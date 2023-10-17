Mejorar la puntualidad en el RER B: un plan de acción de 14 puntos

Desde 2015, la línea B del RER ha experimentado un descenso en la calidad del servicio, tanto por la puntualidad de los trenes como por la recurrencia de fallos, afectando las condiciones de viaje de miles de residentes de Île-de-France.

Para comprender mejor las fuentes de las avería y restaurar una calidad de servicio que satisfaga las necesidades de los pasajeros: Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, ha mandatado a Yves Ramette (experto ferroviario y exdirector general de la RATP) junto con dos oficinas de diseño especializadas (Setec y Rail Concept) para realizar una auditoría.

¿El objetivo? Estudiar el problema, identificar las causas e implementar un plan de acción concreto para restaurar el tráfico fluido en la línea y mejorar la puntualidad en un +1% cada año.

Auditoría del RER B: una iniciativa integrada en una política de mejora masiva

La auditoría, encargada en marzo de 2023, forma parte de una política de inversión masiva liderada por Île-de-France Mobilités para mejorar las condiciones de viaje de los residentes de Île-de-France en la línea B, la segunda línea más transitada de Europa (+ 1 millón de pasajeros diarios).

Con este mismo objetivo, ya se han invertido 3.500 millones de euros en diversas acciones, incluyendo el pedido de 146 trenes nuevos y más eficientes en el RER B (el MI20) y la implementación del proceso "NExTEO", un sistema de señalización y control de tráfico que permite una mayor fiabilidad y una mejora en la puntualidad en la línea.