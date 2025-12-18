La indemnización por movilidad es uno de los principales recursos del presupuesto de Île-de-France Mobilités.

Los empleadores privados o públicos en la región de Île-de-France que empleen al menos a 11 empleados/agentes están sujetos a la indemnización por movilidad (artículo L.2531-2 del Código General de Autoridades Locales).

Île-de-France Mobilités es competente para determinar la tasa de la prestación por movilidad aplicable en cada departamento de la región de París y dentro de los límites establecidos por el artículo L.2531-4 del Código General de Autoridades Locales (para conocer su tarifa aplicable: www.urssaf.fr).

Tenga en cuenta: a partir del primer trimestre de 2022, las solicitudes de reembolso del pago por movilidad deben enviarse a Île-de-France Mobilités desde la siguiente plataforma dedicada: https://versement-mobilite.iledefrance-mobilites.fr