El sistema de coche compartido está evolucionando en 2019 para fomentar la movilidad compartida
Los residentes de Île-de-France aprovechan el programa de coche compartido sin demora:
- ¿Eres pasajero?
Ve a la búsqueda de rutas en la app o web de Vianavigo
- ¿Eres conductor?
Solo tienes que descargar y registrarte sin demora en una de las 5 plataformas de coche compartido (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit y OuiHop').
Haz clic aquí para acceder directamente a los detalles del programa.
Las ventajas del coche compartido
Además de todas las medidas tomadas para mejorar el transporte público en la Región, Île-de-France Mobilités trabaja desde 2017 con actores de coche compartido para animar a los conductores a abrir sus puertas. Aunque aún está poco desarrollado, el coche compartido de corta distancia ofrece muchas ventajas. Entre otras cosas, permite que:
- Luchar contra la contaminación reduciendo el número de coches en las carreteras, ya que actualmente solo tenemos 1,1 personas por coche de media;
- Para hacer la red vial más fluida, lo que se traduce en tiempo ahorrado en la carretera y en una mejor calidad de vida al reducir el estrés;
- Ofrecer soluciones en caso de obras sostenibles en el transporte público.
Gracias a las acciones ya realizadas desde 2017, los operadores asociados han realizado más de un millón de viajes compartidos en coche. El número de viajes compartidos en coche se ha multiplicado diez veces desde 2017, pasando de 10.000 a 100.000 al mes de media en noviembre de 2019.
Para apoyar este crecimiento, el sistema ha evolucionado y mejorado desde el 1 de mayo de 2019:
Île-de-France Mobilités fomenta el coche compartido. Una medida anticontaminante, si cada vehículo transportaba 2 personas, un tercio menos de vehículos en la carretera. Así que hay menos atascos y menos contaminación. Un complemento al transporte público. Hay miles de plazas disponibles en los vehículos de la carretera. Estos espacios podían ser ocupados por usuarios para desplazarse. El coche compartido es económico y más ecológico. Más seguridad, según las compañías de seguros, los que comparten coche son más cuidadosos y causan menos accidentes.
Nuevo sistema de coche compartido
Desde el 1 de mayo, Île-de-France Mobilités ofrece:
- Para los pasajeros, se ofrecen 2 viajes diarios para los suscriptores anuales de Navigo e imagina R (abiertos a todos los residentes de Île-de-France sin restricciones en caso de "grandes interrupciones en el transporte" o "picos de contaminación" gracias a una subvención especial de 4 € por viaje). Para aprovecharlo, visita la app de Vianavigo (App Store – Google Play) o la web de www.vianavigo.com, donde encontrarás la lista de viajes compartidos que corresponden a tus necesidades. Una vez que hayas tomado tu decisión, Vianavigo te redirigirá a la página web del socio correspondiente, que finalizará la reserva y te pondrá en contacto con el conductor.
- Para los conductores, una franquicia por kilometraje por viaje entre 1,5 y 3 euros por pasajero, dependiendo de la distancia recorrida. Así, es de hasta150 € al mes para los conductores que comparten coche cada día en el trayecto de trabajo (con un máximo de dos viajes diarios por conductor para evitar fraudes).
¿Eres conductor? Solo tienes que descargar y registrarte sin demora en una de las 5 plataformas de coche compartido de la operación (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit y OuiHop') para poder ofrecer compartir tu vehículo.
También puedes encontrar el tema del coche compartido en nuestra cuenta de Twitter.
Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo
1: Ve a Vianavigo y encuentra tu ruta
App disponible en iOS/Android o vianavigo.com.
2: Haz clic en la pestaña "carpooling" y selecciona tu transporte
Vianavigo también incluye transporte público y ciclismo.
3: Una vez redirigido a la web de uno de los socios, regístrate para aprovechar el viaje gratuito
Cinco empresas ya participan: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit y OuiHop'. Otros tendrán la oportunidad de unirse a ellos.
4: ¡Vamos!
Más información: Condiciones del nuevo sistema de coche compartido
Las empresas asociadas deberán firmar un acuerdo con Île-de-France Mobilités comprometiéndose a:
- Pagar la subvención a los conductores de coche compartido en base a 10 € por kilómetro y por pasajero, con un mínimo de 1,50 € para trayectos entre 2 y 15 km y un límite de 3 € por pasajero para trayectos de +30 km. Los viajes deben tener al menos un origen o destino en la región de Île-de-France y estar fuera de París, donde la oferta de transporte está muy desarrollada;
- Establecer un sistema antifraude;
- Participan 5 empresas: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit y OuiHop'. Otros tendrán la oportunidad de unirse a ellos;
- Todos los trayectos disponibles pueden consultarse en Vianavigo.fr
- En caso de "grandes interrupciones en el transporte" o "picos de contaminación", los socios ofrecerán el viaje gratuito a todos los pasajeros de la región de Île-de-France sin restricciones