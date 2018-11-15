En Île-de-France, la accesibilidad avanza para todos

Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y los operadores SNCF y RATP han decidido lanzar una campaña de comunicación para sensibilizar sobre las distintas acciones que se están implementando con el objetivo de mejorar la accesibilidad del transporte público en Île-de-France.

El objetivo de esta campaña es destacar la evidencia que refleje los avances logrados en términos de accesibilidad en el transporte público.

El hilo conductor es mostrar que el progreso a favor de la accesibilidad mejora los viajes para todos los viajeros.