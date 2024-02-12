Plan de movilidad: ¿cómo será tu transporte en 2030?
¿Lo sabías? Hay un plan que imagina el futuro de la movilidad en Île-de-France. Y precisamente, acaba de ser adoptada.
Este plan es el Plan de Movilidad de Île-de-France para 2030, que establece el futuro de la movilidad en toda la región en 14 ejes y 46 acciones.
Grandes ambiciones para una movilidad más fácil y sostenible en Île-de-France, que os invitamos a descifrar juntos.
¿En qué consiste el Plan de Movilidad en Île-de-France?
El Plan de Movilidad para 2030 es el sucesor del Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France: un plan estratégico que organizó la movilidad en la región y estableció las directrices principales para el periodo de 2010 a 2020.
La nueva versión, aprobada por el Consejo Regional el 24 de septiembre de 2025, renueva y refuerza las ambiciones para el uso del transporte público y soluciones de movilidad más sostenibles, hasta 2030.
Una ambición arraigada en la realidad del territorio
Este Plan de Movilidad 2030 es el resultado de un trabajo a largo plazo y una experiencia profunda en la región de Île-de-France desarrollada por Île-de-France Mobilités.
Se basa en:
Anticipación de cambios urbanos y sociodemográficos
Gracias a una colaboración con el Instituto de la Región de París, Île-de-France Mobilités puede anticipar la trayectoria de evolución de la región de Île-de-France , tales como: la evolución de los lugares de residencia de los habitantes, los lugares de trabajo de la población activa o el envejecimiento de la población. Todos estos son factores que están transformando la movilidad cotidiana.
Un análisis detallado de los flujos de viaje y su impacto ambiental
Para definir los objetivos del Plan, Île-de-France Mobilités llevó a cabo simulaciones para estimar el impacto de los cambios previstos en los desplazamientos según los diferentes medios de transporte. Investigaciones adicionales con Airparif han permitido anticipar la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes que podrían derivar.
Comprensión de los problemas locales
El profundo conocimiento de Île-de-France Mobilités sobre la región nos permite diseñar soluciones de transporte que respondan con precisión a las necesidades actuales y futuras de los residentes de Île-de-France, adaptándonos a las especificidades de cada territorio, ya sea urbano o rural.
¿Quién participa en el desarrollo del Plan de Movilidad en Île-de-France?
La implementación del Plan de Movilidad 2030 no solo involucra a Île-de-France Mobilités, sino a todos los actores regionales de movilidad como:
- La región de Île-de-France
- El Estado
- Departamentos, intermunicipalidades y municipios
- Transportes, personas y empresas de mercancías y partes interesadas
- Asociaciones y actores económicos del territorio : que pudieron compartir sus expectativas y hablar durante talleres y consultas
¿Cuáles son los objetivos del Plan de Movilidad en Île-de-France?
1- Responder eficazmente a los desafíos actuales medioambientales y sanitarios
- Mejora de la calidad del aire
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
- Mejora de la seguridad vial
- La transición energética
- Adaptación al cambio climático
- Preservación de la biodiversidad y la salud de los residentes de Île-de-France
2 - Alcanzar ambiciones ambiciosas
- La reducción del -26% en las emisiones de gases de efecto invernadero
- Reducir la concentración de contaminantes por debajo de los valores límite regulatorios
- Mejorar la seguridad vial reduciendo el número de muertes y lesiones graves en las carreteras y calles en un 50% entre 2025 y 2029.
- - 15% de los viajes en coche y motocicletas motorizadas entre 2019 y 2030
- Un aumento del 15% en los viajes realizados en transporte público entre 2023 y 2030
- Triplicar el número de viajes realizados en bicicleta
Plan de Movilidad 2030: ¿cuáles son las 14 áreas de acción?
¿Quieres saber más? Hemos descifrado para vosotros, acción tras acción, todas las ambiciones del Plan de Movilidad para 2030.