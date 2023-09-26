¿Ya no necesitas tu Navigo Easy pass? ¡Dad!

¿Estás de paso por la región, has comprado un pase Navigo Easy para tus billetes de transporte y ya no lo necesitas? ¡Dad!

"Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma" : se instalan cajas hermosas en las estaciones de la red de Île-de-France para una campaña solidaria y ecológica a favor de las personas en situaciones precarias.

Cada pase donado será recogido por asociaciones asociadas y redistribuido a personas necesitadas, en lugar de acabar en la basura.