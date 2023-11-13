La nueva generación de RER ha llegado a la línea E

Un tren RER NG en pruebas ©a Samuel Dhote

¡Eso es todo! Desde el 13 de noviembre de 2023, los pasajeros de la línea RER E han podido embarcar en un tren completamente nuevo, el RER NG (por "New Generation"), unos meses antes que los de la línea RER D, que lo descubrirán a finales de 2024.

Esta es una oportunidad para revisar una política ambiciosa liderada por Île-de-France Mobilités y sus socios para transformar la red RER de Île-de-France hacia una mayor comodidad y fiabilidad.

« Le principal levier pour améliorer la régularité d'une ligne, c'est un matériel performant et fiable. Dès mon arrivée, j'ai lancé un programme d’acquisition et de rénovation du matériel roulant, dont le RER NG fait naturellement partie. »
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Présidente d’Île-de-France Mobilités

RER NG: un tren, diferentes desafíos

Fiable, más responsable y cómodo: el nuevo tren en las líneas E y D es una solución concreta a los retos de aumentar la afluencia de pasajeros en la red y la transformación de las necesidades de pasajeros en el transporte público, el punto central de la calidad de vida en las zonas urbanas.

Proa de un tren RER NG ©Samuel Dhote

El RER NG, en unas pocas palabras clave 

  • Creación de espacio : ante el constante aumento de pasajeros, el RER NG ha rediseñado sus espacios para ofrecer un tren espacioso, modular y abierto a lo largo de toda su longitud, facilitando el movimiento a bordo.
  • Accesible para todos : el RER NG es un tren 100% accesible con muchas puertas ensanchadas y diversas áreas de espera , varias de las cuales están reservadas para personas con discapacidad y sillas de ruedas.
  • Innovación : luces LED que se adaptan a diferentes horas del día, información en tiempo real y conectada para los pasajeros, puertos USB y aire acondicionado inteligente: el RER NG integra de forma natural la tecnología en su diseño para la comodidad de todos.
  • Ahorro de tiempo : para aumentar el número de trenes por hora y aumentar la fiabilidad, el RER NG estará equipado con el proceso NExTEO : una herramienta de automatización de gestión que mejorará la puntualidad y el rendimiento.

Una red en plena transformación

La llegada de este nuevo tren a las líneas E y D no es el resultado de una iniciativa aislada, sino una piedra en el edificio de una red RER en plena transformación en Île-de-France:

  • Ampliación de la RER E entre Haussmann Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie (proyecto Eole),
  • Instalación de NExTEO : una herramienta para automatizar la gestión y el rendimiento en los RER B, D y E,
  • O la llegada de 146 trenes MI20, el nuevo RER B para 2025.

El pedido gradual de 255 trenes , lanzado en 2015, forma por tanto parte de una política de renovación y renovación masiva de trenes en Île-de-France, impulsada por Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, para mejorar el confort de los pasajeros y aumentar la regularidad de los trenes en las líneas.