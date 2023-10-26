NExTEO, una nueva herramienta para mejorar la puntualidad del RER B y D

¿Por qué desplegar NExTEO en las líneas B y D del RER?

Tras una fase inicial de pruebas para la ampliación del RER E, NExTEO se prepara para llegar a dos nuevas líneas.

Candidatos ideales, las líneas RER B y D están entre las más transitadas de la red Île-de-France Mobilités , con más de 1 millón de pasajeros diarios en la B y 650.000 pasajeros en la D. Este ya es un número significativo de visitantes, que ha ido aumentando de forma constante durante 10 años con un +3% más de visitantes cada año.

El túnel entre Châtelet y la Gare du Nord, un punto tenso para el RER B y D

En el túnel entre Châtelet y Gare du Nord, las dos líneas se cruzan, obligándolas a observar una zona de seguridad que tiene un fuerte impacto en la puntualidad.

La automatización del tráfico en el túnel gracias a NExTEO permitirá mejorar el flujo de tráfico, aumentar el número de trenes por hora y así mejorar el servicio hacia el norte de la región de Île-de-France.