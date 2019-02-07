Despliegue de los nuevos trenes Régio 2N en la rama París-Montargis de la línea R
La llegada de estos nuevos trenes forma parte del programa para modernizar el material rodante de todas las líneas de tren y RER en Île-de-France, que prevé más de 700 trenes nuevos o renovados y trenes RER para finales de 2021, con una inversión sin precedentes de 10.000 millones de euros por parte de Île-de-France Mobilités.
Estos nuevos trenes pueden circular gracias a trabajos a gran escala realizados por SNCF Réseau para adaptar los andenes, vías y vigas de catenaria a las características del nuevo equipo.
El despliegue de nuevos trenes Regio2N comenzó en diciembre de 2017 en la rama Montereau de la línea R, y desde diciembre de 2018 en la rama Montargis, resultando en un total de 32 trenes entregados hasta la fecha para cubrir las necesidades de los 72.000 pasajeros de la línea.
Refuerzo de la oferta para el Paris-Nevers TER
El compromiso firmado esta mañana entre el Presidente de Île-de-France Mobilités y la Región de Île-de-France y el Presidente de la Región Centre-Val de Loire reforzará la oferta TER en Nemours y satisfará las expectativas de los pasajeros.
Este nuevo servicio a la estación Nemours-Saint Pierre por el TER París – Nevers, operado bajo la autoridad de la región Centre-Val de Loire, supondrá al menos dos paradas para los siguientes trenes:
- TER 5908, saliendo de Nevers a las 7:25 am, llegando a Paris Bercy a las 9:52 am con una parada en Nemours alrededor de las 9:00 am,
- TER 5901, saliendo de París Bercy a las 7:11 am, llegando a Nevers a las 9:38 am con una parada en Nemours alrededor de las 8:00 am.
