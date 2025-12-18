El marco de la acción de Île-de-France Mobilités hacia las autoridades locales y los propietarios de proyectos
El PDUIF
El Plan de Viaje Urbano de Île-de-France (PDUIF) busca un equilibrio sostenible entre las necesidades de movilidad, la protección del medio ambiente y la salud, y la preservación de la calidad de vida, teniendo en cuenta las limitaciones financieras. El PDUIF vigente fue aprobado por el Consejo Regional de Île-de-France en junio de 2014 y cubre el periodo 2010-2020.
El 25 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités decidió revisar el PDUIF y lanzar el desarrollo del plan de movilidad en Île-de-France (nuevo nombre tras la ley de orientación a la movilidad).
La política de financiación de desarrollos intermodales
Facilitar conexiones entre todos los modos y para todos, crear caminos peatonales y rutas ciclistas cómodas, reforzar el aparcamiento para bicicletas, reducir o adaptar el lugar del coche privado, desarrollar estaciones de Eco-bus que encajen lo mejor posible con la ciudad, acoger nuevas formas de movilidad, ofrecer información clara a los pasajeros y servicios adaptados, al tiempo que mejoran el entorno de vida de los habitantes, estos son los principales objetivos que Île-de-France Mobilités desea compartir con todas las autoridades locales mediante proyectos que reinventan los espacios públicos alrededor de las estaciones y estaciones de Île-de-France.
Île-de-France Mobilités ofrece apoyo técnico y financiero a las autoridades locales para desarrollar proyectos de desarrollo de instalaciones intermodales que satisfagan las expectativas de los pasajeros y residentes locales, que sean escalables y formen parte de un enfoque global hacia el desarrollo ecológico y sostenible. La autoridad organizadora participa así en su financiación, en un enfoque de colaboración con todos los actores implicados.
Políticas de financiación para centros de intercambio multimodales (MSP) e instalaciones intermodales
Île-de-France Mobilités ha expuesto las ambiciones establecidas en el Plan de Movilidad de Île-de-France a través de la Guía para el Desarrollo de Centros de Intercambio y guías temáticas y planes maestros.
- La Guía para el Desarrollo de Centros de Intercambio está dirigida a pilotos, propietarios de proyectos y diseñadores de centros, para la realización de proyectos ambiciosos y resilientes adaptados a cuestiones medioambientales.
- Las guías temáticas y planes maestros (estaciones y paradas de eco-autobuses, aparcamiento para bicicletas, aparcamiento y recorrido, información para pasajeros) tienen como objetivo apoyar a las autoridades locales en la construcción y operación de instalaciones de transporte de calidad.
- Los criterios de desarrollo y funcionamiento que deben respetarse se especifican en libros de referencia técnica. Estos documentos también presentan la gobernanza a establecer (para la gestión de estudios y obras, etc.), los acuerdos de financiación y operación propuestos por Île-de-France Mobilités y las subvenciones a las que pueden reclamar las autoridades locales que se comprometan con este enfoque.
Desarrollo de Eco-Estaciones Paradas de autobús y de autobús en la calle
Desarrollo de instalaciones de aparcamiento para bicicletas en estaciones y estaciones
Para saber más sobre el despliegue del aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités en estaciones y estaciones:
Instalaciones de Park & Ride
Una página dedicada a los propietarios de proyectos proporciona todas las herramientas necesarias para la implementación de la etiqueta Park & Ride.
- Para los viajeros, también está disponible una página sobre el número de instalaciones Park & Ride etiquetadas y su funcionamiento
Otras acciones de Île-de-France Mobilités a favor de la intermodalidad
Política de coche compartido de Île-de-France Mobilités

Política de coche compartido de Île-de-France Mobilités
Información para pasajeros
La Carta para los Apoyos y Contenidos de Información a los Pasajeros (CSCIV) es el marco de referencia para el diseño de la información de los pasajeros en los espacios de transporte. Este charter forma parte del Plan Maestro de Información al Pasajero (SDIV) en Île-de-France.
Su objetivo es organizar y armonizar todo el contenido de información para los pasajeros ofreciendo un idioma común de transporte en el perímetro de la región de Île-de-France.
Además, la carta va acompañada de prescripciones que constituyen herramientas operativas para su implementación. Permiten describir con precisión y, para cada contexto, los objetos a utilizar.
Apoyos y contenidos de la Carta de Información para los Pasajeros
Requisitos operativos
Requisitos operativos de la Carta de Información de Pasajeros
Accesibilidad
Île-de-France Mobilités aprobó su Plan Director de Accesibilidad (SDA) en 2009 y su Plan Director de Accesibilidad – Agenda Programada de Accesibilidad (SD'AP) en julio de 2015. Esto presenta las orientaciones generales y prioridades para hacer accesible el servicio de transporte público y, más concretamente, el trabajo que se debe llevar a cabo en las redes de carreteras y ferrocarriles.
La SD'AP planeó hacer accesibles los puntos de parada de unas 900 líneas prioritarias que representan casi el 93% del tráfico viario, incluyendo unas 340 situadas en los suburbios interiores y 560 en los suburbios exteriores. La reestructuración de redes y las licitaciones competitivas están cambiando constantemente la red viaria; así, hasta la fecha (noviembre de 2025), la red cuenta con 506 líneas accesibles en 842 líneas prioritarias, es decir, el 60% del programa realizado, así como 15.349 paradas actualizadas a los estándares de accesibilidad de un total de 22.566 paradas atendidas por líneas Sd'Ap, es decir, el 68%.
Île-de-France Mobilités financia el 70% de los trabajos para adaptar las paradas de autobús a los estándares de accesibilidad. Así, desde 2006, Île-de-France Mobilités ha concedido más de 141 millones de euros en subvenciones para la accesibilidad de casi 15.000 puntos de parada.
La SD'AP ha definido una red de 268 estaciones que se hará accesible. Île-de-France Mobilités cofinancia el 50% de este programa con la Región de Île-de-France (25%) y la SNCF (25%) por un importe de 2.000 millones de euros). Hoy en día, se pueden acceder a 246 estaciones de la RATP y SNCF, así como 50 estaciones de tranvía-tren.
El desarrollo de los centros vinculados a estas estaciones mejorará considerablemente la cadena de desplazamiento accesible para personas con movilidad reducida y discapacidades hacia y desde la estación.
Los datos puestos a disposición
Omnil
El Observatorio de Movilidad de Île-de-France (Omnil) reúne a actores que aportan datos y experiencia sobre movilidad en la región de Île-de-France. Se centra en el movimiento de personas y mercancías en Île-de-France, independientemente del medio de transporte utilizado.
Garantizando la objetividad y fiabilidad de los datos y estudios que analizan, Omnil es la referencia en términos de monitorización y observación de la movilidad en Île-de-France.
Open DATA y datos cartográficos
Île-de-France Mobilités proporciona a las autoridades locales datos que pueden descargarse desde su Plataforma Regional de Información sobre Movilidad (PRIM). Este portal ofrece acceso gratuito y abierto a varios tipos de conjuntos de datos relacionados con la movilidad en la región de Île-de-France:
- Datos estáticos del transporte de Île-de-France Mobilités. Este servicio reúne un conjunto de conjuntos de datos, mapas de redes y otra información sobre datos de transporte (oferta teórica de transporte, desarrollos de autobuses y bicicletas, obras, etc.)
- Datos dinámicos en tiempo real mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs): planificadores de rutas, información de tráfico, horarios.
Descubre las APIs y conjuntos de datos disponibles en nuestro catálogo