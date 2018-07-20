"Todos juntos para compartir coche": la operación continúa en 2018
10 empresas de coche compartido en colaboración con Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha la operación "Todos juntos para el coche compartido" para proporcionar una ayuda financiera de 50.000 € a las empresas de coche compartido, con el fin de que puedan desarrollar nuevas ofertas promocionales para los residentes de Île-de-France.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, algunas de las 10 empresas asociadas (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) concedieron 2 € por viaje a conductores o pasajeros. ¡Esto volverá a ocurrir durante otros 10 meses en 2018!
Ofertas accesibles desde la web y la app de Vianavigo
El viaje de coche compartido ahora está integrado en la calculadora multimodal Vianavigo, que muestra y compara los precios de varias empresas de coche compartido. Es posible filtrar la búsqueda según la hora de llegada deseada, o seleccionar o deseleccionar una empresa de coche compartido que se muestre. Vianavigo luego redirige a los sitios del socio seleccionado para finalizar la ruta elegida.
Captura de pantalla de una búsqueda de coche compartido desde la estación de tren de Issy, Issy-les-Moulineaux, hasta la Esplanada de la Défense, Puteaux. Salida el 23/07/2018 a las 08:00
La operación "todos juntos para el coche compartido" se extendió y extendió a días de picos de contaminación y interrupciones en el transporte
Para animar a los conductores a compartir coche en sus trayectos diarios y ampliar la gama de trayectos disponibles, Île-de-France Mobilités ha ofrecido ventajas concretas a los que comparten coche durante 8 meses desde el 1 de octubre de 2017. Tras una evaluación inicial muy alentadora, la operación "Todos juntos para el coche compartido" se ha extendido hasta octubre.
Todo junto para el coche compartido, prórroga hasta el 31 de octubre de 2018. Klaxit, ecov, ouiHop, ID VROOM, Karos, Rezo pouce, Clem, Bla Bla Lines, île-de-France mobilités
Para combatir los atascos y la contaminación del aire, Île-de-France Mobilités también ha decidido hacer gratuita la interrupción de coche compartido de corta distancia durante los periodos de grandes interrupciones del transporte y picos de contaminación. Los días libres relacionados con la contaminación se activarán cuando se alcance el umbral de alerta medido por AirParif. Île-de-France Mobilités liberará entonces el bono de 4 € para los operadores asociados a cambio de viajes gratuitos.
Para seguir la evolución del sistema de coche compartido, puedes consultar esta página: El sistema de coche compartido está evolucionando en 2019 para fomentar la movilidad compartida.