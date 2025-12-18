Abierto a funcionarios públicos de los tres servicios públicos, agentes contratados o estudiantes, nuestro proceso de selección es sencillo y transparente. Solo unos pocos clics son suficientes para unirse a un colectivo de profesionales comprometidos.
Un proceso estructurado y pasos claros para reflejar tu próximo paso profesional en Île-de-France Mobilités.
1. Tu solicitud
Envía tu CV y carta de presentación en nuestra plataforma.
2. Consideración de tu solicitud
Tu solicitud es analizada por nuestros reclutadores y nuestras operaciones empresariales en un plazo máximo de 8 semanas.
3. Tu entrevista
Si tu solicitud es aceptada, te contactarán para una o dos entrevistas en presencia de un responsable de recursos humanos y un responsable de negocio.
4. Nuestra propuesta
Llegar a esta etapa significa que realmente queremos trabajar juntos. Se le envía una propuesta con todas las condiciones de selección de nuestro establecimiento con total transparencia.
5. Tu llegada
Te unes a un proceso de incorporación para facilitar la comprensión de tu nuevo entorno laboral.
Diversidad
La diversidad de nuestros empleados es una de nuestras fortalezas, y la promovemos a través de nuestra política de reclutamiento.
Para que nuestros empleados puedan trabajar bien juntos, nos aseguramos de que sean tratados por igual y luchamos contra la discriminación.
Apoyamos la igualdad profesional entre mujeres y hombres asegurando en particular:
- Proponer una política de reclutamiento voluntaria para mujeres con igualdad de habilidades
(49% de mujeres en puestos de categoría A frente a una media del 29% en el sector del transporte);
- Pagar a la gente de forma justa, independientemente de su género;
- Equilibrar los nombramientos de puestos directivos, independientemente del nivel jerárquico;
- Apoyar el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental;
También estamos comprometidos a dar la bienvenida y mantener el empleo de personas con discapacidad mediante la contratación y compensación para situaciones de discapacidad.
Contribuimos a la integración sostenible de los jóvenes en el mercado laboral a través de nuestra política a favor de los aprendizajes y nuestras acciones de colaboración entre campus y escuelas.
Los 4 tipos de reclutamiento más comunes en Île-de-France Mobilités
- Puesto no permanente (contrato de duración fija hasta 1 año)
- Puesto permanente (funcionario, contrato a largo plazo)
- Puesto de aprendizaje (como parte de un contrato de aprendizaje)
- Puesto de becario
Puesto no permanente (contrato de duración fija hasta 1 año)
Regulado por ley, el reclutamiento para un puesto no permanente debe justificarse por uno de los motivos previstos y su duración.
- Actividad extra o necesidad estacional: máximo 1 año dependiendo del volumen y las misiones
- Sustitución de un miembro del personal permanente ausente (baja por maternidad o paternidad): duración de la ausencia del empleado
Puesto permanente (funcionario, contrato a largo plazo)
Los puestos permanentes son ocupados con prioridad por funcionarios que hayan realizado o aprobado exámenes competitivos en la administración pública local. Si no es así, es posible recurrir a agentes contratados.
- Categorías C y B : solo un funcionario podrá ocupar un puesto permanente.
A la espera de la contratación, un trabajador contratado puede ser nombrado para el puesto por un periodo de un año, renovable una vez.
- Categoría A : Dependiendo del perfil del puesto y su despliegue en la administración pública, son posibles varias opciones:
Perfil actual, contratación de funcionarios públicos por traslado (dentro de la función pública local); comisión (desde la función pública del Estado, hospital, Ciudad de París); prácticas para candidatos seleccionados en competiciones locales de servicio civil;
A la espera de la contratación, un trabajador contratado puede ser nombrado para el puesto por un periodo de un año, renovable una vez.
Un perfil muy atípico más relacionado con profesiones del sector privado puede estar abierto a trabajadores por contrato, principalmente con contratos de duración determinada de 3 años bajo el derecho público.
Puesto de aprendizaje (como parte de un contrato de aprendizaje)
El estatus de nuestra institución pública nos permite recibir cada año a 10 estudiantes que buscan una empresa exclusivamente bajo contrato de aprendizaje.
- Bajo un contrato de aprendizaje
excluyendo contratos de profesionalización reservados al sector privado)
- BAC+3 a nivel BAC+5
de acuerdo con los diplomas requeridos para ejercer las principales profesiones de Île-de-France Mobilités
Calendario:
- Abril/mayo : publicación de ofertas en nuestra página de carreras
- Mayo/junio : primera selección de solicitudes
- Septiembre/octubre : los aprendices empiezan a trabajar
Puesto de becario
Cada año, se ofrecen misiones de 2 a 6 meses a estudiantes que buscan una práctica, dependiendo de la duración de su plan de estudios escolar o universitario.
- De 2 a 6 meses
- Nivel BAC+3 a BAC+5 en especialidades relacionadas con las principales profesiones de Île-de-France mobilités
- relaciones privilegiadas con jugadores de educación general o dedicados al transporte: ENPC, ENTPE, UTC Compiègne,
ESTACA, EIVP, universidades, etc.
- 600,60 € de gratificación al mes por prácticas de más de 2 meses
De acuerdo con los estatutos de nuestro establecimiento público.
Los becarios que recibimos encontrarán temas de prácticas muy específicos y emocionantes, proporcionándoles una excelente primera experiencia en la vida laboral.