La nueva generación de RER ha llegado a la línea E

¡Eso es todo! Desde el 13 de noviembre de 2023, los pasajeros de la línea RER E han podido embarcar en un tren completamente nuevo, el RER NG (por "New Generation"), unos meses antes que los de la línea RER D, que lo descubrirán a finales de 2024.

Esta es una oportunidad para revisar una política ambiciosa liderada por Île-de-France Mobilités y sus socios para transformar la red RER de Île-de-France hacia una mayor comodidad y fiabilidad.