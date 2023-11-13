La nueva generación de RER ha llegado a la línea E
¡Eso es todo! Desde el 13 de noviembre de 2023, los pasajeros de la línea RER E han podido embarcar en un tren completamente nuevo, el RER NG (por "New Generation"), unos meses antes que los de la línea RER D, que lo descubrirán a finales de 2024.
Esta es una oportunidad para revisar una política ambiciosa liderada por Île-de-France Mobilités y sus socios para transformar la red RER de Île-de-France hacia una mayor comodidad y fiabilidad.
RER NG: un tren, diferentes desafíos
Fiable, más responsable y cómodo: el nuevo tren en las líneas E y D es una solución concreta a los retos de aumentar la afluencia de pasajeros en la red y la transformación de las necesidades de pasajeros en el transporte público, el punto central de la calidad de vida en las zonas urbanas.
El RER NG, en unas pocas palabras clave
- Creación de espacio : ante el constante aumento de pasajeros, el RER NG ha rediseñado sus espacios para ofrecer un tren espacioso, modular y abierto a lo largo de toda su longitud, facilitando el movimiento a bordo.
- Accesible para todos : el RER NG es un tren 100% accesible con muchas puertas ensanchadas y diversas áreas de espera , varias de las cuales están reservadas para personas con discapacidad y sillas de ruedas.
- Innovación : luces LED que se adaptan a diferentes horas del día, información en tiempo real y conectada para los pasajeros, puertos USB y aire acondicionado inteligente: el RER NG integra de forma natural la tecnología en su diseño para la comodidad de todos.
- Ahorro de tiempo : para aumentar el número de trenes por hora y aumentar la fiabilidad, el RER NG estará equipado con el proceso NExTEO : una herramienta de automatización de gestión que mejorará la puntualidad y el rendimiento.
Una red en plena transformación
La llegada de este nuevo tren a las líneas E y D no es el resultado de una iniciativa aislada, sino una piedra en el edificio de una red RER en plena transformación en Île-de-France:
- Ampliación de la RER E entre Haussmann Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie (proyecto Eole),
- Instalación de NExTEO : una herramienta para automatizar la gestión y el rendimiento en los RER B, D y E,
- O la llegada de 146 trenes MI20, el nuevo RER B para 2025.
El pedido gradual de 255 trenes , lanzado en 2015, forma por tanto parte de una política de renovación y renovación masiva de trenes en Île-de-France, impulsada por Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, para mejorar el confort de los pasajeros y aumentar la regularidad de los trenes en las líneas.