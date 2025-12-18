Calidad del aire en las emisoras y emisoras

1. Mejorar el conocimiento sobre las partículas en suspensión e informar a los viajeros

Para mejorar eficazmente la calidad del aire en los recintos de ferrocarril subterráneo, es esencial desarrollar el conocimiento de las partículas, incluidas las finas y ultrafinas, con total transparencia.

Mejora del conocimiento sobre partículas

Esto requiere en particular una identificación más eficiente de las fuentes de emisión, la comprensión de los factores influyentes, pero también el estudio de las características fisicoquímicas de las partículas.

Medidas permanentes

Hoy en día, ocho emplazamientos cuentan con estaciones de medición permanentes en Île-de-France:

Sevran-Beaudottes (RER B)

Avenue Foch (RER C)

La Défense (RER E)

Auber (RER A)

Châtelet (Metro 4) - Trasladado temporalmente a Saint-Germain-des-Près

Franklin Roosevelt (Metro 1)

Nación (RER A)

y Châtelet-Les-Halles (RER A)

Mediciones ad hoc en estaciones y en los trenes

Los resultados de las mediciones permanentes en las estaciones se complementan con mediciones puntuales en las estaciones y en los trenes con criterios armonizados (de acuerdo con la guía INERIS), para obtener un conocimiento más completo y actualizado regularmente.

Instalación de sensores de monitorización

Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités ha pedido a la RATP que desarrolle sensores para monitorizar partículas ultrafinas, lo que proporcionará una mejor comprensión de ellas.

Informa a los viajeros con total transparencia

En esta búsqueda por mejorar la calidad del aire interior, la información para los pasajeros es clave. Y esto requiere mayor transparencia de los datos recogidos, con más datos disponibles en Datos Abiertos.