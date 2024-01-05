Transporte en 2024: las cosas avanzan en Île-de-France

Transporte en Île-de-France: ¡las cosas avanzan en 2024!

  • Novedades en Essonne: el autobús 100% eléctrico Tzen4 dará servicio a 5 municipios en 2024
  • El RER E llega a Nanterre-la-Folie: extensión de la línea hacia el oeste con 3 nuevas estaciones: Porte Maillot, La Défense y Nanterre-La Folie
  • Metro, automatización en movimiento: trenes 100% automatizados en 2024 en la línea 4 del metro
  • Vuestras líneas se están ampliando: la línea 11 del metro se está ampliando con 6 nuevas estaciones entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier. En la línea 14, se puede llegar al aeropuerto de Orly en 16 minutos desde Olympiades y, hacia el norte, la línea se extiende hasta Saint-Denis Pleyel. En cuanto a la T3b, conectará la Porte d'Asnières con la Porte Dauphine.
  • En 2024, valida con tu iPhone en la estación.
  • Trenes, autobuses y metros nuevos: 170 trenes y metros nuevos o renovados en 2024. 1.000 autobuses nuevos en circulación.
  • Una red cada vez más accesible: 40 estaciones estarán disponibles en 2024, incluida la estación Saint-Denis.

Línea 4: metro 100% automatizado en enero de 2024

En enero de 2024, el 100% de los trenes de la línea 4 del metro serán automatizados.

Menos espera entre dos metros, un flujo de tráfico más fluido y una oferta de transporte adaptada en tiempo real, buenas noticias para los habituales de la línea de metro más transitada de Île-de-France.

Tzen 4: una nueva línea de autobús 100% eléctrico en Essonne

La nueva línea de autobús Tzen 4 circulará entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes en 2024.

Cómodo, climatizado y accesible, reemplazará a la línea 402.

Los Tzen 4 en número

  • 5 municipios servidos en Essonne : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes
  • Una línea 100% accesible
  • 30 estaciones equipadas con mobiliario urbano moderno, portabicicletas, pantallas de información en tiempo real para los pasajeros y un sistema de videovigilancia
  • Servicio continuo entre las 5 a.m. y la 1 a.m.

Para poder ver este vídeo, debe

El RER E llegará a Nanterre-La Folie en 2024

La extensión de la RER E hacia el oeste se acerca pronto.

La línea se ampliará hasta Nanterre-La Folie en la primavera de 2024, con 3 nuevas estaciones: Porte Maillot, La Défense y Nanterre-La Folie, antes de continuar su ruta hasta Mantes-la-Jolie, para 2026.

Ruta de la extensión del RER hacia el oeste entre Haussmann Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie

Ruta de la extensión del RER hacia el oeste entre Haussmann Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie

Tus líneas juegan tiempo extra

  • M11 a Rosny-Bois-Perrier : la línea 11 del metro continúa su ruta con seis nuevas estaciones entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier en abril de 2024
  • M14 camino al aeropuerto de Orly : en junio de 2024, podrás llegar al aeropuerto de Orly en solo 16 minutos desde Olympiades
  • M14 a Saint-Denis Pleyel : en junio de 2024 la línea se extenderá hacia el norte hasta Saint-Denis Pleyel
  • T3b : el tranvía llega a Porte Dauphine en abril de 2024
Un tren de metro en el andén de la estación Mairie de Saint-Ouen en la línea 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités

Un tren de metro en el andén de la estación Mairie de Saint-Ouen en la línea 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités

Comodidad: vehículos nuevos y reacondicionados en tus líneas

En 2024, tu transporte recibe una renovación con:

  • 170 trenes y metros nuevos o renovados
  • y 1.000 autobuses y autocares nuevos en circulación

RER NG: un nuevo tren para el RER D

Tras su entrada en servicio en la línea E en noviembre de 2023, el nuevo RER NG llegará a la línea RER D en otoño de 2024.

Ya presente en la línea E, el RER NG llega a finales de 2024 en la línea D
Ya presente en la línea E, el RER NG llega a finales de 2024 en la línea D

En la primavera de 2024, valida con tu iPhone

Pronto podrás validar en la estación con tu iPhone y Apple Watch, como ya ocurre con los teléfonos con Android.

© Sylvain HOMO

© Sylvain HOMO

Una red cada vez más accesible

En 2024, se harán accesibles 40 nuevas estaciones en Île-de-France, incluyendo Saint-Denis.

Descuento en la ubicación de Véligo para todos los suscriptores del servicio de aparcamiento para bicicletas

¿Es suscriptor del servicio de aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités ? Buenas noticias.

Tienes derecho a un descuento de 3 euros en la suscripción mensual de Véligo Location : el servicio de alquiler que te permite probar una bicicleta eléctrica a un precio ventajoso durante seis meses.

© Yoann STOECKEL

© Yoann STOECKEL