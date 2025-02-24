Da tu opinión para elegir el futuro del transporte en Île-de-France

Plan de Movilidad 2030 en Île-de-France: un plan ambicioso para tu viaje

El Plan de Movilidad imagina y organiza, en 14 ejes y 46 acciones concretas, la estrategia para el desarrollo del transporte público en Île-de-France hasta 2030.

El objetivo de este plan es satisfacer las necesidades diarias de los pasajeros y avanzar hacia la neutralidad de carbono.

¿Cuáles son los principales objetivos del Plan de Movilidad 2030?