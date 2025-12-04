Publicaciones

Descubre las diversas publicaciones documentales de Île-de-France Mobilités.

Legado - Adquisiciones

Adquisición de una propiedad adicional para la ampliación de un centro de operaciones de autobuses en Vélizy-Villacoublay

 -  169.3 KB

Adquisición de un conjunto de parcelas situadas en los municipios de Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) y Palaiseau (91)

 -  178.1 KB

Depósito de una indemnización por despojo para la implementación del proyecto de transporte público de la fase 2 T7 entre Athis-Mons y Juvisy-sur-Orge

 -  201.9 KB

Adquisición de una propiedad situada en Évry-Courcouronnes para la ejecución del proyecto del tranvía entre Massy y Évry (T12E)

 -  136.0 KB

Decisión nº 20200161 de implementación de la deliberación nº 2020/17 del Consejo de Île-de-France Mobilités del 5 de febrero de 2020, y de delegar la autoridad para firmar

 -  105.5 KB

Adquisición de un terreno situado en el municipio de Poissy para la implementación del proyecto de transporte público de la fase 2 del Tranvía 13

 -  137.3 KB

Depósito de una indemnización por despojo para la implementación del proyecto de transporte público T-ZEN 4 entre Viry-Chatillon y Corbeil-Essonnes

 -  210.5 KB

Patrimonio - Memorando de entendimiento para el arrendamiento, tras su desarrollo, de una parcela desnuda para uso futuro como aparcamiento de autobuses en Vulaines-sur-Seine, con el objetivo de poner a la competencia a los operadores de transporte de los suburbios exteriores.

 -  158.0 KB

Patrimonio - Adquisición de propiedad inmobiliaria 3 F: Parcelas privadas de copropiedad "Bougaiville-Erable 2" situadas en la rue François de la Rochefoucauld en Viry-Châtillon (91) y parcela con cadrase "Erable 1" situada en la rue des coquelicots en Viry-Châtillon (91)

 -  195.8 KB

Patrimonio - Adquisición de propiedad a los propietarios de la residencia Bougainville situada en la rue de la Rochefoucauld en Viry-Châtillon (91) para la realización del proyecto del tranvía entre Massy y Evry (T12E)

 -  157.0 KB

Contratos

Contrato de autobús Île-de-France Mobilités y RATP 2025-2026

 -  12.8 MB

Contrato Ferrocarril-Tranvía Île-de-France Mobilités y RATP 2025-2029

 -  19.8 MB