Mejorar la vida diaria de nuestros empleados
Estamos convencidos de que, para afrontar los desafíos del mañana, nuestros empleados deben llevar a cabo sus misiones de servicio público en las mejores condiciones posibles.
Para ello, hacemos todo lo posible para que evoluciones en un entorno estimulante, ya sea profesional o personalmente. Este requisito que nos imponemos es inseparable del "espíritu de servicio público" que ha caracterizado a Île-de-France Mobilités desde su creación.
Para ello, dependemos especialmente de nuestras políticas sociales y nuestra estrategia de recursos humanos, que son el resultado de un diálogo social constructivo y dinámico.
Nuestras acciones en términos de calidad de vida en el trabajo y igualdad profesional pretenden, por ejemplo, facilitar la organización del tiempo laboral de nuestros empleados en una lógica de equilibrio entre vida laboral y personal: acceso simplificado al teletrabajo y a nuestros distintos centros.
Teletrabajo
Anclada en Île-de-France Mobilités desde hace varios años, forma parte de nuestros hábitos de trabajo. En cuanto llegan, a cada agente se le proporciona todo el equipo adecuado : portátil, herramientas colaborativas para trabajar mejor juntos, en los mismos archivos de forma síncrona o asincrónica, para verse y comunicarse remotamente, así como para combinar reuniones presenciales y virtuales, etc.
Por ello, preferimos entornos que faciliten la colaboración y herramientas de trabajo que aprovechen todas las posibilidades que ofrece la tecnología digital.
Son estos hábitos los que nos han permitido mantenernos activos durante la crisis, prolongando la adaptación de nuestros métodos de trabajo para afrontar el desafío de la continuidad de nuestras misiones.
Basándose en una relación de confianza, el teletrabajo y los horarios flexibles permiten a cada agente preservar su equilibrio en sus diferentes vidas.
Qué nos diferencia
Île-de-France Mobilités es una institución pública bajo la autoridad de las autoridades locales, por lo que nuestras normas de remuneración se basan en las escalas de la administración pública local.
Nuestra política se basa en los principios de equidad interna combinados con nuestro compromiso con la transparencia. Nuestra prioridad es una recompensa justa por el rendimiento y permite que todos se posicionen en relación con sus compañeros. Los niveles de remuneración reflejan la experiencia, la complejidad de las tareas requeridas, la evaluación del nivel de contribución y el rendimiento individual.
La remuneración se individualiza según el rendimiento y la experiencia del empleado.
Se establece un proceso anual de evaluación del desempeño que recompensa el rendimiento, las habilidades y el compromiso. También refleja nuestra confianza en la capacidad del empleado para llevar a cabo con éxito tareas cada vez más complejas.
Promoción de la experiencia, el desarrollo y la empleabilidad
Pares
Para llevar a cabo los proyectos operativos que se les han encomendado, nuestros empleados pueden contar con nuestra experiencia en toda su diversidad. En cada una de nuestras profesiones, nuestros especialistas ponen su conocimiento y conocimiento al servicio de sus colegas y de nuestras misiones de interés general. En Île-de-France Mobilités, aprender de tus compañeros significa aprender de los mejores. Por ello, es ante todo en el concreto de nuestros proyectos a gran escala donde forjas tus primeros aprendizajes.
Formación
Para que adquieras las habilidades necesarias para tu desarrollo profesional y empleabilidad, hemos creado un programa de formación profesional acorde a tu entorno.
Apoyo directivo
Se presta especial atención a la transformación de nuestras prácticas de gestión, para promover la autonomía, la responsabilidad, la transversalidad, la benevolencia y la escucha. Este es el objetivo de nuestro proyecto de "programa de desarrollo gerencial". Valoramos la idea de un gestor responsable que apoye a cada miembro de su equipo mediante retroalimentación regular, en la evolución de la organización y los puestos, y que asegure una solución para todos.
Movilidad interna
Un sistema transparente para la distribución interna de ofertas de empleo que ofrezca a todos la oportunidad de crear una trayectoria profesional dentro de Île-de-France Mobilités.
Integración
Nuestro objetivo principal: que encuentres rápidamente tu lugar para sentirte bien en Île-de-France Mobilités. Por esta razón, para nosotros, la integración no es solo un día de bienvenida. Un eslabón esencial en la vida de nuestros nuevos agentes, forma parte de un sistema de apoyo para facilitar tus primeros pasos dentro de nuestra estructura.
Tu espacio de trabajo y el equipo informático están disponibles en cuanto llegues y se programa la formación necesaria para familiarizarte con tus herramientas de trabajo.
Tu jefe entonces se convierte en tu interlocutor privilegiado y te acompaña durante tus primeros meses en el establecimiento. Garantiza la coherencia entre la promesa del empleador y la realidad sobre el terreno, y se asegura de que se te asigne un colega de referencia, que te guía en las dimensiones prácticas y metodológicas.
Un responsable de desarrollo de RRHH también te apoyará en la construcción de tu trayectoria profesional. Este último se pondrá en contacto contigo durante los primeros 3 meses tras asumir tu puesto para hacer balance y establecer un plan de entrenamiento individualizado.
Informe Social Único – 2024
- 568 agentes permanentes en 2024
- 41 contratos de proyecto creados en 2024
- 140 llegadas de empleo permanente en 2024
- +14% del personal permanente comparado con 2023
- 42,7 años : edad media del personal permanente
- 46 renovaciones de empleos permanentes
- 70 empleos creados en 2024
- 6 años y 9 meses : antigüedad media del personal permanente
- 40 movilidades internas en 2024
- 3 de cada 5 agentes son mujeres