Transporte en 2024: las cosas avanzan en Île-de-France

Línea 4: metro 100% automatizado en enero de 2024

En enero de 2024, el 100% de los trenes de la línea 4 del metro serán automatizados.

Menos espera entre dos metros, un flujo de tráfico más fluido y una oferta de transporte adaptada en tiempo real, buenas noticias para los habituales de la línea de metro más transitada de Île-de-France.