Línea 4: vamos a por la automatización
¿La línea automática 4 del metro? ¡Ya es una realidad!
Desde 2022, incluso puedes pedirlos prestados. Los lanzaderas automáticas te llevan entre Bagneux y Porte de Clignancourt.
Esta línea, la más transitada de la red Île-de-France Mobilités, que conecta Porte de Clignancourt con Bagneux, ¡entra en una nueva era con metros 100% automáticos en 2024!
Automatizar la línea 4, pero ¿por qué?
La Línea 4 será la tercera línea automática de la red de metro de Île-de-France. ¿Pero por qué automatizar el metro? Las ventajas de una línea automática —como las líneas 1, 14 y ahora la línea 4— son múltiples:
- Mayor capacidad de transporte
- Adaptación de la oferta en tiempo real
- Intervalos cortos entre dos trenes
- Mayor seguridad y consistencia
- Personal en tierra al servicio de los pasajeros
- Intervención rápida cuando es necesario gracias a la supervisión permanente
El coste de su automatización representa una inversión de alrededor de 470 millones de euros, financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
¿Qué metros automáticos están en la línea 4?
Una vez totalmente automatizada, a finales de 2023, la línea 4 operará tres generaciones de material rodante automático:
- el MP89 y el MP05, equipos históricos autónomos de la línea 14
- el nuevo equipamiento automático MP14 (que ya circula en la línea 14)
Automatización gradual de la red Île-de-France Mobilités
La automatización de la línea 4 del metro viene después de la línea 1. La línea 14, en cambio, es automática desde su apertura en 1998.
En 2022, es el turno del metro 13 de automatizar su línea, con la llegada de los primeros trenes en 2027.
Las futuras líneas 15, 16, 17 y 18 también estarán disponiblestan pronto como se pongan en marcha.