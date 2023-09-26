¿Ya no necesitas tu Navigo Easy pass? ¡Dad!
¿Estás de paso por la región, has comprado un pase Navigo Easy para tus billetes de transporte y ya no lo necesitas? ¡Dad!
"Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma" : se instalan cajas hermosas en las estaciones de la red de Île-de-France para una campaña solidaria y ecológica a favor de las personas en situaciones precarias.
Cada pase donado será recogido por asociaciones asociadas y redistribuido a personas necesitadas, en lugar de acabar en la basura.
¿Por qué redistribuir los pases Navigo Easy?
- Los pases Navigo Easy no nominativos pueden entregarse a cualquiera. ¡Más vale compartirlo con alguien que lo necesite!
- Recargables, ¡tienen una vida útil estimada de 10 años! Al donarlos, haces un gesto ecológico al aumentar la vida útil de los pases en lugar de tirarlos a la basura.
- Muchos turistas solo los usan unos días durante su visita, así que ¿mejor que vivan un poco más?
- El número de tarjetas de transporte publicadas es limitado, así que ¡más vale reutilizarlas!
¿Cómo puedo dar mi Navigo Easy Pass?
Los pases Navigo Easy deben depositarse en urnas en las estaciones de la red: una pegatina te permitirá identificarlos.
Por el momento, hay dos empresas establecidas en París en:
- Gare de l'Est,
- y Gare du Nord.
Antes de irte, solo tienes que deslizar tu pase, ¡ya sea vacío o cargado de billetes!
¿Para quién son los pases?
Tras comprobar su validez y su buen funcionamiento, los pases Navigo Easy serán donados a asociaciones y redistribuidos a personas necesitadas.
Si la operación tiene éxito, se extenderá a otras estaciones para generalizar la redistribución de pases .