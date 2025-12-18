Accesibilidad

Île-de-France Mobilités aprobó su Plan Director de Accesibilidad (SDA) en 2009 y su Plan Director de Accesibilidad – Agenda Programada de Accesibilidad (SD'AP) en julio de 2015. Esto presenta las orientaciones generales y prioridades para hacer accesible el servicio de transporte público y, más concretamente, el trabajo que se debe llevar a cabo en las redes de carreteras y ferrocarriles.

La SD'AP planeó hacer accesibles los puntos de parada de unas 900 líneas prioritarias que representan casi el 93% del tráfico viario, incluyendo unas 340 situadas en los suburbios interiores y 560 en los suburbios exteriores. La reestructuración de redes y las licitaciones competitivas están cambiando constantemente la red viaria; así, hasta la fecha (noviembre de 2025), la red cuenta con 506 líneas accesibles en 842 líneas prioritarias, es decir, el 60% del programa realizado, así como 15.349 paradas actualizadas a los estándares de accesibilidad de un total de 22.566 paradas atendidas por líneas Sd'Ap, es decir, el 68%.

Île-de-France Mobilités financia el 70% de los trabajos para adaptar las paradas de autobús a los estándares de accesibilidad. Así, desde 2006, Île-de-France Mobilités ha concedido más de 141 millones de euros en subvenciones para la accesibilidad de casi 15.000 puntos de parada.

La SD'AP ha definido una red de 268 estaciones que se hará accesible. Île-de-France Mobilités cofinancia el 50% de este programa con la Región de Île-de-France (25%) y la SNCF (25%) por un importe de 2.000 millones de euros). Hoy en día, se pueden acceder a 246 estaciones de la RATP y SNCF, así como 50 estaciones de tranvía-tren.

El desarrollo de los centros vinculados a estas estaciones mejorará considerablemente la cadena de desplazamiento accesible para personas con movilidad reducida y discapacidades hacia y desde la estación.