En Île-de-France, la accesibilidad avanza para todos
Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y los operadores SNCF y RATP han decidido lanzar una campaña de comunicación para sensibilizar sobre las distintas acciones que se están implementando con el objetivo de mejorar la accesibilidad del transporte público en Île-de-France.
El objetivo de esta campaña es destacar la evidencia que refleje los avances logrados en términos de accesibilidad en el transporte público.
El hilo conductor es mostrar que el progreso a favor de la accesibilidad mejora los viajes para todos los viajeros.
Cada día, 1,3 millones de pasajeros utilizan 352 escaleras mecánicas en 94 estaciones de Transilien para facilitar su desplazamiento.
Personas sin discapacidad o con movilidad reducida, sea cual sea el tipo de discapacidad (motora, visual, cognitiva, auditiva, etc.), con una pierna enyesada, con un carrito o una maleta, con niños pequeños... Todos os beneficiáis del progreso que se está logrando en cuanto a accesibilidad.
Las mejoras en estaciones y estaciones de tren, trenes, tranvías, autobuses, información y servicios para pasajeros, así como accesibilidad, afectan a todas las etapas de tus viajes.
Una campaña de pruebas
La promoción de las acciones implementadas mediante pruebas in situ es el hilo conductor de esta campaña, que se despliega a partir del 15 de noviembre con discursos regulares para destacar las diversas pruebas y acciones implementadas.
Más de 150 estaciones Transilien ya cuentan con una compuerta de validación ampliada para facilitar el paso de todas. Île-de-France Mobilités, la accesibilidad avanza para todos.
Así, se exhibirán carteles donde la accesibilidad esté avanzando: escaleras mecánicas, ascensores, terminales de anuncios acústicos, pisos bajos en autobuses, etc.
Esta campaña de pruebas también se transmitirá a través de herramientas digitales, que proporcionarán contenido más enriquecedor sobre las políticas generales decididas y financiadas por Île-de-France Mobilités y sobre las cantidades de inversiones realizadas.
Para saber más: accesibilidad de la red de transporte
Accesibilidad para todos, el 100% de las estaciones de la línea 14 están equipadas con ascensores para facilitar el desplazamiento de todos, con total autonomía. En la línea 1, todos nuestros agentes están formados para recibir pasajeros con discapacidades sensoriales o cognitivas. En el RER, nuestros agentes te reciben en cualquier momento, los 7 días de la semana