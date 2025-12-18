Siéntete bien en tu mente y en tu cuerpo
Es bien sabido que la actividad física ayuda a combatir un estilo de vida sedentario y conduce a una verdadera sensación de bienestar.
Mobisport es un dispositivo sencillo que se ofrece a los agentes para aumentar la actividad física, de forma divertida, a través de sus movimientos diarios. A pie, corriendo, en bici o simplemente respondiendo a los cuestionarios semanales, solo tienes que unirte o formar un equipo y participar en los retos que se ofrecen en un ambiente acogedor.
El establecimiento también ofrece a los agentes la oportunidad de participar en sesiones de Yoga y Pilates, impartidas por profesores titulados, de forma remota y durante los recreos.
Semana de la Calidad de Vida en el Trabajo
Île-de-France Mobilités también incluye algunas de sus acciones durante la Semana de la Calidad de Vida en el Trabajo, un evento apoyado por la Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones Laborales (ANACT). Por ejemplo, hay talleres de nutrición, de sofrología, concienciación sobre riesgos psicosociales, el derecho a la desconexión o talleres sobre la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Esta semana, aunque es un poco de tiempo, es importante para nuestro colegio porque también nos permite iniciar nuevas acciones durante el año siguiente, gracias a un presupuesto participativo.
El presupuesto participativo permite a todos los agentes proponer proyectos con valores de innovación, bienestar y/o desarrollo sostenible que probablemente mejoren la calidad de vida en el trabajo.
Wittyfit
Como parte de un proceso de mejora continua de la calidad de vida en el trabajo, Île-de-France Mobilités cuenta con la plataforma Wittyfit , que permite medir el clima social.
Este enfoque permite, de forma voluntaria, tener una percepción global y detallada de los diferentes tipos de indicadores relacionados con la satisfacción laboral.
Estos indicadores permiten identificar las fortalezas de nuestro establecimiento y de cada estructura directiva, pero también las áreas de mejora en cuanto a la percepción de los empleados sobre sus condiciones laborales, convirtiéndoos en actores en estos cambios
Se invita a todos los agentes a hacer propuestas concretas de mejora en cada uno de los temas presentados y a apoyar los de los demás con "me gusta".
Conserje
Clac des Doigts es un servicio de conserjería digital, accesible desde una aplicación o un simple mensaje de texto. Clac des doigts está a tu disposición para facilitarte la vida diaria (tintorería, servicios personales, etc.) y ahorrar tiempo en tus tareas diarias.
Protección social complementaria
Todos nuestros empleados pueden beneficiarse de garantías de salud y protección para ellos y sus familias a un precio negociado. La membresía en estos programas, a diferencia del sector privado, es voluntaria.
Una asociación de personal
CréaMob te permite acceder a descuentos en los ámbitos de la cultura, el ocio, el deporte, etc.
Unirse a Île-de-France Mobilités significa formar parte de su asociación de personal CréaMob y así beneficiarse de una variedad de actividades y servicios para usted y su familia.
Cuando vuelvas a una vida "normal", te beneficiarás de tarifas negociadas para cines, exposiciones, óperas, espectáculos o parques de ocio. El acceso a deportes y actividades en grupo para practicar amistosamente con compañeros, eventos deportivos pero también la participación en actividades de ocio o culturales individuales (incluidos los niños) son todas ofertas que permiten a todos encontrar satisfacción.
Entre vales navideños, regalos de nacimiento, festividades navideñas y la contribución a los costes de las estancias de los niños con alojamiento, tu familia también podrá disfrutarlo.
Finalmente, dado que el bienestar del planeta también es valioso, se organizan actividades de sensibilización sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible (impacto ambiental de nuestras actividades, reciclaje, reducción de residuos, bricolaje, etc.).
Nuestros sitios y locales
Nuestros empleados están repartidos en 3 sedes situadas en el corazón del 9º distrito de París y en otras 3 sedes dedicadas al transporte escolar pero que probablemente te darán la bienvenida al teletrabajo, ubicadas en las líneas 95, 78 y 91.
Nuestras oficinas vienen en una variedad de formas. Más allá del bienestar en el trabajo, las adaptaciones responden a un elemento clave en la transformación de nuestras profesiones: la transversalidad. Estas instalaciones han sido diseñadas y renovadas para la implementación de nuevos usos, nuevas organizaciones de trabajo y nuevas prácticas de gestión.
En el recinto hay varias zonas disponibles para comer o tomar té o café; los agentes también pueden suscribirse a la tarjeta de almuerzo o acceder al restaurante de la empresa para los sitios parisinos, con una contribución del empleador que varía entre el 50 y el 60% según el nivel de remuneración.