Da tu opinión para elegir el futuro del transporte en Île-de-France
Plan de Movilidad 2030 en Île-de-France: ¿por qué es esencial su opinión?
¿Quién mejor que los propios pasajeros para hablar de sus necesidades en el transporte público?
Al responder a nuestra encuesta pública, del 28 de febrero al 30 de marzo, ¡participas en el futuro del transporte en Île-de-France! Tus recomendaciones permitirán ajustar 46 acciones concretas que transformarán la movilidad en toda la región para 2030.
¿Para qué se usará tu feedback?
Al final de la investigación, en abril de 2025 se presentará al Estado un informe que exponga las posibles recomendaciones al Plan de Movilidad 2030 y se presentará al Estado este verano, para la adopción del plan y sus iniciativas en septiembre de 2025 por parte del Consejo Regional.
Plan de Movilidad 2030 en Île-de-France: un plan ambicioso para tu viaje
El Plan de Movilidad imagina y organiza, en 14 ejes y 46 acciones concretas, la estrategia para el desarrollo del transporte público en Île-de-France hasta 2030.
El objetivo de este plan es satisfacer las necesidades diarias de los pasajeros y avanzar hacia la neutralidad de carbono.
¿Cuáles son los principales objetivos del Plan de Movilidad 2030?
- -15% de los trayectos en coche
- +15% de uso del transporte público
- Triplicando el ciclismo en toda la región
- - 26% de gases de efecto invernadero
¿Cómo participar en la encuesta?
Hay varias opciones disponibles para ti:
- En línea en la plataforma dedicada, accesible desde el 28 de febrero de 2025
- En la sede de la Región , por escrito en los registros de investigación en papel disponibles en el lugar
- En uno de los 33 puntos de consulta de la región (lista de lugares en Île-de-France)
- Por correo dirigido a "Señora Presidenta de la Comisión de Investigación, Dirección de Transporte, Unidad de Vivienda, Planificación y Transporte, Consejo Regional de Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
- Por correo electrónico a [email protected]
- En la reunión pública del 13 de marzo de 2025 a las 18:30 en el Consejo Regional (8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)