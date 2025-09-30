Información para inversores

Île-de-France Mobilités es un actor clave en la lucha contra el cambio climático. Asumiendo plenamente su papel y sus misiones como autoridad organizadora de la movilidad en una de las principales regiones económicas de Europa, está invirtiendo masivamente en transporte público limpio y, en un sentido más amplio, a favor de la transición hacia una economía baja en carbono.

Así, más de 1.100 nuevos trenes eléctricos y trenes RER circularán en la red para 2030 y toda la flota de autobuses será reemplazada gradualmente por una flota completamente limpia para la misma fecha. Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités está invirtiendo en la renovación energética de la infraestructura esencial para la operación de este material rodante, como depósitos y centros de mantenimiento. Île-de-France Mobilités también trabaja para desarrollar la movilidad blanda y limitar el transporte por carretera. Con más de 20.000 bicicletas asistidas eléctricamente en circulación, este servicio de alquiler permite convertir a los residentes de Île-de-France a un nuevo modo de transporte ecológico.