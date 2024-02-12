Plan de movilidad: ¿cómo será tu transporte en 2030?

¿En qué consiste el Plan de Movilidad en Île-de-France?

El Plan de Movilidad para 2030 es el sucesor del Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France: un plan estratégico que organizó la movilidad en la región y estableció las directrices principales para el periodo de 2010 a 2020.

La nueva versión, aprobada por el Consejo Regional el 24 de septiembre de 2025, renueva y refuerza las ambiciones para el uso del transporte público y soluciones de movilidad más sostenibles, hasta 2030.

Una ambición arraigada en la realidad del territorio

Este Plan de Movilidad 2030 es el resultado de un trabajo a largo plazo y una experiencia profunda en la región de Île-de-France desarrollada por Île-de-France Mobilités.

Se basa en:

Anticipación de cambios urbanos y sociodemográficos

Gracias a una colaboración con el Instituto de la Región de París, Île-de-France Mobilités puede anticipar la trayectoria de evolución de la región de Île-de-France , tales como: la evolución de los lugares de residencia de los habitantes, los lugares de trabajo de la población activa o el envejecimiento de la población. Todos estos son factores que están transformando la movilidad cotidiana.

Un análisis detallado de los flujos de viaje y su impacto ambiental

Para definir los objetivos del Plan, Île-de-France Mobilités llevó a cabo simulaciones para estimar el impacto de los cambios previstos en los desplazamientos según los diferentes medios de transporte. Investigaciones adicionales con Airparif han permitido anticipar la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes que podrían derivar.

Comprensión de los problemas locales

El profundo conocimiento de Île-de-France Mobilités sobre la región nos permite diseñar soluciones de transporte que respondan con precisión a las necesidades actuales y futuras de los residentes de Île-de-France, adaptándonos a las especificidades de cada territorio, ya sea urbano o rural.