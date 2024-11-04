La nueva agencia de autobuses de Melun está moldeando el futuro de los espacios para pasajeros en Île-de-France

Île-de-France Mobilités está renovando sus agencias de recepción y autobuses en toda la región de Île-de-France. Comenzando con la agencia de autobuses en Melun (77), renovada en el verano de 2024 con un nuevo espacio que combina diseño, confort y accesibilidad.

Más allá de un simple punto de venta e información, este lugar ha sido concebido como un espacio de servicio que satisface las necesidades diarias de los viajeros. Una evolución, alineada con la identidad de diseño de la red, que anticipa el nuevo rostro de las agencias de Île-de-France.

Descubre el backstage de esta metamorfosis.