 4, que permitirá operar más trenes aumentando la regularidad.