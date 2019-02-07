Despliegue de los nuevos trenes Régio 2N en la rama París-Montargis de la línea R

La llegada de estos nuevos trenes forma parte del programa para modernizar el material rodante de todas las líneas de tren y RER en Île-de-France, que prevé más de 700 trenes nuevos o renovados y trenes RER para finales de 2021, con una inversión sin precedentes de 10.000 millones de euros por parte de Île-de-France Mobilités.

Estos nuevos trenes pueden circular gracias a trabajos a gran escala realizados por SNCF Réseau para adaptar los andenes, vías y vigas de catenaria a las características del nuevo equipo.

El despliegue de nuevos trenes Regio2N comenzó en diciembre de 2017 en la rama Montereau de la línea R, y desde diciembre de 2018 en la rama Montargis, resultando en un total de 32 trenes entregados hasta la fecha para cubrir las necesidades de los 72.000 pasajeros de la línea.