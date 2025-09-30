Información para inversores

Île-de-France Mobilités es la Autoridad Organizadora de Movilidad (AOM) en Île-de-France. Es responsable de organizar, financiar y desarrollar el servicio de transporte de pasajeros, así como de coordinar todas las políticas relacionadas con la movilidad a nivel regional.

PRESENTACIÓN PARA INVERSORES 2025

Aquí puedes encontrar la presentación para inversores 2025 de Île-de-France Mobilités (EN)

Para mantener toda la red en funcionamiento a diario, Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte. Île-de-France Mobilités también financia casi todas las inversiones relacionadas con el sistema de transporte público en la región de Île-de-France, con la excepción de la infraestructura del Grand Paris Express. Entre 2025 y 2034, Île-de-France Mobilités está invirtiendo más de 36.000 millones de euros y planea recaudar 21.000 millones de euros en deuda durante este periodo para financiar el plan de inversión, principalmente en forma de bonos verdes. Para cualquier pregunta o solicitud de información, puede contactar con el departamento de financiación en la siguiente dirección: [email protected]

Calificaciones financieras

Aa3 Negative

Moody's
(P-1)

A+ Stable

Fitch (F1+)

