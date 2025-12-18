Mejorar la vida diaria de nuestros empleados

Estamos convencidos de que, para afrontar los desafíos del mañana, nuestros empleados deben llevar a cabo sus misiones de servicio público en las mejores condiciones posibles.

Para ello, hacemos todo lo posible para que evoluciones en un entorno estimulante, ya sea profesional o personalmente. Este requisito que nos imponemos es inseparable del "espíritu de servicio público" que ha caracterizado a Île-de-France Mobilités desde su creación.

Para ello, dependemos especialmente de nuestras políticas sociales y nuestra estrategia de recursos humanos, que son el resultado de un diálogo social constructivo y dinámico.

Nuestras acciones en términos de calidad de vida en el trabajo y igualdad profesional pretenden, por ejemplo, facilitar la organización del tiempo laboral de nuestros empleados en una lógica de equilibrio entre vida laboral y personal: acceso simplificado al teletrabajo y a nuestros distintos centros.