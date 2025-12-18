Siéntete bien en tu mente y en tu cuerpo

Es bien sabido que la actividad física ayuda a combatir un estilo de vida sedentario y conduce a una verdadera sensación de bienestar.

Mobisport es un dispositivo sencillo que se ofrece a los agentes para aumentar la actividad física, de forma divertida, a través de sus movimientos diarios. A pie, corriendo, en bici o simplemente respondiendo a los cuestionarios semanales, solo tienes que unirte o formar un equipo y participar en los retos que se ofrecen en un ambiente acogedor.

El establecimiento también ofrece a los agentes la oportunidad de participar en sesiones de Yoga y Pilates, impartidas por profesores titulados, de forma remota y durante los recreos.

Semana de la Calidad de Vida en el Trabajo

Île-de-France Mobilités también incluye algunas de sus acciones durante la Semana de la Calidad de Vida en el Trabajo, un evento apoyado por la Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones Laborales (ANACT). Por ejemplo, hay talleres de nutrición, de sofrología, concienciación sobre riesgos psicosociales, el derecho a la desconexión o talleres sobre la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Esta semana, aunque es un poco de tiempo, es importante para nuestro colegio porque también nos permite iniciar nuevas acciones durante el año siguiente, gracias a un presupuesto participativo.

El presupuesto participativo permite a todos los agentes proponer proyectos con valores de innovación, bienestar y/o desarrollo sostenible que probablemente mejoren la calidad de vida en el trabajo.