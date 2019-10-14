Proyectos a gran escala para construir una red de transporte + moderna y + extensa

Modernización y mantenimiento de la red existente para mayor seguridad y puntualidad

Para afrontar el reto de los 41 millones de viajes realizados cada día en la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités, en colaboración con sus socios en gestión de transporte e infraestructuras, ha puesto en marcha un ambicioso programa para mejorar y modernizar la red. El objetivo es renovar toda la infraestructura de la red ferroviaria para limitar las interrupciones, mejorar la regularidad y ahorrar tiempo a los usuarios.

También se están llevando a cabo varios proyectos espectaculares, como la renovación de las vías del tramo central del RER A, la línea más transitada de Europa, para permitirle operar durante los próximos 40 años; y la renovación y modernización del túnel RER C en París. En total, en 2017, la SNCF Network llevó a cabo más de 1.600 proyectos en toda la región de Île-de-France, y esta dinámica seguirá creciendo en los próximos años.

Además de estas mejoras esenciales, se están llevando a cabo numerosos proyectos para aumentar la robustez y capacidad de las líneas actuales y permitir que puedan acogerles a más pasajeros en mejores condiciones: la creación de una cuarta vía en Cergy-le-Haut, el desarrollo de un andén en Créteil Pompadour y Denfert-Rochereau, o la automatización de la línea 4, que permitirá operar más trenes aumentando la regularidad.