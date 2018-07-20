"Todos juntos para compartir coche": la operación continúa en 2018

10 empresas de coche compartido en colaboración con Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha la operación "Todos juntos para el coche compartido" para proporcionar una ayuda financiera de 50.000 € a las empresas de coche compartido, con el fin de que puedan desarrollar nuevas ofertas promocionales para los residentes de Île-de-France.

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, algunas de las 10 empresas asociadas (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) concedieron 2 € por viaje a conductores o pasajeros. ¡Esto volverá a ocurrir durante otros 10 meses en 2018!