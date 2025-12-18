Junta Directiva

Actualizado el 2025 December 18

El Consejo está presidido por la presidenta del Consejo Regional de Île-de-France, Valérie Pécresse. Se reúne al menos 6 veces al año y tan a menudo como el buen funcionamiento del establecimiento lo requiera, debe promover y definir las políticas de transporte en Île-de-France y decidir los medios de su aplicación.