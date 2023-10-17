Mejorar la puntualidad en el RER B: un plan de acción de 14 puntos
© Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités
Desde 2015, la línea B del RER ha experimentado un descenso en la calidad del servicio, tanto por la puntualidad de los trenes como por la recurrencia de fallos, afectando las condiciones de viaje de miles de residentes de Île-de-France.
Para comprender mejor las fuentes de las avería y restaurar una calidad de servicio que satisfaga las necesidades de los pasajeros: Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, ha mandatado a Yves Ramette (experto ferroviario y exdirector general de la RATP) junto con dos oficinas de diseño especializadas (Setec y Rail Concept) para realizar una auditoría.
¿El objetivo? Estudiar el problema, identificar las causas e implementar un plan de acción concreto para restaurar el tráfico fluido en la línea y mejorar la puntualidad en un +1% cada año.
Auditoría del RER B: una iniciativa integrada en una política de mejora masiva
La auditoría, encargada en marzo de 2023, forma parte de una política de inversión masiva liderada por Île-de-France Mobilités para mejorar las condiciones de viaje de los residentes de Île-de-France en la línea B, la segunda línea más transitada de Europa (+ 1 millón de pasajeros diarios).
Con este mismo objetivo, ya se han invertido 3.500 millones de euros en diversas acciones, incluyendo el pedido de 146 trenes nuevos y más eficientes en el RER B (el MI20) y la implementación del proceso "NExTEO", un sistema de señalización y control de tráfico que permite una mayor fiabilidad y una mejora en la puntualidad en la línea.
Paso 1: Haz un diagnóstico
Para encontrar soluciones concretas que, sobre todo, se adapten a los problemas sobre el terreno que encuentra el RER B, se realizó un estudio minucioso para identificar todos los problemas implicados en el descenso de la calidad del servicio en la línea.
El diagnóstico es claro: el RER B sufre numerosos incidentes operativos, causados por infraestructuras y material rodante que ya no pueden satisfacer el aumento de la demanda de pasajeros y las expectativas de los usuarios.
Además, hay un volumen de trabajos importantes en la línea y una multiplicidad de actores implicados en la operación del RER B (Île-de-France Mobilités, RATP, SCNF Transilien Voyageurs y SNCF Réseau), cuya colaboración completa debe garantizarse para la operación y mantenimiento eficientes de la línea.
Pasajeros en la estación de Massy - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Paso 2: Construye una línea de trabajo
Tras un periodo de diagnóstico y un estudio en profundidad que ha permitido comprender, en detalle, las causas del descenso de calidad observado desde 2015, se han destacado cinco áreas de mejora :
- Encontrar la disponibilidad de material rodante según las necesidades
- Adaptación de la gestión del tráfico a la nueva tasa de pasajeros
- Fortalecimiento de la coordinación en torno al trabajo
- Fortalecimiento de la dinámica positiva en la gobernanza del RER B
- Desarrollo de herramientas y sistemas de información comunes
Paso 3: Encontrar soluciones concretas
Se han definido catorce acciones concretas para mejorar las condiciones de viaje del RER B, algunas de las cuales podrán implementarse a partir de finales de 2023:
- Adaptar la renovación de los trenes actuales para aumentar el número de trenes disponibles a partir de enero de 2024.
- Mejorar la eficiencia del sitio de mantenimiento de material rodante de Mitry.
- Definir los objetivos de cumplimiento contractual entre SNCF Réseau y Île-de-France Mobilités.
- Adaptar la organización de toda la línea para reforzar la responsabilidad de las empresas de la RATP y la SNCF.
- Implementar una herramienta de programación compartida entre SCNF y RATP, común en los dos centros de mantenimiento de Mitry y Massy, para simplificar las intervenciones técnicas bajo control de mantenimiento y desarrollar una herramienta para localizar trenes al norte de la línea.
- Garantizar el uso de carriles directos cuando el CDG expreso entre en servicio priorizando el cambio al RER B en situaciones de interrupción.
- Anticipa la agrupación de trabajos a nivel de línea entre los gestores de infraestructura de SNCF Réseau y RATP.
- Mejorar la coordinación de los actores entre la planificación de las obras y la actividad de mantenimiento en el taller de Mitry.
- Fortalecer los medios de intervención de SNCF Network para una rápida resolución de incidentes de infraestructuras facilitando el movimiento de agentes por la carretera y la gestión simultánea de varios incidentes.
- Facilitar cambios regulatorios en el perímetro de la SNCF para adaptarse a las particularidades del RER B y apoyar los cambios operativos asociados.
- Implementar herramientas para facilitar la operación del tráfico en puntos clave de la línea.
- Reevaluar regularmente la eficacia de las medidas destinadas a limitar incidentes externos : mediante reguladores de flujo en los andenes, gestión de molestias rápidas de pasajeros y equipos de detección de perros.
- Unificar los sistemas y prácticas de información para identificar incidentes y sus impactos mediante análisis críticos periódicos de estos datos e informes sobre tendencias en la evolución del rendimiento de la línea a largo plazo.
- Establecer un Centro de Mando Único (CCU) para RER B y D. Esta última acción estará operativa en 2030 en La Plaine Saint-Denis. Buscada y financiada por Île-de-France Mobilités, su acción será decisiva para evitar incidentes en cascada y reducir la duración de los incidentes.