Publicaciones
Actualizado el 2025 December 04
Legado - AdquisicionesAdquisición de una propiedad adicional para la ampliación de un centro de operaciones de autobuses en Vélizy-Villacoublay - 169.3 KBAdquisición de un conjunto de parcelas situadas en los municipios de Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) y Palaiseau (91) - 178.1 KBDepósito de una indemnización por despojo para la implementación del proyecto de transporte público de la fase 2 T7 entre Athis-Mons y Juvisy-sur-Orge - 201.9 KBAdquisición de una propiedad situada en Évry-Courcouronnes para la ejecución del proyecto del tranvía entre Massy y Évry (T12E) - 136.0 KBDecisión nº 20200161 de implementación de la deliberación nº 2020/17 del Consejo de Île-de-France Mobilités del 5 de febrero de 2020, y de delegar la autoridad para firmar - 105.5 KBAdquisición de un terreno situado en el municipio de Poissy para la implementación del proyecto de transporte público de la fase 2 del Tranvía 13 - 137.3 KBDepósito de una indemnización por despojo para la implementación del proyecto de transporte público T-ZEN 4 entre Viry-Chatillon y Corbeil-Essonnes - 210.5 KBPatrimonio - Memorando de entendimiento para el arrendamiento, tras su desarrollo, de una parcela desnuda para uso futuro como aparcamiento de autobuses en Vulaines-sur-Seine, con el objetivo de poner a la competencia a los operadores de transporte de los suburbios exteriores. - 158.0 KBPatrimonio - Adquisición de propiedad inmobiliaria 3 F: Parcelas privadas de copropiedad "Bougaiville-Erable 2" situadas en la rue François de la Rochefoucauld en Viry-Châtillon (91) y parcela con cadrase "Erable 1" situada en la rue des coquelicots en Viry-Châtillon (91) - 195.8 KBPatrimonio - Adquisición de propiedad a los propietarios de la residencia Bougainville situada en la rue de la Rochefoucauld en Viry-Châtillon (91) para la realización del proyecto del tranvía entre Massy y Evry (T12E) - 157.0 KBContratosContrato de autobús Île-de-France Mobilités y RATP 2025-2026 - 12.8 MBContrato Ferrocarril-Tranvía Île-de-France Mobilités y RATP 2025-2029 - 19.8 MB