Información para inversores

Île-de-France Mobilités es la Autoridad Organizadora de Movilidad (AOM) en Île-de-France. Es responsable de organizar, financiar y desarrollar el servicio de transporte de pasajeros, así como de coordinar todas las políticas relacionadas con la movilidad a nivel regional.
PRESENTACIÓN PARA INVERSORES 2025
Aquí puedes encontrar la presentación para inversores 2025 de Île-de-France Mobilités (EN)
Para mantener toda la red en funcionamiento a diario, Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte. Île-de-France Mobilités también financia casi todas las inversiones relacionadas con el sistema de transporte público en la región de Île-de-France, con la excepción de la infraestructura del Grand Paris Express. Entre 2025 y 2034, Île-de-France Mobilités está invirtiendo más de 36.000 millones de euros y planea recaudar 21.000 millones de euros en deuda durante este periodo para financiar el plan de inversión, principalmente en forma de bonos verdes. Para cualquier pregunta o solicitud de información, puede contactar con el departamento de financiación en la siguiente dirección: [email protected]
Documentos
Île-de-France Mobilités es un actor clave en la lucha contra el cambio climático. Asumiendo plenamente su papel y sus misiones como autoridad organizadora de la movilidad en una de las principales regiones económicas de Europa, está invirtiendo masivamente en transporte público limpio y, en un sentido más amplio, a favor de la transición hacia una economía baja en carbono.
Así, más de 1.100 nuevos trenes eléctricos y trenes RER circularán en la red para 2030 y toda la flota de autobuses será reemplazada gradualmente por una flota completamente limpia para la misma fecha. Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités está invirtiendo en la renovación energética de la infraestructura esencial para la operación de este material rodante, como depósitos y centros de mantenimiento. Île-de-France Mobilités también trabaja para desarrollar la movilidad blanda y limitar el transporte por carretera. Con más de 20.000 bicicletas asistidas eléctricamente en circulación, este servicio de alquiler permite convertir a los residentes de Île-de-France a un nuevo modo de transporte ecológico.
Opinión de segunda parte sobre el marco de financiación verde por S&P - marzo de 2024
Opinión de segunda parte sobre el marco de bonos verdes por Cicero - mayo de 2021
Resumen de los indicadores de impacto de 2025
Resumen de los indicadores de impacto de 2024
Resumen de los indicadores de impacto de 2023
Île-de-France Mobilités es un organismo público local con el estatus de Establecimiento Administrativo Público (EPA). Sus normas contables son las mismas que las de las autoridades locales, con la obligación de tener un presupuesto equilibrado y de recurrir a endeudamiento solo para financiar inversiones. Sus dos principales recursos son los ingresos por tarifas y el pago por movilidad.
