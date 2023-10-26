NExTEO, una nueva herramienta para mejorar la puntualidad del RER B y D
¿Qué es NExTEO?
La financiación de la herramienta NExTEO en las líneas B y D del RER acaba de ser aprobada. Pero, ¿qué es NExTEO?
NExTEO es una herramienta de señalización y control de tráfico que automatiza parte del control del tren ayudando al conductor en la frenada y la aceleración.
Su proceso mejora el rendimiento de infraestructuras y trenes , permitiendo además ganar de 3 a 4 puntos de puntualidad en las líneas equipadas.
¿Por qué desplegar NExTEO en las líneas B y D del RER?
Tras una fase inicial de pruebas para la ampliación del RER E, NExTEO se prepara para llegar a dos nuevas líneas.
Candidatos ideales, las líneas RER B y D están entre las más transitadas de la red Île-de-France Mobilités , con más de 1 millón de pasajeros diarios en la B y 650.000 pasajeros en la D. Este ya es un número significativo de visitantes, que ha ido aumentando de forma constante durante 10 años con un +3% más de visitantes cada año.
El túnel entre Châtelet y la Gare du Nord, un punto tenso para el RER B y D
En el túnel entre Châtelet y Gare du Nord, las dos líneas se cruzan, obligándolas a observar una zona de seguridad que tiene un fuerte impacto en la puntualidad.
La automatización del tráfico en el túnel gracias a NExTEO permitirá mejorar el flujo de tráfico, aumentar el número de trenes por hora y así mejorar el servicio hacia el norte de la región de Île-de-France.
NExTEO, una iniciativa que forma parte de la política de mejora de la RER B y D
La financiación de NExTEO forma parte de un plan de inversión global y masivo lanzado por Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, con el apoyo del Estado, para mejorar la calidad del servicio en ambas líneas:
- Trenes nuevos, cómodos y más eficientes (RER NG y MI 20),
- Nuevo centro de mando único para mejorar la gestión de ambas líneas
- O adaptaciones de infraestructuras existentes...
¿El objetivo? Mejorar la calidad del servicio y las condiciones de viaje para los residentes de Île-de-France, de forma rápida y concreta, en estas dos líneas del futuro.
¿Cuándo se desplegará NExTEO en las líneas B y D?
El despliegue de NExTEO requiere un periodo significativo de pruebas e implementación, tanto en infraestructuras como en trenes.
La puesta en marcha del proceso está prevista, como muy tarde, en 2031 en el túnel Châtelet - Gare du Nord, y en 2033, en todo el perímetro.
Una operación de 967 millones de euros para el equipamiento de la infraestructura existente de la red, financiada en un 70% por la región de Île-de-France y un 30% por el Estado, con una participación de 35 millones de euros de los operadores (SNCF Réseau, SNCF Voyageurs y RATP), complementada por 239 millones de euros, necesaria para el equipamiento de los trenes, financiada por Île-de-France Mobilités.