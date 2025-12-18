Diversidad

La diversidad de nuestros empleados es una de nuestras fortalezas, y la promovemos a través de nuestra política de reclutamiento.

Para que nuestros empleados puedan trabajar bien juntos, nos aseguramos de que sean tratados por igual y luchamos contra la discriminación.

Apoyamos la igualdad profesional entre mujeres y hombres asegurando en particular:

Proponer una política de reclutamiento voluntaria para mujeres con igualdad de habilidades

( 49% de mujeres en puestos de categoría A frente a una media del 29% en el sector del transporte );

( ); Pagar a la gente de forma justa, independientemente de su género;

Equilibrar los nombramientos de puestos directivos, independientemente del nivel jerárquico;

Apoyar el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental;

También estamos comprometidos a dar la bienvenida y mantener el empleo de personas con discapacidad mediante la contratación y compensación para situaciones de discapacidad.

Contribuimos a la integración sostenible de los jóvenes en el mercado laboral a través de nuestra política a favor de los aprendizajes y nuestras acciones de colaboración entre campus y escuelas.