El sistema de coche compartido está evolucionando en 2019 para fomentar la movilidad compartida

Las ventajas del coche compartido

Además de todas las medidas tomadas para mejorar el transporte público en la Región, Île-de-France Mobilités trabaja desde 2017 con actores de coche compartido para animar a los conductores a abrir sus puertas. Aunque aún está poco desarrollado, el coche compartido de corta distancia ofrece muchas ventajas. Entre otras cosas, permite que:

Luchar contra la contaminación reduciendo el número de coches en las carreteras, ya que actualmente solo tenemos 1,1 personas por coche de media;

Para hacer la red vial más fluida , lo que se traduce en tiempo ahorrado en la carretera y en una mejor calidad de vida al reducir el estrés;

Ofrecer soluciones en caso de obras sostenibles en el transporte público.

Gracias a las acciones ya realizadas desde 2017, los operadores asociados han realizado más de un millón de viajes compartidos en coche. El número de viajes compartidos en coche se ha multiplicado diez veces desde 2017, pasando de 10.000 a 100.000 al mes de media en noviembre de 2019.

Para apoyar este crecimiento, el sistema ha evolucionado y mejorado desde el 1 de mayo de 2019: