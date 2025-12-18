Un director general, Laurent Probst...
Desde marzo de 2016, Laurent Probst es el Director Ejecutivo de Île-de-France Mobilités. Es ingeniero jefe de Puentes, Agua y Bosques, antiguo alumno de la École Polytechnique y posee un máster por la London School of Economics. Además, ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Europea de Autoridades Organizadoras de Transporte (EMTA).
Antes de eso, estuvo más de diez años al servicio del Estado en el ámbito del transporte. Se ha especializado especialmente en cuestiones de financiación en los cargos de Jefe de la Misión de Financiación de Infraestructuras y luego Jefe de la Misión de Experiencia en Alianzas Público-Privadas. Finalmente, fue subdirector de la gestión de la red de concesiones de autopistas entre 2012 y principios de 2016, donde gestionó contratos de concesión de autopistas.
Laurent Probst también fue asesor de Valérie Pécresse durante más de tres años, primero como asesor de asuntos financieros e inmobiliarios en el Ministerio de Educación Superior e Investigación, y luego como subjefe de gabinete en el Ministerio de Presupuesto y Reforma Estatal.
... Rodeado por dos Subdirectores Generales:
Élodie Hanen, Vicepresidenta Ejecutiva a cargo de Desarrollo
Graduada por la École Polytechnique y por las universidades de Berkeley (California) y Columbia (Nueva York), ha realizado estudios de diseño durante más de quince años y apoyado la realización de proyectos complejos, tanto en Francia como en el extranjero, en los campos de la construcción y la infraestructura de transporte. Más concretamente, se encarga de la previsión y la planificación de estudios para nuevos enlaces de transporte público, así como de grandes proyectos de infraestructuras en la región de Île-de-France (desarrollo de líneas de tranvía, metros, Grand Paris Express).
Pierre Ravier, Vicepresidente Ejecutivo, responsable de Operaciones
El ámbito de Pierre Ravier abarca en particular actividades relacionadas con la oferta de transporte ferroviario y por carretera, su operación y la gestión de la calidad del servicio y las relaciones con los operadores. Con más de veinte años de experiencia en el sector del transporte, Pierre Ravier conoce de cerca las profesiones de la autoridad organizadora de movilidad y el ecosistema del transporte público.
Antes de incorporarse a Île-de-France Mobilités, ocupó el cargo de Director de Transporte para la región de Ródano-Alpes durante la fase de auge tras la regionalización de la TER.
Tras seis años en la Autoridad Reguladora de Transporte de Francia en asuntos ferroviarios, se incorporó a Île-de-France Mobilités en 2017 como Director de Movilidad de Superficie. En este puesto, él y nuestros equipos han impulsado el desarrollo de la oferta de autobuses, la transformación de profesiones mediante la concesión de las primeras generaciones de delegaciones de servicio público tras la competición, así como la transición energética de las redes de autobuses.
Composición del Comité de Gestión:
- Hélène BRISSET, Directora Digital
- Pauline CAMPERGUE, Directora de Contratos y Precios
- Abdelkader CHOUALA, Director de Finanzas y Contratación Pública
- Arnaud CROLAIS, Director de Infraestructuras
- Philippe CROLET, Director de Movilidad de Superficie
- Laurence DEBRINCAT, Director de Previsión y Estudios
- Olivier FRANCOIS, Jefe de Estado Mayor
- Valérie GEORGEAULT, Directora de Recursos Humanos y Transformación
- Xavier GUEPET, Director de Comunicación
- Bénédicte GUITARD, Directora de Seguridad
- Marie LACASSIN-MAYEUX, Directora de Oferta de Servicios y Marketing
- Corinne MONTMORY, Director ferroviario
- Philippe ROMMELAERE, Oficial de Contabilidad
Y más de 650 empleados al servicio de los residentes de Île-de-France.
Unirse a Île-de-France Mobilités significa elegir invertir en una institución pública con más de 650 empleados movilizados en torno a un objetivo: mejorar la vida diaria de los pasajeros en Île-de-France.
Suma de los diez salarios más altos de los empleados de Île-de-France Mobilités, conforme al artículo 37 de la Ley nº 2019-828 de 6 de agosto de 2019 sobre la transformación de la función pública:
Año 2024
- Bruto: €1.352.576,12 €
- 4 mujeres y 6 hombres
- Duración acumulada en número de meses: 120
Año 2023
- Bruto: 1.337.579,51 €
- 3 mujeres y 7 hombres
- Duración acumulada en número de meses: 117
Año 2022
- Bruto: 1.250.725,25 €
- 1 mujer y 9 hombres
- Duración acumulada en número de meses: 120