Línea 4: vamos a por la automatización

¿La línea automática 4 del metro? ¡Ya es una realidad!

Desde 2022, incluso puedes pedirlos prestados. Los lanzaderas automáticas te llevan entre Bagneux y Porte de Clignancourt.

Esta línea, la más transitada de la red Île-de-France Mobilités, que conecta Porte de Clignancourt con Bagneux, ¡entra en una nueva era con metros 100% automáticos en 2024!