Calidad del aire en las emisoras y emisoras

Un plan de acción en evolución para mejorar la calidad del aire
En 2022, Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de transporte en la región de Île-de-France, en asociación con sus operadores RATP y SNCF, adoptó un plan de acción para limitar las emisiones de partículas.
Un plan de acción en evolución, que se enriquece a medida que evolucionan nuevos conocimientos, estándares y innovaciones tecnológicas.
Las acciones se agrupan en 3 ejes principales :
- Mejorar el conocimiento sobre las partículas y la información pública
- Desarrollar herramientas existentes y probar nuevas
- Modernización de los trenes de metro y RER para reducir las fuentes de emisiones
1. Mejorar el conocimiento sobre las partículas en suspensión e informar a los viajeros
Para mejorar eficazmente la calidad del aire en los recintos de ferrocarril subterráneo, es esencial desarrollar el conocimiento de las partículas, incluidas las finas y ultrafinas, con total transparencia.
Mejora del conocimiento sobre partículas
Esto requiere en particular una identificación más eficiente de las fuentes de emisión, la comprensión de los factores influyentes, pero también el estudio de las características fisicoquímicas de las partículas.
Medidas permanentes
Hoy en día, ocho emplazamientos cuentan con estaciones de medición permanentes en Île-de-France:
- Sevran-Beaudottes (RER B)
- Avenue Foch (RER C)
- La Défense (RER E)
- Auber (RER A)
- Châtelet (Metro 4) - Trasladado temporalmente a Saint-Germain-des-Près
- Franklin Roosevelt (Metro 1)
- Nación (RER A)
- y Châtelet-Les-Halles (RER A)
Mediciones ad hoc en estaciones y en los trenes
Los resultados de las mediciones permanentes en las estaciones se complementan con mediciones puntuales en las estaciones y en los trenes con criterios armonizados (de acuerdo con la guía INERIS), para obtener un conocimiento más completo y actualizado regularmente.
Instalación de sensores de monitorización
Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités ha pedido a la RATP que desarrolle sensores para monitorizar partículas ultrafinas, lo que proporcionará una mejor comprensión de ellas.
Informa a los viajeros con total transparencia
En esta búsqueda por mejorar la calidad del aire interior, la información para los pasajeros es clave. Y esto requiere mayor transparencia de los datos recogidos, con más datos disponibles en Datos Abiertos.
Airparif, socio experto de Île-de-France Mobilités
Para analizar rigurosamente la evolución de la calidad del aire en las zonas de ferrocarril subterráneo, Île-de-France Mobilités ha decidido confiar en la experiencia de Airparif como parte de una colaboración de tres años y varios años.
¿Los objetivos? Contar con experiencia científica, mejorar los métodos de medición, evaluar las soluciones propuestas por los operadores y recomendar las acciones más útiles y efectivas.
En 2023, se lanzaron varios proyectos destinados a mejorar la calidad del aire en colaboración con Airparif y sus operadores:
Medición de niveles de partículas en la salida de salidas de ventilación
Clasificación de los niveles PM10 y PM2.5 en los recintos de ferrocarril subterráneo de la RATP y la SNCF
Mapas de la calidad del aire en los recintos de ferrocarril subterráneo
Estudio de la exposición de los pasajeros a partículas en trenes (en curso).
Mapeo de la calidad del aire en todas las estaciones subterráneas disponible en Datos Abiertos
Tras publicar en octubre de 2023 un mapa de la calidad del aire y las emisiones de partículas PM10 de 44 estaciones subterráneas de metro y RER, Île-de-France Mobilités publicará en octubre de 2024, gracias al trabajo ágil e innovador de AirParif, un mapa de la calidad del aire de todas las estaciones subterráneas de la red de Île-de-France, disponible en acceso abierto en Datos Abiertos (basado en recomendaciones de ANSES Mobilités). Este mapa se actualizará anualmente.
¿El objetivo?
- Ofrecer información clara, transparente y escalable a los pasajeros
- Optimiza el plan de acción priorizando las iniciativas en las estaciones con los niveles más altos.
¿Cómo leer el mapa?
El mapa, que se basa en las recomendaciones de la ANSES en cuanto a la exposición de los pasajeros a partículas, clasifica las estaciones de metro y RER según las concentraciones de partículas, para cada estación de cada línea y según tres colores :
- Rojo (contaminación por encima del umbral de las recomendaciones de ANSES en inglés)
- Amarillo (contaminación media)
- Verde (baja contaminación)
- Gris (estaciones aéreas, contaminación exterior)
- Negro (sin datos)
Resultados iniciales alentadores
De las 412 estaciones analizadas :
- 123 son verdes con un bajo contenido de partículas (30%)
- 276 tienen contaminación media (67%)
- 13 estaciones y estaciones están en rojo en la categoría alta (3%).
- De todas las estaciones y estaciones subterráneas, 14 no pudieron clasificarse por falta de información; estas son estaciones inauguradas recientemente en las líneas 11, 14 y el RER E
- 236 estaciones están elevadas, por lo tanto abiertas, y no han sido clasificadas.
En septiembre de 2024, el 3% de las estaciones y estaciones clasificadas presentaban un alto nivel de contaminación (es decir, 13 estaciones).
- Línea 2 : Pigalle, Belleville y Père Lachaise
- Línea 5 : Ourcq, Laumière, Jaurès y Oberkampf
- Línea 9 : Oberkampf, Saint-Philippe-du-Roule, Iéna, Trocadéo, Michel-Ange-Auteuil y Michel-Ange Molitor
2 - Desarrollar herramientas existentes y probar nuevas
Para reducir la concentración de partículas finas, la primera medida a tomar es hacer circular el aire en los recintos del ferrocarril subterráneo.
Financiación de la mejora de los sistemas de ventilación
Por ello, Île-de-France Mobilités financia a la RATP y a la SNCF para aumentar o mejorar la capacidad y el flujo de los sistemas de ventilación y para añadir nuevos ventiladores.
Renovación y modernización de los ventiladores
- Ocho ventiladores han sido renovados desde la publicación del primer mapa de estaciones y estaciones subterráneas en Madeleine (Línea 8), Philippe Auguste (Línea 2), Gare de l'Est (Línea 5), Couronnes (Línea 2), Pelletier (Línea 7), Madeleine (Línea 12), Chemin vert (Línea 8) y Raymond Queneau (Línea 5)
- Cinco aficionados han visto su flujo de confort aumentado (en más de un 30% mínimo): en La Défense (RER A), Mirabeau (Línea 10), Jaurès (Línea 5), Voltaire (Línea 9) y Pont de Levallois Becon (Línea 3).
Estudios dirigidos realizados por la RATP
- Estudiar la instalación de nuevos ventiladores o el aumento del caudal de confort de los ventiladores presentes en la red operada por la RATP.
- Adición de un abanico: en 2023 se creó un abanico en la línea 5 del metro entre la Bastilla y el Muelle de la Rapée.
- La prueba de un dispositivo que aumentaría el caudal de los ventiladores.
El ejemplo de la estación Saint-Michel Notre Dame (RER C)
Estación Saint-Michel Notre-Dame en la línea C del RER
Île-de-France Mobilités quiere desarrollar una lógica de oportunidad cuando se realicen grandes obras para mejorar la calidad del aire mediante soluciones arquitectónicas, como ocurrió en la red de la SNCF con las obras en la estación Saint-Michel Notre Dame (RER C), que permitió abrir ventanales en bahía a orillas del Sena en abril de 2023. para mejorar la ventilación natural.
Fomentar la innovación hacia soluciones sostenibles
Tras la convocatoria de proyectos de la región de Île-de-France (2018-2021), se seleccionaron varias tecnologías por su posible eficacia.
Île-de-France Mobilités también financia la RATP y la SNCF, que han seleccionado varios emplazamientos para experimentar con el tratamiento del aire en las plataformas con diferentes tecnologías: atrapamiento de partículas, producto fijador de partículas, filtración mecánica, filtración de agua.
Varios dispositivos en fase de prueba
Desde 2025, se está llevando a cabo un experimento en la estación de Belleville con un sistema de filtración electrostática.
En 2025, la RATP está probando un sistema de nebulización en la salida de la puerta, cuyo objetivo es evitar que las partículas evacuadas por las entradas del metro se sumen a las partículas del aire exterior.
Pronto se probará una cortina de aire para reducir la intrusión de contaminantes desde el exterior en las estaciones en la estación de Pont Marie (línea 7).
Dos tecnologías de tratamiento de aire en el RER C
Dos estaciones RER C (Porte de Clichy y Neuilly Porte Maillot) estarán equipadas con dos tecnologías (una solución mecánica de filtración de aire y una solución de filtración de agua) para probarlas durante un año y poder observar los resultados.
3. Modernizar los trenes de metro y RER para reducir las fuentes de emisiones
Nuevo material rodante que reduce las fuentes de emisiones
Los nuevos metros puestos en servicio (MF01, MP05, PM14 y MF19) reducen las emisiones de partículas relacionadas con el "frenado mecánico", que es una de las principales fuentes de partículas en los túneles del metro.
Esta modernización se extiende a lo largo de varios años y, al final del programa en 2034, Île-de-France Mobilités ha solicitado a ambos operadores que experimenten y desarrollen nuevos materiales para sistemas de frenos que reduzcan las emisiones de partículas y que puedan desplegarse rápidamente, en particular nuevas zapatas y revestimientos de freno que emitan menos partículas particuladas.
Experimentos sobre el material rodante de las líneas de metro 2, 5 y 9
Se están realizando experimentos en el MF01 (líneas de metro 2, 5 y 9), y en caso de resultados concluyentes, estas nuevas zapatas de freno podrían desplegarse en el material rodante que sirve a las trece estaciones de categoría alta en el mapa.
Nuevos linques de freno en el RER A y RER C
- En el RER A, se ha implementado un revestimiento de frenos de menor emisión para limitar las emisiones de partículas debidas al frenado
- En el RER C, las cubiertas y zapatas de freno se están probando durante un periodo de 12 a 24 meses.
Île-de-France Mobilités financia y gestiona la mejora de la calidad del aire en el transporte subterráneo en la región de Île-de-France
Desde 2020, las inversiones de Île-de-France Mobilités para mejorar la calidad del aire han ascendido a casi 61 millones de euros (excluyendo la renovación del material rodante).
Île-de-France Mobilités gestiona y supervisa los planes de acción de los operadores. Planes de acción, que se orientarán y modificarán si es necesario, según los resultados de las distintas acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad del aire.