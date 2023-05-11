Estas empresas son responsables del transporte de pasajeros de acuerdo con el nivel de calidad de servicio establecido por Île-de-France Mobilités. También son responsables de garantizar el mantenimiento de infraestructuras y equipos, garantizar la seguridad de los pasajeros, mantener la limpieza de los espacios, realizar diversos servicios en las estaciones (venta de billetes de transporte, información para pasajeros, etc.) y realizar trabajos de mantenimiento y modernización en las líneas de las que son responsables. Más de 100.000 personas en toda la región trabajan diariamente para prestar este servicio público.

En 2021 se destinaron 10.506 mil millones de euros al funcionamiento del transporte público.

Los ingresos por tarifas, la asistencia pública a la operación y los impuestos asignados a Île-de-France Mobilités para el transporte público en Île-de-France ascendieron a 10.814 millones de euros en 2021.

Dentro de esta cantidad, 10.506 millones de euros son gastos operativos.

El 81% de este gasto se corresponde a los contratos de Île-de-France Mobilités con la RATP y la SNCF.

El 19% restante cubre los gastos operativos de los operadores que operan las 1.300 líneas de autobús en los suburbios periféricos y el transporte escolar, así como los gastos operativos de Île-de-France Mobilités.

Estos gastos cubren principalmente los gastos relacionados con la operación de las redes. También participan en la financiación de inversiones mediante deducciones por depreciación (modernización de la red, renovación del material rodante, etc.).

Las empresas de Île-de-France son las principales financiadoras del sistema de transporte y contribuirán, en 2023, con el 48% de los recursos operativos: a través del pago de transporte, el impuesto sobre la nómina, cuyos ingresos se destinan a Île-de-France Mobilités, y reembolsando el 50% de los pases Navigo de sus empleados (pueden llegar hasta el 75%).

Los ingresos por billetes de transporte representan el 33% de los recursos de financiación en 2023. Tras deducir la parte pagada por empleadores y autoridades locales, la porcentaje de pasajeros corresponde al 27% de los recursos.

Los demás recursos provienen principalmente de las contribuciones de las comunidades miembros de Île-de-France Mobilités: la región de Île-de-France en primer lugar, los departamentos de la ciudad de París y de Île-de-France.

Los principales saldos financieros se resumen en este diagrama (aquí en 2018):