1949
Creación de la Oficina Regional de los Transportes de París (ORTP)
1959
Creación del Syndicat des transports parisiens (STP)
1969
Puesta en marcha del primer tramo del RER A, entre Nation y Boissy-Saint-Léger, tras 7 años de trabajo
1975
Promoción de la tarjeta Naranja
1991
La competencia de la STP se extiende a toda la región de Île-de-France
1992
Tras 35 años de ausencia, el tranvía regresa a Île-de-France: inauguración de la T1 entre Bobigny y Saint-Denis
1998
Puesta en servicio de la línea 14, totalmente automática
1999
Inauguración del RER E, entre Haussmann y Gournay
2000
El Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) sucede al STP y la región de Île-de-France se incorpora al Consejo de Administración de STIF
2001
Primeras tarjetas completas de Navigo
2004
El Estado transfiere sus poderes a las comunidades de Île-de-France
2006
- El presidente del consejo regional se convierte automáticamente en presidente del STIF
- Puesta en marcha del tranvía T3, y conecta el puente Garigliano con la Porte d'Ivry. Es el tranvía el que transporta más pasajeros en París, con una media de 100.000 pasajeros diarios
2009
Las tarjetas Navigo y Navigo Découverte sustituyen definitivamente a la tarjeta Orange
2010
Entrada en servicio del Francilien, el primer tren creado para la región de Île-de-France
2011
Automatización de toda la línea 1 del metro, sin parar la operación, un primer número mundial
2015
El pase Navigo permite acceder a toda la red de Île-de-France a un precio único
2017
Lanzamiento de la marca Île-de-France Mobilités
2019
- El pase Navigo y los billetes T+ están disponibles en smartphones
- Lanzamiento del primer servicio de alquiler de bicicletas eléctricas a largo plazo, Véligo Location
- Pedido de 800 autobuses eléctricos
- Adjudicación de la primera delegación de servicio público para el tranvía T9
2020
El STIF pasa a ser Île-de-France Mobilités (en aplicación de la ley LOM)
2021
Apertura a la competencia para autobuses en los suburbios periféricos