1949

Creación de la Oficina Regional de los Transportes de París (ORTP)

1959

Creación del Syndicat des transports parisiens (STP)

1969

Puesta en marcha del primer tramo del RER A, entre Nation y Boissy-Saint-Léger, tras 7 años de trabajo

1975

Promoción de la tarjeta Naranja

1991

La competencia de la STP se extiende a toda la región de Île-de-France

1992

Tras 35 años de ausencia, el tranvía regresa a Île-de-France: inauguración de la T1 entre Bobigny y Saint-Denis

1998

Puesta en servicio de la línea 14, totalmente automática

1999

Inauguración del RER E, entre Haussmann y Gournay

2000

El Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) sucede al STP y la región de Île-de-France se incorpora al Consejo de Administración de STIF

2001

Primeras tarjetas completas de Navigo

2004

El Estado transfiere sus poderes a las comunidades de Île-de-France

2006

El presidente del consejo regional se convierte automáticamente en presidente del STIF

Puesta en marcha del tranvía T3, y conecta el puente Garigliano con la Porte d'Ivry. Es el tranvía el que transporta más pasajeros en París, con una media de 100.000 pasajeros diarios

2009

Las tarjetas Navigo y Navigo Découverte sustituyen definitivamente a la tarjeta Orange

2010

Entrada en servicio del Francilien, el primer tren creado para la región de Île-de-France

2011

Automatización de toda la línea 1 del metro, sin parar la operación, un primer número mundial

2015

El pase Navigo permite acceder a toda la red de Île-de-France a un precio único

2017

Lanzamiento de la marca Île-de-France Mobilités

2019

El pase Navigo y los billetes T+ están disponibles en smartphones

Lanzamiento del primer servicio de alquiler de bicicletas eléctricas a largo plazo, Véligo Location

Pedido de 800 autobuses eléctricos

Adjudicación de la primera delegación de servicio público para el tranvía T9

2020

El STIF pasa a ser Île-de-France Mobilités (en aplicación de la ley LOM)

2021

Apertura a la competencia para autobuses en los suburbios periféricos