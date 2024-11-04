La nueva agencia de autobuses de Melun está moldeando el futuro de los espacios para pasajeros en Île-de-France
Île-de-France Mobilités está renovando sus agencias de recepción y autobuses en toda la región de Île-de-France. Comenzando con la agencia de autobuses en Melun (77), renovada en el verano de 2024 con un nuevo espacio que combina diseño, confort y accesibilidad.
Más allá de un simple punto de venta e información, este lugar ha sido concebido como un espacio de servicio que satisface las necesidades diarias de los viajeros. Una evolución, alineada con la identidad de diseño de la red, que anticipa el nuevo rostro de las agencias de Île-de-France.
Descubre el backstage de esta metamorfosis.
Diseño: ¿una herramienta principal para mejorar tu experiencia de transporte?
Antes de continuar, el diseño... ¿Qué es? El diseño es el punto de contacto entre lo sensorial y lo funcional. Las formas, colores y materiales que elegimos dar a un objeto (por ejemplo, un metro) para que responda mejor a su función —en nuestro ejemplo del metro— te transportan en las mejores condiciones de confort y seguridad.
¿Cómo se refleja el diseño?
Para desarrollar un diseño eficaz que todos puedan identificar, tienes que hacerte muchas (muchas) preguntas.
Ponte en el lugar de los usuarios. Piensa en la durabilidad del equipo. Mantente práctico y cómodo. Garantiza la sensación de seguridad. O crear espacios atemporales diseñados para resistir el desgaste y los efectos de moda. Un enfoque con mil y un parámetros, donde cada detalle es importante.
En Melun, la agencia de autobuses pone el diseño al servicio de los pasajeros
Desde la forma de las encimeras hasta la elección de colores y accesibilidad, cada detalle de la sucursal de Melun ha sido cuidadosamente estudiado. ¿El objetivo? Crear un entorno acogedor y práctico que refleje la identidad visual de Île-de-France Mobilités.
La agencia Melun: el diseño de Île-de-France Mobilités en aplicación
Simplicidad
Las formas elegantes, naturales y suavizadas de la red (con el uso del "carrond" —un cuadrado redondeado, que se encuentra en todas partes, desde el logo de Île-de-France Mobilités, hasta los validadores y la forma de los nuevos metros— se encuentran en las de las taquillas, las luces y los asientos de la agencia Melun.
¿El objetivo? Proporciona superficies fáciles de limpiar y mantener (ninguna suciedad puede quedarse atascada en esquinas redondeadas), seguras (las esquinas afiladas pueden causar lesiones) y proporcionar un ambiente agradable y cálido.
Sostenibilidad
Cada detalle ha sido diseñado para garantizar la durabilidad general de los espacios, la facilidad de uso, minimizar el impacto ambiental y resistir el paso del tiempo : desde el suelo (un linóleo moteado que reduce la visibilidad de la suciedad), hasta las telas de los asientos (las mismas que las del metro, resistentes y duraderas) y las superficies de contacto (mate para evitar huellas y pasos).
Inclusión
Los espacios deben satisfacer las diferentes necesidades de los numerosos pasajeros. Desde el acceso a edificios y transporte hasta la legibilidad de la información en una pantalla, todo está meticulosamente pensado para facilitar el desplazamiento de los usuarios.
En Melun, por ejemplo, una pantalla muestra los horarios de los autobuses fuera de la agencia, a la que se accede por una rampa accesible para personas con movilidad reducida y sillas de ruedas.
Consistencia
Pictogramas que valen más que mil palabras, un logotipo y un nombre que conoces bien y colores que encuentras en toda la red: la identidad visual tranquiliza y simplifica el acceso a la información, yendo a lo esencial.
Por tanto, los colores y códigos de marca de Île-de-France Mobilités se encuentran naturalmente en las telas de los asientos o en el logo de la entrada de la agencia.
Ambiciones de diseño de Île-de-France Mobilités
La renovación de la sucursal de Melun es la primera de una larga lista de zonas de recepción que pronto serán modernizadas en toda la región. Sobre el programa:
- La renovación de agencias de autobuses como la de Melun
- La creación de agencias móviles en forma de un camión convertido que para en los municipios más remotos para proporcionar información sobre horarios, suscripciones y ofrecer la venta de billetes de transporte
- o la renovación de las agencias PAM
¡Una revolución del diseño que acompaña a la revolución en el transporte y la venta de billetes en la región de Île-de-France, hacia una comodidad y sencillez cada vez mayores!