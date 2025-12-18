Desde marzo de 2016, Laurent Probst es el Director Ejecutivo de Île-de-France Mobilités. Es ingeniero jefe de Puentes, Agua y Bosques, antiguo alumno de la École Polytechnique y posee un máster por la London School of Economics. Además, ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Europea de Autoridades Organizadoras de Transporte (EMTA).

Antes de eso, estuvo más de diez años al servicio del Estado en el ámbito del transporte. Se ha especializado especialmente en cuestiones de financiación en los cargos de Jefe de la Misión de Financiación de Infraestructuras y luego Jefe de la Misión de Experiencia en Alianzas Público-Privadas. Finalmente, fue subdirector de la gestión de la red de concesiones de autopistas entre 2012 y principios de 2016, donde gestionó contratos de concesión de autopistas.

Laurent Probst también fue asesor de Valérie Pécresse durante más de tres años, primero como asesor de asuntos financieros e inmobiliarios en el Ministerio de Educación Superior e Investigación, y luego como subjefe de gabinete en el Ministerio de Presupuesto y Reforma Estatal.